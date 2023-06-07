陸永老婆玩下衣失蹤大曬美腿 三母女近照曝光 網民激讚顏值爆燈！
陸永老婆玩下衣失蹤大曬美腿 徵求網民意見幫狗狗改名
陸永老婆Reina早前在IG上傳一張抱住狗狗嘅相，徵求網民意見幫狗狗改名：「求改名，幫手諗下。我有個friend唔係姓王嘅，佢隻狗叫Stephen Wong」。相中Reina身穿oversize T恤大玩下身失蹤曬美腿，網民都大讚Reina身材Fit爆，完全唔似已經生咗兩個小朋友嘅媽媽。
網民踴躍為狗狗改名超爆笑
一班網民都紛紛留言為狗狗改名，其中唔少名字都非常搞笑。其中有網民提議「陸狗」，但Reina就話：「陸狗叫唔出口」，之後亦有網民提議：「Luk at Me」、「圓陸陸」、「符陸」、、「陸生貴子」等，而Reina就話「Luk at Me」最搞笑。
三母女近照曝光 獲網民激讚：好彩唔似陸永
以往Reina一向有喺IG更新一家四口嘅生活點滴，不過隨著兩個女兒逐漸長大，Reina都少更新自己社交平台。不過今年4月底開始，Reina突然重返IG，仲公開與兩位囡囡嘅合照，並留言寫道：「難得的一張三母女照 #佢哋唔正經同我影相 #我就晒啲最樣衰嘅出嚟 #等啲同學同朋友嚟就會見到佢哋嘅衰樣」。從照片中可見，兩個囡囡都遺傳到Reina嘅優良基因！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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