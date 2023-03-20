隱形戰隊︱劉佩玥一樓一造型大曬長腿 唐詩詠緊身上衣上陣肉搏激鬥
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TVB劇集《隱形戰隊》集集精彩，昨日無綫就一連串上傳了兩條預告片，其中一條預告片講述劉佩玥為了追查恐怖分子而喬裝成為「一樓一」，劉佩玥一身性感打扮大曬長腿令觀眾睇到熱血沸騰，劉佩玥仲大方分享多年來全靠「呢樣嘢」保持白滑皮膚！
劉佩玥一樓一造型曝光 大曬性感長腿
無綫上傳了《隱形戰隊》最新一集的預告片，片中劉佩玥為了近距離埋恐怖分子身進行調查，「喬裝」成一樓一鳳潛伏。不過卻突然被巴翼強行登門造訪表示要「幫襯」，最終更被巴翼捉實兼遭整個人拋在床上。從預告片中可見，劉佩玥身穿一身V領性感絲質睡衣，大騷美好身段，白滑的大長腿亦成功吸引一班網民的眼球，令網民都表示非常期待今晚《隱形戰隊》的播出。
劉佩玥大方分享美腿秘方 全靠「呢樣嘢」維持白滑肌膚
劉佩玥在《隱形戰隊》多次大騷白滑長腿，成功成為劇集亮點之一，劉佩玥表示很開心大家喜歡，並大方分享保養美腿的心得：「我諗都關我鍾意運動事。因為以前有打排球，我又好鍾意跑步，所以我覺得做運動同成日飲水都會令到個腳形靚啲。」此外，她亦透露出了要做好防曬措施之外，注意飲食亦非常重要：「唔好成日食啲好濃味、或顏色好深嘅食物，味精唔好食咁多，同埋最緊要保持身心開朗，飲多啲水就 Ok 架喇。」
劉佩玥唐詩詠肉搏激鬥
此外，監製文偉鴻在社交平台上傳了一輯劉佩玥和唐詩詠的劇照，劇照中唐詩詠身穿緊身白色上衣與劉佩玥在地上肉搏扭打，唐詩詠被劉佩玥叉頸，而劉佩玥就被唐詩詠扯頭髮，場面非常搞笑，連網民都話隔住個mon都感受到兩位劇中的情敵火藥味好濃！
搶先睇劉佩玥扮一樓一大曬修長美腿：
觀眾們都話好期待呢！
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