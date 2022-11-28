隱形戰隊

隱形戰隊｜劉佩玥羅拉上身演狙擊手 被網民恥笑做戲唔做全套

最新娛聞
東方新地

廣告

以《超能戰隊》原班人馬加上馬國明主演的TVB新劇《隱形戰隊》已拍攝完畢，劇中劉佩玥化身型格狙擊手，更與馬國明一起在鬧市拍攝開槍戲，當日劉佩玥一身羅拉造型，貼身背心趴地演狙擊手，大晒事業線，十分養眼，不過卻被網民恥笑劉佩玥開槍手勢求求其其！

《隱形戰隊》劉佩玥被揸槍手勢大錯特錯

劉佩玥拍攝《隠形戰隊》時穿著貼身背心，更趴地演狙擊手，成個羅拉一樣有型又性感！劉佩玥表示開真槍拍攝很興奮，更指自己拍開槍戲有進步，佢話：「今次終於開槍唔會眨眼，以前拍開槍戲，表情管理得唔係咁好﹗成日想好似馬明咁開槍唔眨眼﹗」

劉佩玥在《隱形戰隊》飾演一名狙擊手﹗
劉佩玥在《隱形戰隊》飾演一名狙擊手﹗（圖片來源：《東張西望》截圖）
隱形戰隊 劉佩玥一身羅拉造型，好吸睛﹗
劉佩玥一身羅拉造型，好吸睛﹗（圖片來源：[email protected]

劉佩玥首次開真槍表現興奮

劉佩玥型爆開真槍，自我感覺良好，不過卻有網民指劉佩玥揸槍手勢大錯特錯，網民留言「TVB又犯下當年飛虎之潛行極戰嘅同樣錯誤。阿Moon手上嗰支sniper槍係栓式狙擊槍，要手拉個喎﹗做戲起碼要做全套吖﹗」

隱形戰隊 被網民質疑揸槍手勢是是旦旦。
被網民質疑揸槍手勢是是旦旦。（圖片來源：《東張西望》截圖）
隱形戰隊 劉佩玥一身羅拉造型趴地做狙擊手，大騷事業線﹗
劉佩玥一身羅拉造型趴地做狙擊手，大騷事業線﹗（圖片來源：《東張西望》截圖）

劉佩玥天台拍攝冇圍欄 擔心工作人員安全

當日劉佩玥在天台拍攝，四圍沒有圍欄，佢話：「頭先喺天台係冇圍欄其實都幾危險，我趴喺度冇事，但就擔心啲工作人員，所以全程我都唔敢同佢哋玩﹗不過講辛苦都係馬明拍槍戰戲辛苦啲，又要曬足一日又要抱細路仔﹗」

隱形戰隊 劉佩玥在天台拍攝，四圍沒有圍欄，有一定危險﹗
劉佩玥在天台拍攝，四圍沒有圍欄，有一定危險﹗（圖片來源：《東張西望》截圖）
隱形戰隊 睇見真係幾牙煙！
睇見真係幾牙煙！（圖片來源：《東張西望》截圖）
隱形戰隊 劉佩玥演性感狙擊手，不過近鏡見到指甲油甩色甩到一忽忽，有啲礙眼。
劉佩玥演性感狙擊手，不過近鏡見到指甲油甩色甩到一忽忽，有啲礙眼。（圖片來源：《東張西望》截圖）
隱形戰隊
（圖片來源：《東張西望》截圖）

劉佩玥在天台拍攝的同時，拍檔馬國明在地下鬧市拍攝彈雨槍林戲，馬明指以真槍拍攝夠真實感，之前拍攝廠景開了近百槍，因為真槍有一定重量，拍完隻手幾乎舉不起﹗馬明又指雖然用真槍拍攝但沒有彈頭，加上工作人員確保在最安全情況下拍攝，唯一擔心聲音過大影響行車人士，故拍槍戰都不在馬路附近！

隱形戰隊 馬國明用真槍拍攝。
馬國明用真槍拍攝。（圖片來源：《東張西望》截圖）

劉佩玥巨咪真身曝光 深水埗拍劇驚呼 街坊投訴戲屎：X叫足成個鐘

劉佩玥去年有三部劇在身，包括《七公主》、《超能使者》和《換命真相》，曾靠食素成功瘦身的她，螢幕上身形 Fit爆，短褲長腿屬指定動作，不過為新劇《隱形戰隊》開工時的劉佩玥，身形完全反彈，早前在深水埗拍攝一場高叫「非禮呀」戲份，被街坊鬧爆擾民，並在討論區圖文並茂鬧爆，擺脫型格皮褸窄牛以便服上陣的劉佩玥，巨咪真身曝光！

隱形戰隊 有街坊直擊劉佩玥在樓下開工，並指她「叫咗成個鐘非禮，好煩」。
有街坊直擊劉佩玥在樓下開工，並指她「叫咗成個鐘非禮，好煩」。（圖片來源：深水埗街坊會@fb討論區截圖）

劉佩玥 黑衫黑褲為新劇開工

劇接劇的劉佩玥，早前被「深水埗街坊會」fb群組街坊投訴，指無綫劇組在深水埗醫局街為文偉鴻監製新劇《隱形戰隊》開工，戲中要打到飛起的劉佩玥，經常以型格皮褸窄牛仔褲為指定戲服 ，日前的一場街上叫喊戲份，則換上牛仔薄褸、黑色窄牛及黑tee上陣，巨咪身形表露無遺！

