陸浩明圈外女友大曬魔鬼身形 真空上陣介紹開房實況超搶Fo！

今年44歲的陸浩明與拍拖11年的模特兒陳詩欣依舊恩愛，與陸浩明相差14歲的陳詩欣亦毫不吝惜自己姣好身材，經常在社交平台大曬靚相派福利，網民都大讚佢外貌似張曼玉同新垣結衣。近日陳詩欣更大曬泳衣照曬魔鬼身材，超級搶Fo！