隱形戰隊｜劉佩玥羅拉上身演狙擊手 被網民恥笑做戲唔做全套
撰文：東方新地｜圖片：《東張西望》截圖、新傳媒圖片庫、深水埗街坊會@fb討論區截圖、[email protected]、[email protected]
劉佩玥首次開真槍表現興奮
劉佩玥型爆開真槍，自我感覺良好，不過卻有網民指劉佩玥揸槍手勢大錯特錯，網民留言「TVB又犯下當年飛虎之潛行極戰嘅同樣錯誤。阿Moon手上嗰支sniper槍係栓式狙擊槍，要手拉個喎﹗做戲起碼要做全套吖﹗」
劉佩玥天台拍攝冇圍欄 擔心工作人員安全
劉佩玥在天台拍攝，四圍沒有圍欄，佢話：「頭先喺天台係冇圍欄其實都幾危險，我趴喺度冇事，但就擔心啲工作人員，所以全程我都唔敢同佢哋玩﹗不過講辛苦都係馬明拍槍戰戲辛苦啲，又要曬足一日又要抱細路仔﹗」
劉佩玥在天台拍攝的同時，拍檔馬國明在地下鬧市拍攝彈雨槍林戲，馬明指以真槍拍攝夠真實感，之前拍攝廠景開了近百槍，因為真槍有一定重量，拍完隻手幾乎舉不起﹗馬明又指雖然用真槍拍攝但沒有彈頭，加上工作人員確保在最安全情況下拍攝，唯一擔心聲音過大影響行車人士，故拍槍戰都不在馬路附近﹗
劉佩玥巨咪真身曝光 深水埗拍劇驚呼 街坊投訴戲屎：X叫足成個鐘
32歲劉佩玥今年有三部劇在身，包括《七公主》、《超能使者》和《換命真相》，現在播出的劇集《換命真相》（原名《逆襲人生》），螢幕上的她身形 Fit爆，短褲長腿屬指定動作，當時她更不吝嗇和大家分享瘦身秘訣；不過事過境遷，正為新劇《隱形戰隊》開工的劉佩玥，身形完全反彈，日前在深水埗拍攝一場高叫「非禮呀」戲份，被街坊鬧爆擾民，並在討論區圖文並茂鬧爆，擺脫型格皮褸窄牛以便服上陣的劉佩玥，巨咪真身曝光！
劉佩玥 黑衫黑褲為新劇開工
今年劇接劇的劉佩玥，日前被「深水埗街坊會」fb群組街坊投訴，指無綫劇組在深水埗醫局街為文偉鴻監製新劇《隱形戰隊》開工，戲中要打到飛起的劉佩玥，經常以型格皮褸窄牛仔褲為指定戲服 ，日前的一場街上叫喊戲份，則換上牛仔薄褸、黑色窄牛及黑tee上陣，巨咪身形表露無遺！
劉佩玥執王君馨二攤演《隱形戰隊》？
日前有報導指，曾因《城寨英雄》打女花曼而起朵的王君馨，因為見有份演出的新劇《超能使者》海報及宣傳片出場佔的比重極少，連小花劉穎鏇都比不上，意興闌珊而辭演幾乎同班底、由文偉鴻監製的新劇《隱形戰隊》，結果有指原為王君馨度身訂造的型格打女角色，由劉佩玥補上，不過此事文偉鴻接受報章訪問時則回應指《隱》劇本未預王君馨參演。
劉佩玥曾靠食素健康瘦身成功
劉佩玥早前出席《換命真相》宣傳活動，透露已改食素有八個月時間，她笑言：「因為依家年紀大咗想健康啲，同埋想清減一下身體上嘅內在脂肪，所以開始轉食素，但唔係餐餐食，只係盡量都會食。」