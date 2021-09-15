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陸浩明 馮盈盈點名大數跳掣女藝人驚人行為 趁《後生仔傾吓偈》摺埋前瘋狂爆料？

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by：dorisleung

《後生仔傾吓偈》鐵定九月尾摺埋，臨近尾聲，早前一集中以大談「跳掣朋友」，元老級主持陸浩明和馮盈盈齊齊爆料，開名爆一名女藝人經常突然跳掣，經常令大家措手不及，指在一次節目直播期間對方又再跳掣，連帶同場的馮盈盈都「遭殃」﹗
文：東方新地｜圖：《後生仔傾吓偈》截圖、陸浩明IG

《後生仔傾吓偈》自17年7月開始已推出八百多集，最近公布九月底正式摺埋，最後一集亦已錄影。臨近尾聲，近日其中一集以「總有個跳掣朋友」為題，主持大講心目中的跳掣定義，陸浩明表示：「我心目中神經刀嘅特質係會突然之間有啲超卓發揮，但好多時都係做啲難以捉摸，做估你唔到嘅事出嚟」，之後陸浩明就開名爆一名女藝員係典型的跳掣人，仲同馮盈盈一唱一和㖭。

陸浩明 馮盈盈 後生仔傾吓偈 跳掣
《後生仔傾吓偈》今個月底播完，臨近尾聲，陸浩明把握時機爆料。（圖片來源：《後生仔傾吓偈》截圖）
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馮盈盈同陸浩明一唱一和，好啱嘴形﹗（圖片來源：《後生仔傾吓偈》截圖）

陸浩明：以佢身分智慧突然爆出呢句嘢﹗

陸浩明口中的跳掣朋友《後生仔》舊拍檔，陸浩明話：「身邊總有一個神經刀，我哋身邊其實都有一個，呢個我一定要講就係麥明詩，我哋一齊主持過港姐，以佢個身分同智慧呢，突然講出嗰句嘢真係嚇死﹗」馮盈盈即和點頭和應，陸浩明繼續講：「有一年港姐決賽當晚，港姐三甲之後上咗《後生仔傾吓偈》，大家恭喜完三甲之後，麥明詩話：『不過有時攞咗冠軍都未必好﹗』我唔知點接落去﹗ 馮盈盈你都被佢嚇親啦﹗」

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陸浩明口中的跳掣朋友原來是舊拍檔麥明詩，爆她在直播時播出不恰當說話，令拍檔們緊張又不知如何接話﹗（圖片來源：《後生仔傾吓偈》截圖）
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波波同游嘉欣聽到陸浩明爆麥明詩的跳掣事件，都感到好驚訝﹗（圖片來源：《後生仔傾吓偈》截圖）

馮盈盈答：「佢係想考驗你，其實嗰時真係好難接落去，因為我同佢嘅身分都係港姐冠軍﹗」陸浩明話：「嗰次麥明詩的神經刀指數有十把刀以上呀。」馮盈盈插多句指當時正在做直播，場面被麥明詩搞到好難應付﹗

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陸浩明所講嘅事發時間、地點、人物，與兩年前黃嘉雯成為港姐冠軍當晚相當脗合。（圖片來源：陸浩明IG）
陸浩明講開有癮再爆：「麥明詩有時講講吓去咗另一個位，會突然好感觸跳咗去另一個tone，你估佢唔到，又會講講吓喊，又突然講啲好中point嘅大道理，又會覺得嘩好勁喎﹗」馮盈盈搭嘴：「佢係直接令成個氣氛切換﹗」

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馮盈盈話麥明詩最擅長突然將現場整個氣氛切換，令大家不知所措﹗（圖片來源：《後生仔傾吓偈》截圖）
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麥明詩與無綫改簽一年一騷，現轉行做OL，不過麥明詩跟陸浩明、馮盈盈等都有保持聯絡，之前更為陸浩明慶祝生日。（圖片來源：陸浩明IG）
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離開幕前的麥明詩，仍然keep得好fit。（圖片來源：麥明詩IG）

陸浩明再數《後生仔》跳掣主持

陸浩明爆完麥明詩，再爆當日不在場的《後生仔》主持黃紫恩（JoJo），陸浩明指對方經常沉醉在自己當中，早前大家一起主持東京奧運，當時正在直播跳水決賽，陸浩明話正在緊張關頭：「現場專家講緊中國選手壓水花、旋轉360度，頭腳會被扣0.5分，等緊分最緊張嘅時候，紫恩突然問位專家主持『現場啲裁判呢，有冇電視睇㗎？』大佬呀，梗係有啦，呢個時候問啲咁嘢，佢都好經典，個專家係直接跳咗冇答佢問題，講咗其他嘢﹗」

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《後生仔》主持紫恩（前名芷欣）都被陸浩明點名爆料。（圖片來源：紫恩IG）
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早前正式簽約成為無綫旗下藝人，並由芷欣改名紫恩。（圖片來源：紫恩IG）
馮盈盈同已離巢的麥明詩仍保持聯絡，卻在節目中大數麥明詩係一個跳掣人。（圖片來源：麥明詩IG）
馮盈盈同已離巢的麥明詩仍保持聯絡，卻在節目中大數麥明詩係一個跳掣人。（圖片來源：麥明詩IG）
陸浩明、麥明詩和馮盈盈除了在《後生仔》合作，更在多次大騷中合作﹗（圖片來源：陸浩明IG）
陸浩明、麥明詩和馮盈盈除了在《後生仔》合作，更在多次大騷中合作﹗（圖片來源：陸浩明IG）

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