隱形戰隊 有街坊一度唔認得劉佩玥，更反問是否已過世的魯芬。
有街坊一度唔認得劉佩玥，更反問是否已過世的魯芬。（圖片來源：深水埗街坊會@fb討論區截圖）
隱形戰隊 街坊直擊劉佩玥狂叫「非禮」成個鐘，紛紛指她「戲屎」。
街坊直擊劉佩玥狂叫「非禮」成個鐘，紛紛指她「戲屎」。（圖片來源：深水埗街坊會@fb討論區截圖）

劉佩玥執王君馨二攤演《隱形戰隊》？

尹前有報導指，曾因《城寨英雄》打女花曼而起朵的王君馨，因為見有份演出的新劇《超能使者》海報及宣傳片出場佔的比重極少，連小花劉穎鏇都比不上，意興闌珊而辭演幾乎同班底、由文偉鴻監製的新劇《隱形戰隊》，結果有指原為王君馨度身訂造的型格打女角色，由劉佩玥補上，不過此事文偉鴻接受報章訪問時則回應指《隱》劇本未預王君馨參演。

《隱形戰隊》中劉珮玥師劉穎鏇打到飛起，不過劉佩玥密實上陣、劉則經常小bra top露腰有睇頭得多。
《隱形戰隊》中劉珮玥師劉穎鏇打到飛起，不過劉佩玥密實上陣、劉則經常小bra top露腰有睇頭得多。(圖片來源：[email protected]
早前已完成廠景戲份，身為隱形戰隊隊員的劉佩玥，行型格路線兼包到冚，掩蓋巨咪身形。
早前已完成廠景戲份，身為隱形戰隊隊員的劉佩玥，行型格路線兼包到冚，掩蓋巨咪身形。(圖片來源：無綫娛樂台影片截圖）
隱形戰隊 馬明和劉佩玥合作似乎幾愉快，接受訪問時劉佩玥被馬明幾句話逗到連雙下巴都被出賣！
馬明和劉佩玥合作似乎幾愉快，接受訪問時劉佩玥被馬明幾句話逗到連雙下巴都被出賣！(圖片來源：無綫娛樂台影片截圖）

劉佩玥曾靠食素健康瘦身成功

劉佩玥出席《換命真相》宣傳活動時，曾透露已改食素有8個月時間，她笑言：「因為依家年紀大咗想健康啲，同埋想清減一下身體上嘅內在脂肪，所以開始轉食素，但唔係餐餐食，只係盡量都會食。」

隱形戰隊 鄧佩儀、蔣家旻、劉佩玥及陳庭欣劇中飾演好姊妹，而四位新人黎康祺、羅毓儀、倪嘉雯及吳天兒則分別飾演四人角色中學時代的少女版。
鄧佩儀、蔣家旻、劉佩玥及陳庭欣劇中飾演好姊妹，而四位新人黎康祺、羅毓儀、倪嘉雯及吳天兒則分別飾演四人角色中學時代的少女版。
隱形戰隊 劉佩玥透露她的角色性格比較自由奔放，經常著吊帶背心和短褲示人，因此最近她要努力做運動，令身材更顯健美。
劉佩玥透露她的角色性格比較自由奔放，經常著吊帶背心和短褲示人，因此最近她要努力做運動，令身材更顯健美。
隱形戰隊 劉佩玥指她在劇中將會剋死兩任老公，因此被監製笑她是「劏豬凳」。
劉佩玥指她在劇中將會剋死兩任老公，因此被監製笑她是「劏豬凳」。
隱形戰隊 劉佩玥表示自從她轉食素後，皮膚和精神都有所改善：「特別明顯嘅係瞓覺時可以快啲入睡同瞓得深層啲，唔會咁容易醒。」
劉佩玥表示自從她轉食素後，皮膚和精神都有所改善：「特別明顯嘅係瞓覺時可以快啲入睡同瞓得深層啲，唔會咁容易醒。」
隱形戰隊 30歲劉佩玥靠食素瘦身 《逆襲人生》短褲look吸客
（圖片來源：[email protected]
隱形戰隊 30歲劉佩玥靠食素瘦身 《逆襲人生》短褲look吸客
（圖片來源：[email protected]

常見問題

世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？

TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV包攬世界盃賽事播放，即睇緊湊嘅賽程表，仲有熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看劇集&角色介紹

2022到2023上半年度演唱會多鑼鑼，有咩搶飛攻略？

本地歌手/組合包括：ERROR日前終於宣布12月中開show，門票於11月24日公開發售，按此看購票詳情；許廷鏗成立個人公司後開首個個人音樂會，門票將分為三個階段進行，於11月24日進行優先購票，按此看詳情；仲有闊別三年終於回歸嘅Clockenflap，將於2023年3月於中環海濱舉行，即睇場地及售票詳情；另外，疫情逐漸緩和，不少外國歌手/組合亦陸續宣布來港開Show與一眾粉絲久別重逢，包括：女團MAMAMOO舉行世界巡迴，香港站定於2023年1月7日，即睇票價及搶飛攻略；出道25周年的愛爾蘭男子天團Westlife都來香港開Show，仲要定於情人節2月14日亞博館Arena舉行，將於11月28日優先購票，按此看售票詳情

撰文：東方新地圖片來源：TVB《東張西望》截圖、新傳媒圖片庫、深水埗街坊會@fb討論區截圖、[email protected][email protected]

讀者留言

熱門文章

 