陸浩明 馮盈盈點名大數跳掣女藝人驚人行為 趁《後生仔傾吓偈》摺埋前瘋狂爆料？

《後生仔傾吓偈》鐵定九月尾摺埋，臨近尾聲，早前一集中以大談「跳掣朋友」，元老級主持陸浩明和馮盈盈齊齊爆料，開名爆一名女藝人經常突然跳掣，經常令大家措手不及，指在一次節目直播期間對方又再跳掣，連帶同場的馮盈盈都「遭殃」﹗

文：東方新地｜圖：《後生仔傾吓偈》截圖、陸浩明IG