港姐亞軍陸詩韻轉行搞生意 44歲突宣布「新身份」 驚人奮鬥史曝光！
近日，44歲前港姐亞軍陸詩韻突然在社交平台宣布喜訊，獲「香港商業專業評審中心」授予院士頭銜，消息震撼全城！影片中她穿上莊嚴的院士袍，在台上接過證書，臉上流露自信笑容。昔日選美台上光芒四射，如今在商界再創高峰，她是如何一步步由娛樂圈轉型成瓣數多多的女強人？
陸詩韻IG曬畢業袍 霸氣領取院士證書
日前陸詩韻在個人社交平台上載影片，高調分享獲頒院士的喜悅時刻。畫面所見，她身穿隆重的深藍色院士袍，在台上從頒授人手中接過證書，顯得自信滿滿，台下更有不少親朋好友到場見證及祝賀，場面相當熱鬧。陸詩韻亦發文勉勵自己及大眾：「榮幸獲『香港商業專業評審中心』認可為院士，再次感谢大家的恭贺，我会继续将勤补拙！！」，並加上「#努力以赴」、「 #孜孜不倦」、「#女性力量」等標籤，盡顯其商界女強人的決心與氣勢。
2005年選港姐入行 陸詩韻棄娛圈轉戰商界創傳奇
回顧陸詩韻的演藝路，可謂高開低走後再創高峰。2005年：當年24歲的陸詩韻參選香港小姐競選，憑著出眾的樣貌與身材勇奪亞軍，隨後簽約TVB，曾參與劇集拍攝及主持工作，但星途發展平平。2009年：在娛樂圈發展數年後，陸詩韻毅然決定淡出幕前，轉戰商界。她親力親為，先是與家人合資開設餐廳，其後更創立自家品牌的內衣褲及護膚品生意，瓣數多多，一步步建立自己的商業王國。2025年：如今已是成功企業家的她，早前更獲TVB邀請，以「師姐」身份回到電視城，向應屆港姐候選佳麗分享人生經驗，可見其奮鬥史已獲外界高度肯定。昔日選美台上的一小步，竟成為今日踏上商界殿堂的伏線。
網民洗版式恭賀 激讚「美貌與智慧並重」
陸詩韻獲頒院士的喜訊一出，隨即引來大批網民湧入其社交平台洗版式留言恭賀，輿論一面倒大讚。不少網民對她由港姐轉型為成功商人的經歷表示佩服，紛紛留言：「真係美貌與智慧並重嘅典範！」、「好勵志，證明港姐唔一定只係嫁入豪門」、「恭喜Sharon！你嘅努力有目共睹」、「呢啲先係真正嘅女性力量！」。網民的熱烈反應，足證陸詩韻的奮鬥故事確實鼓舞人心，為不少追夢者打下一支強心針。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期