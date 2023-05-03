陸浩明圈外女友大曬魔鬼身形 真空上陣介紹開房實況超搶Fo！
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今年44歲的陸浩明與拍拖11年的模特兒陳詩欣依舊恩愛，與陸浩明相差14歲的陳詩欣亦毫不吝惜自己姣好身材，經常在社交平台大曬靚相派福利，網民都大讚佢外貌似張曼玉同新垣結衣。近日陳詩欣更大曬泳衣照曬魔鬼身材，超級搶Fo！
「翻版張曼玉」大曬魔鬼身材
早前陸浩明女友陳詩欣在社交平台上載一輯泳衣美照並寫下：「無邊際泳池，日落時候更靚，忍唔住影咗好多相。」甜美的笑容加上S型魔鬼身材獲網民大讚，出名錫女友的陸浩亦有留言大讚女友：「So Pretty ❤️」。
真空上陣介紹開房實況超搶Fo
早前為了慶祝陸浩明44歲生日，兩人一起到台灣墾丁，陳詩欣更豪花巨額租住民宿別墅慶祝。一到步陸浩明就馬上拍片放閃曬命，悉心打扮的陳詩欣穿上真空大露背裝，親切為網民介紹民宿別墅內部。民宿別墅內部不但有獨立小花園之餘，客廳仲要超級闊落，有大型浴缸兩人鴛鴦戲水！
孖肥媽齊齊帶貨賺真金
陸浩明同陳詩欣經常孖公仔咁周圍去，就連直播帶貨都帶埋陳詩欣出鏡。之前就試過喺肥媽FB直播教煮餸時候，搵埋陸浩明同陳詩欣出鏡。期間陳詩欣仲突然拎一盒日本蠶絲蛋白啫喱出嚟，講解其減肥功效，肥媽都幫手一齊直播帶貨足30分鐘，認真唔話得。
甜蜜拍拖環遊世界 豪花10萬資助女友學整甜品
兩人雖然年紀相差14歲，但依然無阻兩人恩愛拍拖。疫情前，陸浩明經常帶女友到不同國家旅遊，例如希臘、日本、俄羅斯、澳洲等地。陸浩明每次陪女友去旅行都一定幫女友影靚相打卡，非常有耐性。陸浩明女友陳詩欣雖然已經在香港理工大學取得時裝設計碩士學位，但依然心繫整甜品，陸浩明久二話不說畀女友10萬學費，資助對方到法國考藍帶，再開甜品店，超級豪氣！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]肥媽Maria cordero