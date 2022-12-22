陽了不沖涼 中招

細細粒信內地偏方「陽了不沖涼」 中招後3日唔沖涼滿頭油拍抖音

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「陽了不沖涼」成為內地熱話，近日「陽了可以洗澡嗎？」成為微博熱搜，內地近來盛傳中招後不可沖涼。而無綫藝員陳嘉佳（細細粒）靠王祖藍拉線北上發展，近日在抖音自爆中招，因為深信內地坊間傳言指中招後不能沖涼，與粉絲分享康復絕招時，滿頭頭油的她，原來已經三日三夜無沖涼洗頭。

內地傳「陽了不沖涼」 細細粒照跟被嘲無知

陳嘉佳憑《老表！你好嘢！》「細細粒」一角入屋，早前在無綫古裝喜劇《痞子殿下》中有不少戲份，甚為搶戲，不過近年北上搵食，之前更開吃播在鏡頭前暴飲暴食，令人嘆為觀止。現在人在內地的陳嘉佳，不時在抖音分享近況，日前她自一臉憔悴，眼肚黑眼圈勁嚴重素顏上鏡，透露確診了新冠肺炎，現自我隔離中。

陽了不沖涼 中招 陽了不沖涼 細細粒陳嘉佳之前在《痞子殿下》有不少戲份。
細細粒陳嘉佳之前在《痞子殿下》有不少戲份。（圖片來源：《痞子殿下》劇照）

隔離如坐月

陳嘉佳說話時也氣若柔絲，佢話：「聽說陽了（陽性）不能洗頭和不能洗澡，否則毛孔會擴張，所以我已經三天沒有洗頭、洗澡，我的頭油到 … (隨即以手撥油膩又凌亂的頭髮)，我的媽呀，我的口也被我臭吐了，我想問大家有甚麼辦法可以不洗頭、不洗澡但頭不會那麼油，你們陽了有沒有洗頭洗澡？好想睡。」

陽了不沖涼 中招 陽了不沖涼 陳嘉佳透露已三天沒有沖涼洗頭，故滿頭頭油，求網民提供解決良方。
陳嘉佳透露已三天沒有沖涼洗頭，故滿頭頭油，求網民提供解決良方。（圖片來源：抖音＠陳嘉佳）
陽了不沖涼 中招 陽了不沖涼 陳嘉佳深信內地傳聞指中招後不直洗頭沖涼。
陳嘉佳深信內地傳聞指中招後不直洗頭沖涼。（圖片來源：抖音＠陳嘉佳）

不少網民指她大迷信

陳嘉佳之後又分享自己對抗病毒的三招保健法，她指很多人中招後喉嚨勁痛，像被刀割，她分享三招，一是是每天口喝12支水，二是食有麥盧卡成分的蜂蜜，三是用喉嚨噴霧，她指因用了這三招，才沒有重症出現。陳嘉佳以身試法，指不沖涼，被不少網民指她大迷信，「呢啲乜嘢理論呀，唔洗頭，唔沖涼唔病都變有病呀，我都中過但係都未聽過呢啲廢話，佢係現代人点解會有呢啲頭腦？」、「奶人仔奶到冇智商？直情係冇智商先會奶」、「其實信呢個post啲人就真係冇智商喇，咁都信人地會信，中招唔沖涼！你以為人地喺大陸就乜都唔識咩」

亦有不少網民深信「陽了不能沖涼」的說法，更指沖涼的後果會容易復陽。「本來沒有燒，洗了個澡便又燒了」、「本來嗓子沒啥痛，洗澡後就開始痛」、「第六天好多了，洗頭洗澡後，半夜發燒變重症」等。

陽了不沖涼 中招 陽了不沖涼 陳嘉佳中招通常喉嚨會像刀割一樣，但她沒有太嚴重，因為用了三招，即席分享！
陳嘉佳中招通常喉嚨會像刀割一樣，但她沒有太嚴重，因為用了三招，即席分享！（圖片來源：抖音＠陳嘉佳）
陽了不沖涼 中招 陽了不沖涼 要乾啪蜜糖。
要乾啪蜜糖。（圖片來源：抖音＠陳嘉佳）
陽了不沖涼 中招 陽了不沖涼 日隊至少十二支水！
日隊至少十二支水！（圖片來源：抖音＠陳嘉佳）
陽了不沖涼 中招 陽了不沖涼 陳嘉佳之前孖王祖藍、李亞男扮《聲生不息》賀台慶。
陳嘉佳之前孖王祖藍、李亞男扮《聲生不息》賀台慶。（圖片來源：微博＠陳嘉佳截圖）
陽了不沖涼 中招 陽了不沖涼 細細粒陳嘉佳近年主攻內地，早前孖剛北上搵機會的鄺文珣合作。
細細粒陳嘉佳近年主攻內地，早前孖剛北上搵機會的鄺文珣合作。（圖片來源：抖音＠陳嘉佳）
陽了不沖涼 中招 陽了不沖涼 與同樣北上發展藝人張文慈、苑瓊丹合作拍片及開直播。
與同樣北上發展藝人張文慈、苑瓊丹合作拍片及開直播。（圖片來源：微博＠陳嘉佳）

常見問題

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撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：抖音＠陳嘉佳、微博＠陳嘉佳

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