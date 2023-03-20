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隱形戰隊︱劉佩玥一樓一造型大曬長腿 唐詩詠緊身上衣上陣肉搏激鬥

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TVB劇集《隱形戰隊》集集精彩，昨日無綫就一連串上傳了兩條預告片，其中一條預告片講述劉佩玥為了追查恐怖分子而喬裝成為「一樓一」，劉佩玥一身性感打扮大曬長腿令觀眾睇到熱血沸騰，劉佩玥仲大方分享多年來全靠「呢樣嘢」保持白滑皮膚！

劉佩玥一樓一造型曝光 大曬性感長腿

無綫上傳了《隱形戰隊》最新一集的預告片，片中劉佩玥為了近距離埋恐怖分子身進行調查，「喬裝」成一樓一鳳潛伏。不過卻突然被巴翼強行登門造訪表示要「幫襯」，最終更被巴翼捉實兼遭整個人拋在床上。​​從預告片中可見，劉佩玥身穿一身V領性感絲質睡衣，大騷美好身段，白滑的大長腿亦成功吸引一班網民的眼球，令網民都表示非常期待今晚《隱形戰隊》的播出。

隱形戰隊 劉佩玥於最新一集將會以「一樓一」造型登場。
劉佩玥於最新一集將會以「一樓一」造型登場。（圖片來源：[email protected]_boon）
隱形戰隊 劉佩玥只係喬裝扮「一樓一」但突然被巴翼強行登門造訪表示要「幫襯」
劉佩玥只係喬裝扮「一樓一」但突然被巴翼強行登門造訪表示要「幫襯」（圖片來源：[email protected]_boon）
隱形戰隊 劉佩玥身穿一身V領性感絲質睡衣，大曬性感逆天長腿
劉佩玥身穿一身V領性感絲質睡衣，大曬性感逆天長腿（圖片來源：[email protected]_boon）
隱形戰隊 劉佩玥被巴翼扔上床，情況非常危急！
劉佩玥被巴翼扔上床，情況非常危急！（圖片來源：TVB提供）
隱形戰隊 場面非常肉緊！
場面非常肉緊！（圖片來源：[email protected]_boon）

劉佩玥大方分享美腿秘方 全靠「呢樣嘢」維持白滑肌膚

劉佩玥在《隱形戰隊》多次大騷白滑長腿，成功成為劇集亮點之一，劉佩玥表示很開心大家喜歡，並大方分享保養美腿的心得：「我諗都關我鍾意運動事。因為以前有打排球，我又好鍾意跑步，所以我覺得做運動同成日飲水都會令到個腳形靚啲。」此外，她亦透露出了要做好防曬措施之外，注意飲食亦非常重要：「唔好成日食啲好濃味、或顏色好深嘅食物，味精唔好食咁多，同埋最緊要保持身心開朗，飲多啲水就 Ok 架喇。」

隱形戰隊 今次劉佩玥在《隱形戰隊》中多次大曬長腿，獲網民大讚
今次劉佩玥在《隱形戰隊》中多次大曬長腿，獲網民大讚。（圖片來源：[email protected]_boon）
隱形戰隊 大晒逆天長腿！
前幾集已經曬過逆天長腿，成為網民和觀眾們的討論對象！（圖片來源：TVB提供）

劉佩玥唐詩詠肉搏激鬥

此外，監製文偉鴻在社交平台上傳了一輯劉佩玥和唐詩詠的劇照，劇照中唐詩詠身穿緊身白色上衣與劉佩玥在地上肉搏扭打，唐詩詠被劉佩玥叉頸，而劉佩玥就被唐詩詠扯頭髮，場面非常搞笑，連網民都話隔住個mon都感受到兩位劇中的情敵火藥味好濃！

隱形戰隊 唐詩詠亦不甘示弱，穿上白色緊身上衣對撼
唐詩詠亦不甘示弱，穿上白色緊身上衣對撼。（圖片來源：[email protected]_boon）
隱形戰隊 劉佩玥就俾唐詩詠扯頭髮
劉佩玥就俾唐詩詠扯頭髮。（圖片來源：[email protected]_boon）
隱形戰隊 唐詩詠又俾劉佩玥叉頸
唐詩詠又俾劉佩玥叉頸。（圖片來源：[email protected]_boon）
隱形戰隊 兩人在地上肉搏扭打！
兩人在地上肉搏扭打！（圖片來源：[email protected]_boon）

搶先睇劉佩玥扮一樓一大曬修長美腿：

觀眾們都話好期待呢！

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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、[email protected]_boon資料或影片來源：TVB

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