陸浩明

陸浩明圈外女友大曬魔鬼身形 真空上陣介紹開房實況超搶Fo！

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今年44歲的陸浩明與拍拖11年的模特兒陳詩欣依舊恩愛，與陸浩明相差14歲的陳詩欣亦毫不吝惜自己姣好身材，經常在社交平台大曬靚相派福利，網民都大讚佢外貌似張曼玉同新垣結衣。近日陳詩欣更大曬泳衣照曬魔鬼身材，超級搶Fo！

陸浩明 今年44歲的陸浩明與拍拖11年的模特兒陳詩欣依舊恩愛，經常在社交平台大曬恩愛
今年44歲的陸浩明與拍拖11年的模特兒陳詩欣經常在社交平台大曬恩愛（圖片來源：[email protected]

「翻版張曼玉」大曬魔鬼身材

早前陸浩明女友陳詩欣在社交平台上載一輯泳衣美照並寫下：「無邊際泳池，日落時候更靚，忍唔住影咗好多相。」甜美的笑容加上S型魔鬼身材獲網民大讚，出名錫女友的陸浩亦有留言大讚女友：「So Pretty ❤️」。

陸浩明 陳詩欣大曬S型身材
陳詩欣大曬S型身材（圖片來源：[email protected]
陸浩明 身上無贅肉！
身上無贅肉！（圖片來源：[email protected]
陸浩明 姣好的臉孔獲網民封為「翻版張曼玉」
姣好的臉孔獲網民封為「翻版張曼玉」（圖片來源：[email protected]
陸浩明 兩位真係好Sweet！
兩位真係好Sweet！（圖片來源：[email protected]

真空上陣介紹開房實況超搶Fo

早前為了慶祝陸浩明44歲生日，兩人一起到台灣墾丁，陳詩欣更豪花巨額租住民宿別墅慶祝。一到步陸浩明就馬上拍片放閃曬命，悉心打扮的陳詩欣穿上真空大露背裝，親切為網民介紹民宿別墅內部。民宿別墅內部不但有獨立小花園之餘，客廳仲要超級闊落，有大型浴缸兩人鴛鴦戲水！

陸浩明 悉心打扮的陳詩欣穿上真空大露背裝
悉心打扮的陳詩欣穿上真空大露背裝（圖片來源：[email protected]
陸浩明 客廳仲有大浴缸
客廳仲有大浴缸（圖片來源：[email protected]
陸浩明 陳詩欣為男友準備手作「Rolex」。
陳詩欣為男友準備手作「Rolex」。（圖片來源：[email protected]

孖肥媽齊齊帶貨賺真金

陸浩明同陳詩欣經常孖公仔咁周圍去，就連直播帶貨都帶埋陳詩欣出鏡。之前就試過喺肥媽FB直播教煮餸時候，搵埋陸浩明同陳詩欣出鏡。期間陳詩欣仲突然拎一盒日本蠶絲蛋白啫喱出嚟，講解其減肥功效，肥媽都幫手一齊直播帶貨足30分鐘，認真唔話得。

陸浩明 陸浩明同陳詩欣突然出現於肥媽教煮嘢食Live。
陸浩明同陳詩欣突然出現於肥媽教煮嘢食Live。（圖片來源：[email protected]肥媽Maria cordero）
陸浩明 肥媽特登預留30分鐘畀陳詩欣帶貨，認真唔話得。
肥媽特登預留30分鐘畀陳詩欣帶貨，認真唔話得。（圖片來源：[email protected]肥媽Maria cordero）

甜蜜拍拖環遊世界 豪花10萬資助女友學整甜品

兩人雖然年紀相差14歲，但依然無阻兩人恩愛拍拖。疫情前，陸浩明經常帶女友到不同國家旅遊，例如希臘、日本、俄羅斯、澳洲等地。陸浩明每次陪女友去旅行都一定幫女友影靚相打卡，非常有耐性。陸浩明女友陳詩欣雖然已經在香港理工大學取得時裝設計碩士學位，但依然心繫整甜品，陸浩明久二話不說畀女友10萬學費，資助對方到法國考藍帶，再開甜品店，超級豪氣！

陸浩明 兩人經常曬恩愛。
兩人經常曬恩愛。（圖片來源：[email protected]
陸浩明 陳詩欣整甜品有一手
陳詩欣整甜品有一手（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]肥媽Maria cordero

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