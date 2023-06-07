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陸永老婆玩下衣失蹤大曬美腿 三母女近照曝光 網民激讚顏值爆燈！

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出名顏值爆燈嘅陸永老婆Reina，早前時隔4年重返IG，分享一家四口的生活點滴。近日她就於IG出限時動態徵求網民意見幫狗狗改名，相中Reina身穿oversize T恤大玩下身失蹤曬美腿，獲網民大讚身材Fit到爆！

陸永老婆玩下衣失蹤大曬美腿 徵求網民意見幫狗狗改名

陸永老婆Reina早前在IG上傳一張抱住狗狗嘅相，徵求網民意見幫狗狗改名：「求改名，幫手諗下。我有個friend唔係姓王嘅，佢隻狗叫Stephen Wong」。相中Reina身穿oversize T恤大玩下身失蹤曬美腿，網民都大讚Reina身材Fit爆，完全唔似已經生咗兩個小朋友嘅媽媽。

陸永 陸永老婆Reina早前在IG上傳一張抱住狗狗嘅相，徵求網民意見幫狗狗改名，但網民都只留言到佢一身打扮。
陸永老婆Reina早前在IG上傳一張抱住狗狗嘅相，徵求網民意見幫狗狗改名，但網民都只留意到佢一身打扮。（圖片來源：[email protected]

網民踴躍為狗狗改名超爆笑

一班網民都紛紛留言為狗狗改名，其中唔少名字都非常搞笑。其中有網民提議「陸狗」，但Reina就話：「陸狗叫唔出口」，之後亦有網民提議：「Luk at Me」、「圓陸陸」、「符陸」、、「陸生貴子」等，而Reina就話「Luk at Me」最搞笑。

陸永 大家都非常踴躍幫狗狗改名。
大家都非常踴躍幫狗狗改名。（圖片來源：[email protected]
陸永 Reina最心水呢個名
Reina最心水呢個名（圖片來源：[email protected]
陸永 大家都好有創意。
大家都好有創意。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

三母女近照曝光 獲網民激讚：好彩唔似陸永

以往Reina一向有喺IG更新一家四口嘅生活點滴，不過隨著兩個女兒逐漸長大，Reina都少更新自己社交平台。不過今年4月底開始，Reina突然重返IG，仲公開與兩位囡囡嘅合照，並留言寫道：「難得的一張三母女照 #佢哋唔正經同我影相 #我就晒啲最樣衰嘅出嚟 #等啲同學同朋友嚟就會見到佢哋嘅衰樣」。從照片中可見，兩個囡囡都遺傳到Reina嘅優良基因！

陸永 陸永同太太Reina以前經常大曬一家四口嘅溫馨合照。
陸永同太太Reina以前經常大曬一家四口嘅溫馨合照。（圖片來源：[email protected]
陸永 早前Reina上傳三母女嘅合照，大家都大讚三個似姐妹多過似母女。
早前Reina上傳三母女嘅合照，大家都大讚三個似姐妹多過似母女。（圖片來源：[email protected]
陸永 兩公婆一直好恩愛。
兩公婆一直好恩愛。（圖片來源：[email protected]
陸永 Reina曾經轉戰小紅書。
Reina曾經轉戰小紅書。（圖片來源：小紅書@4970782226）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、小紅書@4970782226

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