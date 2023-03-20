隱形戰隊︱劉佩玥一樓一造型大曬長腿 唐詩詠緊身上衣上陣肉搏激鬥

TVB劇集《隱形戰隊》集集精彩，昨日無綫就一連串上傳了兩條預告片，其中一條預告片講述劉佩玥為了追查恐怖分子而喬裝成為「一樓一」，劉佩玥一身性感打扮大曬長腿令觀眾睇到熱血沸騰，劉佩玥仲大方分享多年來全靠「呢樣嘢」保持白滑皮膚！