陸浩明 馮盈盈點名大數跳掣女藝人驚人行為 趁《後生仔傾吓偈》摺埋前瘋狂爆料？
《後生仔傾吓偈》鐵定九月尾摺埋，臨近尾聲，早前一集中以大談「跳掣朋友」，元老級主持陸浩明和馮盈盈齊齊爆料，開名爆一名女藝人經常突然跳掣，經常令大家措手不及，指在一次節目直播期間對方又再跳掣，連帶同場的馮盈盈都「遭殃」﹗
文：東方新地｜圖：《後生仔傾吓偈》截圖、陸浩明IG
文：東方新地｜圖：《後生仔傾吓偈》截圖、陸浩明IG
《後生仔傾吓偈》自17年7月開始已推出八百多集，最近公布九月底正式摺埋，最後一集亦已錄影。臨近尾聲，近日其中一集以「總有個跳掣朋友」為題，主持大講心目中的跳掣定義，陸浩明表示：「我心目中神經刀嘅特質係會突然之間有啲超卓發揮，但好多時都係做啲難以捉摸，做估你唔到嘅事出嚟」，之後陸浩明就開名爆一名女藝員係典型的跳掣人，仲同馮盈盈一唱一和㖭。
陸浩明：以佢身分智慧突然爆出呢句嘢﹗
陸浩明口中的跳掣朋友《後生仔》舊拍檔，陸浩明話：「身邊總有一個神經刀，我哋身邊其實都有一個，呢個我一定要講就係麥明詩，我哋一齊主持過港姐，以佢個身分同智慧呢，突然講出嗰句嘢真係嚇死﹗」馮盈盈即和點頭和應，陸浩明繼續講：「有一年港姐決賽當晚，港姐三甲之後上咗《後生仔傾吓偈》，大家恭喜完三甲之後，麥明詩話：『不過有時攞咗冠軍都未必好﹗』我唔知點接落去﹗ 馮盈盈你都被佢嚇親啦﹗」
馮盈盈答：「佢係想考驗你，其實嗰時真係好難接落去，因為我同佢嘅身分都係港姐冠軍﹗」陸浩明話：「嗰次麥明詩的神經刀指數有十把刀以上呀。」馮盈盈插多句指當時正在做直播，場面被麥明詩搞到好難應付﹗陸浩明講開有癮再爆：「麥明詩有時講講吓去咗另一個位，會突然好感觸跳咗去另一個tone，你估佢唔到，又會講講吓喊，又突然講啲好中point嘅大道理，又會覺得嘩好勁喎﹗」馮盈盈搭嘴：「佢係直接令成個氣氛切換﹗」
陸浩明再數《後生仔》跳掣主持
陸浩明爆完麥明詩，再爆當日不在場的《後生仔》主持黃紫恩（JoJo），陸浩明指對方經常沉醉在自己當中，早前大家一起主持東京奧運，當時正在直播跳水決賽，陸浩明話正在緊張關頭：「現場專家講緊中國選手壓水花、旋轉360度，頭腳會被扣0.5分，等緊分最緊張嘅時候，紫恩突然問位專家主持『現場啲裁判呢，有冇電視睇㗎？』大佬呀，梗係有啦，呢個時候問啲咁嘢，佢都好經典，個專家係直接跳咗冇答佢問題，講咗其他嘢﹗」