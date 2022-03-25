41歲陸詩韻棄幕前誤打誤撞進軍護膚界 經歷生意失敗陷低潮：覺得自己好垃圾

香港開電視新節目《有種老闆娘》最新一集邀請了陸詩韻(Sharon)擔任嘉賓。由選美出身到轉型成為護膚品牌老闆娘的陸詩韻，自言上半場人生沒有規劃，參加選美只為圓夢，而2013年經歷生意和感情失敗，令她跌進低潮期，雖然大受挫折，卻令她重整思維，成就了今日的事業。