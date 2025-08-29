港姐亞軍陸詩韻轉行搞生意 44歲突宣布「新身份」 驚人奮鬥史曝光！

近日，44歲前港姐亞軍陸詩韻突然在社交平台宣布喜訊，獲「香港商業專業評審中心」授予院士頭銜，消息震撼全城！影片中她穿上莊嚴的院士袍，在台上接過證書，臉上流露自信笑容。昔日選美台上光芒四射，如今在商界再創高峰，她是如何一步步由娛樂圈轉型成瓣數多多的女強人？