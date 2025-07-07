陸浩明自爆工作量跌三成 主持晚宴曾犯3宗罪被網民狠批
46歲陸浩明（6號）2012年加入TVB後有唔少主持機會，發展不俗更被指已晉升金牌司儀之一。不過陸浩明今年5月就曾被網民指主持晚宴時犯3宗罪，雖然佢事後火速澄清，但事件仍引來唔少網民熱議。近日陸浩明出席電台活動後接受訪問時，就重提失言風波，更自爆工作量跌差唔到三成……
陸浩明重提晚宴失言風波
陸浩明近日現身電台節目後接受訪問，並重提早前嘅晚宴失言風波。陸浩明就表示當時已經於爆料帖文下留言澄清，並稱好多人都相信佢。至於被問及風波對佢有冇影響佢時，陸浩明就表示「工作一直安排緊」，兼透露好彩仲有保險客戶繼續搵佢合作，並直言客戶並冇特別叫自己唔好亂講嘢，但係就表示明白總會有觀眾唔鍾意，因此自己「就冇乜所謂嘅」。
陸浩明自爆工作量跌差唔多三成
陸浩明隨後更被問事件發生後有冇為佢帶來更多工作時，佢就直言差唔多：「我哋做嘢嘅市況的而且確係冇咁好嘅」，直指近期經濟唔好。而除咗重提失言風波外，陸浩明又透露現時嘅工作量：「比起疫情之前起碼少咗兩至三成」，並稱受經濟蕭條嘅影響，酬金亦相對下降，不過佢就表示自己好鍾意做嘢，因此「咩價錢都得㗎」。
陸浩明做晚宴主持遭怒轟犯3宗罪 零顧忌提及同行死敵 本尊親貼證據澄清
藝人陸浩明5月擔任周大福人壽晚宴主持，卻遭網民狠批「做主持犯曬3宗罪」，令晚宴氣氛尷尬到爆燈，隨即掀起網民熱烈討論，連陸浩明的過往形象與實力亦被翻舊帳，不少人直言：「真係唔好再搵佢做主持」！
陸浩明明做主持犯3宗罪：
1 | 周大福晚宴大讚競爭對手蘇黎世
Threads一名網民發文指出，陸浩明於周大福人壽晚宴上，多次提及「蘇黎世」，這正是周大福的主要競爭對手。在主辦方的活動場合，理應尊重主辦方身份，避免不當提及競爭對手。網民認為即使他講的是瑞士蘇黎世，也應該有所顧忌。
2 | 瘋狂讚TVB 忽略開電視主辦身份
除了提及蘇黎世，陸浩明亦不斷讚揚TVB，並自稱為TVB藝員。為自家電視台打氣無可厚非，但周大福與開電視同屬同一集團，主持人在主辦方活動中卻熱衷稱讚其他電視台，難免讓人感到矛盾及失禮，顯示對主辦方缺乏應有的尊重。
3 | 自稱Mirror粉絲 一場講晒TVB同ViuTV
網民更指，陸浩自稱是Mirror粉絲，稱有聽過他們的歌曲，但Mirror是ViuTV旗下的團體。結果他一場活動中讚揚TVB及ViuTV，卻連主辦方開電視的名字都沒有提及。此舉令不少網民質疑他的專業態度，甚至直言：「可唔可以唔好X咁做主持？成個行業都俾你讚晒，你有冇留意自己出席緊邊間公司嘅活動？」更建議日後大家慎重考慮邀請陸浩擔任主持。
網民反應兩極 狠批：淨係識擦鞋
帖文一出，網民反應兩極。有部分人質疑主辦單位為何不選擇HOY TV旗下藝人擔任主持，反而邀請TVB藝人陸浩明出場。亦有聲音批評陸浩明在主持前未有做好準備，更直言他實力一般，只懂得擦鞋：「做主持功課又唔做，淨係識擦鞋，所以成世都喺大台搵食，山頭文化搞到佢脫晒節」、「都過氣啦，仲搵佢做MC，連TVB都冇節目畀佢，睇得出唔掂」、「點解唔搵阿正？邊個阿正都好啦」、「佢淨係識媽前媽後，搵佢做主持真係失禮」等等。
陸浩明親貼司儀稿力證冇講錯嘢
對於被網民指控唔識做主持一事，陸浩明亦火速於帖文下留言，兼貼出當日嘅司儀稿截圖。陸浩明配文表示：「點解會提到蘇黎世呢？係因為大會”周大福人壽”想鼓勵新一年成績卓越嘅同事可以到蘇黎世參與精英會議，”MC稿”裏面都有提到」，並指可能係該網民在活動上玩得太盡興，因此未有留意台上主持對話嘅前文後理，並重申自己必定會做好對稿同綵排。
陸浩明續指：「明白隨心寫一個評論好簡單，但希望可以用正面心態欣賞每一位台上嘅藝人。作為一個小藝人好希望香港嘅演藝圈可以百花齊放，不分你我有更多精彩嘅節目同作品」為不實指控作出澄清。