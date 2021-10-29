隱形戰隊｜劉穎鏇三點式上陣晒腹肌加長腿 濕身鬥一件頭劉佩玥
撰文：東方新地｜圖片：[email protected]無綫娛樂新聞台影片截圖
劉穎鏇 劉佩玥 著泳衣色誘二世祖
即將在明年開播的無綫劇《隱形戰隊》，是《使徒行者》、《城寨英雄》監製文偉鴻作品，由唐詩詠、馬國明及陳山聰等主演，預計將拍到今年12月，當日外景戲的劇情講到為了搗破一班有錢二世祖的罪行，「隱形戰隊」派出了劉穎鏇（Tiffany）同劉佩玥（Moon）潛入去色誘他們，馬國明和陳山聰則負責保護兩人，在開拍前，著住三點式泳衣的劉穎鏇先擺出各種pose給探班的記者們影相，更落水扮演「出水芙蓉」，大騷她結實的腹肌和修長的美腿。
劉穎鏇操肌操足大半年
陳山聰透露劉穎鏇為了這場戲操了大半年，成功操出超勁腹肌，不過劉穎鏇就自言努力操腹肌不止是為了這場戲，而是為了成套劇，最大目標是希望能給觀眾第二種感覺，讓大家看到她有返啲線條和muscle。她又提到這日要朝早7點幾鐘開工，著上泳衣後她feel到氣溫超凍，又無太陽和好大風，令成個人變咗雪條一樣，落水後更有沖緊凍水涼的感覺，她直言：「我重複做落水嘅動作超過20次，凍到我個人係冇晒知覺，成個人係震晒！」
劉佩玥食極唔肥
劉佩玥就被指拍劇時不但無操肌，仲經常掛住食嘢，她亦直認自己食得好勁，仲話自己晏晝食埋陳山聰個飯盒和劉穎鏇的蕃薯、菜等等，並得戚地打側身騷腰，話自己食咗咁多都唔係好肥，令劉穎鏇大嗌羨慕。劉佩玥又指同劇的劉穎鏇、陳山聰、林子善、唐詩詠、江美儀甚至監製Jazz（文偉鴻）都好努力操Fit自己、鍛練身體，令她都受到啟發，的起心肝有做少少運動，可以令自己體形更靚之餘，氣色也更好、更健康。
馬明驚要跪玻璃
而馬國明接受訪問時，被指對劉佩玥和劉穎鏇左擁右抱，他立即否認，猛話：「唔好亂講嘢！」仲話自己今日係「盲嘅」，又拒絕評論兩位女士這日的衣著，陳山聰笑指他驚返去要跪玻璃。兩人又指劇集已經拍完晒廠景，接下來兩個幾月都係拍外景，主要係仲有好多打鬥戲、夜戲和荒山野嶺戲要拍，基本上日日都要打，雖然拍得好辛苦，但因為一班演員都係熟人，所以大家都拍得好開心。