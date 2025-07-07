陸浩明自爆工作量跌三成 主持晚宴曾犯3宗罪被網民狠批

46歲陸浩明（6號）2012年加入TVB後有唔少主持機會，發展不俗更被指已晉升金牌司儀之一。不過陸浩明今年5月就曾被網民指主持晚宴時犯3宗罪，雖然佢事後火速澄清，但事件仍引來唔少網民熱議。近日陸浩明出席電台活動後接受訪問時，就重提失言風波，更自爆工作量跌差唔到三成……