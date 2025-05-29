陸浩明做晚宴主持遭怒轟犯3宗罪 零顧忌提及同行死敵 氣氛尷尬到爆！
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藝人陸浩明近日擔任周大福人壽晚宴主持，卻遭網民狠批「做主持犯晒3宗罪」，令晚宴氣氛尷尬到爆燈，隨即掀起網民熱烈討論，連陸浩明的過往形象與實力亦被翻舊帳，不少人直言：「真係唔好再搵佢做主持」！
陸浩明明做主持犯3宗罪：
1 | 周大福晚宴大讚競爭對手蘇黎世
Threads一名網民發文指出，陸浩明於周大福人壽晚宴上，多次提及「蘇黎世」，這正是周大福的主要競爭對手。在主辦方的活動場合，理應尊重主辦方身份，避免不當提及競爭對手。網民認為即使他講的是瑞士蘇黎世，也應該有所顧忌。
2 | 瘋狂讚TVB 忽略開電視主辦身份
除了提及蘇黎世，陸浩明亦不斷讚揚TVB，並自稱為TVB藝員。為自家電視台打氣無可厚非，但周大福與開電視同屬同一集團，主持人在主辦方活動中卻熱衷稱讚其他電視台，難免讓人感到矛盾及失禮，顯示對主辦方缺乏應有的尊重。
3 | 自稱Mirror粉絲 一場講晒TVB同ViuTV
網民更指，陸浩自稱是Mirror粉絲，稱有聽過他們的歌曲，但Mirror是ViuTV旗下的團體。結果他一場活動中讚揚TVB及ViuTV，卻連主辦方開電視的名字都沒有提及。此舉令不少網民質疑他的專業態度，甚至直言：「可唔可以唔好X咁做主持？成個行業都俾你讚晒，你有冇留意自己出席緊邊間公司嘅活動？」更建議日後大家慎重考慮邀請陸浩擔任主持。
網民反應兩極 狠批：淨係識擦鞋
帖文一出，網民反應兩極。有部分人質疑主辦單位為何不選擇HOY TV旗下藝人擔任主持，反而邀請TVB藝人陸浩明出場。亦有聲音批評陸浩明在主持前未有做好準備，更直言他實力一般，只懂得擦鞋：「做主持功課又唔做，淨係識擦鞋，所以成世都喺大台搵食，山頭文化搞到佢脫晒節」、「都過氣啦，仲搵佢做MC，連TVB都冇節目畀佢，睇得出唔掂」、「點解唔搵阿正？邊個阿正都好啦」、「佢淨係識媽前媽後，搵佢做主持真係失禮」等等。
圖片來源：IG@lukhoo、Facebook@陸浩明資料或影片來源：原文刊於新假期