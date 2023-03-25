隱形戰隊｜25歲劉穎鏇打到除衫！網民批有身形冇演技：換咗幾多件小背心？

25歲的劉穎鏇入行7年機會不斷，去年在《超能使者》中博到盡極速上位，在熱播的新劇《隱形戰隊》打戲連場奠定了新一代打女之位，觀眾除了欣賞劉穎鏇的敏捷身手外，更留意到她集集都身穿貼身小背心，露出結實的腹肌，不過亦有網民指劉穎鏇得個殼欠演技。