陸浩明餐廳突結業內情曝光 婚期遙遙無期網民：46歲仲未娶
廣告
46歲陸浩明與女友陳詩欣拍拖超過10年，一直被外界催婚卻大耍太極，令粉絲替他心急不已。近日他投資的深水埗餐廳突然宣布結業，門口貼滿堂食9折告別單張，執笠內情曝光。
陸浩明餐廳突然結業貼9折告別單張
陸浩明投資的深水埗餐廳近日突然宣布於11月底結業，門口貼滿「堂食9折」的告別單張，上面更寫著「欲哭無淚 忍痛離場 無良業主 逼走小商戶」等字句，令人以為是經營困難被迫關門。餐廳營業6年來一直深受街坊歡迎，突如其來的結業消息讓不少熟客感到意外和不捨。單張上更寫著「為感謝各位6年的厚愛 即日起堂食9折 後會有期」，充滿離別的不捨之情。
陸浩明澄清餐廳有錢賺只因租約期滿
面對外界猜測餐廳經營困難，陸浩明主動澄清真相，表示「間餐廳只係因為租約期滿而結業啫，如果有適合嘅地方，我都希望再開，因為呢間餐廳都係賺錢㗎，一直都做得唔錯。」他強調餐廳營運狀況良好，並非因為虧損而被迫結業，只是業主不續租才要忍痛離場。陸浩明更透露如果找到合適地點，不排除會重新開業，證明這門生意確實有利可圖。
陸浩明曾化身食神與女友甜蜜宣傳
回顧當初餐廳開業時，陸浩明曾化身「食神」親自宣傳，女友陳詩欣更以可愛學生妹造型現身支持，兩人甜蜜互動羨煞旁人。陸浩明一直表示要經濟穩定才考慮結婚，所以除了幕前工作外，私下亦有與朋友合資開設餐廳增加收入。兩人拍拖超過10年感情穩定，經常一起旅行並在社交平台分享情侶裝照片，每次都「閃盲」網民，但婚期卻一直遙遙無期。
網民關心婚期再度延遲
得知餐廳結業消息後，網民紛紛留言關心陸浩明的婚期計劃，有人留言「6號幾時先結婚呀」、「拍拖10年都未結婚真係好有耐性」、「希望搵到新舖位快啲重開」。亦有網民表示理解他的考慮，認為「有經濟基礎先結婚係負責任嘅表現」、「餐廳有錢賺證明6號有生意頭腦」。不過更多網民都在催促他早日完婚，畢竟46歲的年紀加上10年的愛情長跑，確實是時候給女友一個名分。
圖片來源：井茶FB、FB相片、IG@lukhoo資料或影片來源：原文刊於新假期