陸浩明與女友陳詩欣拍拖逾10年幸福洩蜜 甜蜜對望照閃爆網民：快啲結婚！

藝人陸浩明（6號）與KOL女友陳詩欣（Ayan）拍拖超過十年，感情穩定，日前（24日）二人再度出埠度假大解放，陳詩欣更罕有地換上火辣的黃色三點式泳衣，大騷美好身材，而陸浩明亦穿上黃色T恤襯到絕，一張情侶甜蜜對望照更是閃瞎全網！陸浩明高調發文示愛，立即引來網民紛紛留言催婚，究竟這對長跑情侶是否終於好事近？