隱形戰隊｜劉佩玥羅拉上身演狙擊手 被網民恥笑做戲唔做全套
《隱形戰隊》劉佩玥被揸槍手勢大錯特錯
劉佩玥拍攝《隠形戰隊》時穿著貼身背心，更趴地演狙擊手，成個羅拉一樣有型又性感！劉佩玥表示開真槍拍攝很興奮，更指自己拍開槍戲有進步，佢話：「今次終於開槍唔會眨眼，以前拍開槍戲，表情管理得唔係咁好﹗成日想好似馬明咁開槍唔眨眼﹗」
劉佩玥首次開真槍表現興奮
劉佩玥型爆開真槍，自我感覺良好，不過卻有網民指劉佩玥揸槍手勢大錯特錯，網民留言「TVB又犯下當年飛虎之潛行極戰嘅同樣錯誤。阿Moon手上嗰支sniper槍係栓式狙擊槍，要手拉個喎﹗做戲起碼要做全套吖﹗」
劉佩玥天台拍攝冇圍欄 擔心工作人員安全
當日劉佩玥在天台拍攝，四圍沒有圍欄，佢話：「頭先喺天台係冇圍欄其實都幾危險，我趴喺度冇事，但就擔心啲工作人員，所以全程我都唔敢同佢哋玩﹗不過講辛苦都係馬明拍槍戰戲辛苦啲，又要曬足一日又要抱細路仔﹗」
劉佩玥在天台拍攝的同時，拍檔馬國明在地下鬧市拍攝彈雨槍林戲，馬明指以真槍拍攝夠真實感，之前拍攝廠景開了近百槍，因為真槍有一定重量，拍完隻手幾乎舉不起﹗馬明又指雖然用真槍拍攝但沒有彈頭，加上工作人員確保在最安全情況下拍攝，唯一擔心聲音過大影響行車人士，故拍槍戰都不在馬路附近！
劉佩玥巨咪真身曝光 深水埗拍劇驚呼 街坊投訴戲屎：X叫足成個鐘
劉佩玥去年有三部劇在身，包括《七公主》、《超能使者》和《換命真相》，曾靠食素成功瘦身的她，螢幕上身形 Fit爆，短褲長腿屬指定動作，不過為新劇《隱形戰隊》開工時的劉佩玥，身形完全反彈，早前在深水埗拍攝一場高叫「非禮呀」戲份，被街坊鬧爆擾民，並在討論區圖文並茂鬧爆，擺脫型格皮褸窄牛以便服上陣的劉佩玥，巨咪真身曝光！
劉佩玥 黑衫黑褲為新劇開工
劇接劇的劉佩玥，早前被「深水埗街坊會」fb群組街坊投訴，指無綫劇組在深水埗醫局街為文偉鴻監製新劇《隱形戰隊》開工，戲中要打到飛起的劉佩玥，經常以型格皮褸窄牛仔褲為指定戲服 ，日前的一場街上叫喊戲份，則換上牛仔薄褸、黑色窄牛及黑tee上陣，巨咪身形表露無遺！
劉佩玥執王君馨二攤演《隱形戰隊》？
尹前有報導指，曾因《城寨英雄》打女花曼而起朵的王君馨，因為見有份演出的新劇《超能使者》海報及宣傳片出場佔的比重極少，連小花劉穎鏇都比不上，意興闌珊而辭演幾乎同班底、由文偉鴻監製的新劇《隱形戰隊》，結果有指原為王君馨度身訂造的型格打女角色，由劉佩玥補上，不過此事文偉鴻接受報章訪問時則回應指《隱》劇本未預王君馨參演。
劉佩玥曾靠食素健康瘦身成功
劉佩玥出席《換命真相》宣傳活動時，曾透露已改食素有8個月時間，她笑言：「因為依家年紀大咗想健康啲，同埋想清減一下身體上嘅內在脂肪，所以開始轉食素，但唔係餐餐食，只係盡量都會食。」
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV包攬世界盃賽事播放，即睇緊湊嘅賽程表，仲有熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看劇集&角色介紹
2022到2023上半年度演唱會多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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