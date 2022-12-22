細細粒信內地偏方「陽了不沖涼」 中招後3日唔沖涼滿頭油拍抖音
內地傳「陽了不沖涼」 細細粒照跟被嘲無知
陳嘉佳憑《老表！你好嘢！》「細細粒」一角入屋，早前在無綫古裝喜劇《痞子殿下》中有不少戲份，甚為搶戲，不過近年北上搵食，之前更開吃播在鏡頭前暴飲暴食，令人嘆為觀止。現在人在內地的陳嘉佳，不時在抖音分享近況，日前她自一臉憔悴，眼肚黑眼圈勁嚴重素顏上鏡，透露確診了新冠肺炎，現自我隔離中。
隔離如坐月
陳嘉佳說話時也氣若柔絲，佢話：「聽說陽了（陽性）不能洗頭和不能洗澡，否則毛孔會擴張，所以我已經三天沒有洗頭、洗澡，我的頭油到 … (隨即以手撥油膩又凌亂的頭髮)，我的媽呀，我的口也被我臭吐了，我想問大家有甚麼辦法可以不洗頭、不洗澡但頭不會那麼油，你們陽了有沒有洗頭洗澡？好想睡。」
不少網民指她大迷信
陳嘉佳之後又分享自己對抗病毒的三招保健法，她指很多人中招後喉嚨勁痛，像被刀割，她分享三招，一是是每天口喝12支水，二是食有麥盧卡成分的蜂蜜，三是用喉嚨噴霧，她指因用了這三招，才沒有重症出現。陳嘉佳以身試法，指不沖涼，被不少網民指她大迷信，「呢啲乜嘢理論呀，唔洗頭，唔沖涼唔病都變有病呀，我都中過但係都未聽過呢啲廢話，佢係現代人点解會有呢啲頭腦？」、「奶人仔奶到冇智商？直情係冇智商先會奶」、「其實信呢個post啲人就真係冇智商喇，咁都信人地會信，中招唔沖涼！你以為人地喺大陸就乜都唔識咩」
亦有不少網民深信「陽了不能沖涼」的說法，更指沖涼的後果會容易復陽。「本來沒有燒，洗了個澡便又燒了」、「本來嗓子沒啥痛，洗澡後就開始痛」、「第六天好多了，洗頭洗澡後，半夜發燒變重症」等。
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