陸浩明與女友陳詩欣拍拖逾10年幸福洩蜜 甜蜜對望照閃爆網民：快啲結婚！
藝人陸浩明（6號）與KOL女友陳詩欣（Ayan）拍拖超過十年，感情穩定，日前（24日）二人再度出埠度假大解放，陳詩欣更罕有地換上火辣的黃色三點式泳衣，大騷美好身材，而陸浩明亦穿上黃色T恤襯到絕，一張情侶甜蜜對望照更是閃瞎全網！陸浩明高調發文示愛，立即引來網民紛紛留言催婚，究竟這對長跑情侶是否終於好事近？
陸浩明陳詩欣黃色情侶裝放閃 甜蜜對望照閃瞎網民
日前陸浩明與女友陳詩欣又再出國享受二人世界，並在社交平台分享多張甜蜜合照。從照片可見，二人身處陽光與海灘的度假勝地，心情極佳。最吸睛的莫過於陳詩欣換上一套鮮黃色三點式泳衣，盡顯健康性感，而6號亦非常識做地穿上同色系T恤，襯到絕！其中一張二人深情對望的照片，流露出旁若無人、眼裡只有對方的濃濃愛意，閃光彈威力驚人，隔住個mon都感受到那份甜蜜，完全不像已拍拖超過十年的情侶，羨煞旁人。
陸浩明高調示愛女友 「立即配合」冧爆陳詩欣
6號除了上載閃光彈照片，更配上充滿愛意的文字，高調向女友示愛，他寫道：「Ayan 話主題係Yellow Summer 💛💛Ok ok 等我立即配合🙋🏻♂️🔥」。短短一句話盡顯他對女友的寵愛及遷就，完全是「女友話事」的典範。這句「立即配合」的宣言，完美示範何謂廿四孝男友，將女友捧在手掌心，網民更猜測二人結婚大事會唔會都「立即配合」，期待二人報喜！
拍拖逾10年 屢傳婚訊依然甜蜜
陸浩明與陳詩欣自公開戀情以來，已經愛情長跑超過十年，是圈中公認的模範情侶之一。多年來，二人感情穩定，雖然經常被外界及傳媒催婚，但他們一直保持自己的節奏，未有被外界聲音影響。回顧過去，二人不時在社交平台分享周遊列國的甜蜜點滴，無論是歐遊還是東南亞度假，總能見到他們出雙入對的身影。即使外界多次傳出婚訊，甚至猜測二人早已秘婚，他們都未有正面回應，僅表示享受現時的相處模式，可見這段超過十年的感情早已昇華至老夫老妻的默契。
網民洗版激讚 「襯到絕」
網民送上祝福，大讚二人非常合襯：「襯到絕呀！」、「隔住個mon都覺得閃」、「甜到蛀牙啦！」當中最多人將焦點放在二人深情對望的照片上，紛紛表示：「那種旁若無人、滿眼都是對方的感覺真是令人羨慕！」、「眼神是騙不了人的，超有愛！」更有大批網民再次扮演催婚大使，瘋狂留言催促：「幾時結婚呀？」、「快啲拉埋天窗啦！」、「睇好你哋呀！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期