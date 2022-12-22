細細粒信內地偏方「陽了不沖涼」 中招後3日唔沖涼滿頭油拍抖音

「陽了不沖涼」成為內地熱話，近日「陽了可以洗澡嗎？」成為微博熱搜，內地近來盛傳中招後不可沖涼。而無綫藝員陳嘉佳（細細粒）靠王祖藍拉線北上發展，近日在抖音自爆中招，因為深信內地坊間傳言指中招後不能沖涼，與粉絲分享康復絕招時，滿頭頭油的她，原來已經三日三夜無沖涼洗頭。