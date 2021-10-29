隱形戰隊｜劉穎鏇三點式上陣晒腹肌加長腿 濕身鬥一件頭劉佩玥

無綫新劇《隱形戰隊》已開拍三個月，劇中四位主角馬國明、陳山聰、劉佩玥和劉穎鏇日前一同到酒店泳池邊拍攝一場外景戲，當中24歲劉穎鏇著上三點式泳衣上陣，並落水扮演「出水芙蓉」，大騷結實的腹肌和修長的美腿，相反32歲劉佩玥只著一件頭泳衣上陣之餘，仲用紗巾包住下半身，相當錫身！

撰文：東方新地｜圖片：[email protected]無綫娛樂新聞台影片截圖