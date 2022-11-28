隱形戰隊｜劉佩玥羅拉上身演狙擊手 被網民恥笑做戲唔做全套

以《超能戰隊》原班人馬加上馬國明主演的TVB新劇《隱形戰隊》已拍攝完畢，劇中劉佩玥化身型格狙擊手，更與馬國明一起在鬧市拍攝開槍戲，當日劉佩玥一身羅拉造型，貼身背心趴地演狙擊手，大晒事業線，十分養眼，不過卻被網民恥笑劉佩玥開槍手勢求求其其！