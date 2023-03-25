隱形戰隊｜25歲劉穎鏇打到除衫！網民批有身形冇演技：換咗幾多件小背心？
劉穎鏇好打過男人
劉穎鏇在《隱形戰隊》飾演反恐特勤隊的唯一女隊員刑風，身手不凡智勇兼備，對住男同事或恐怖分子都毫無懼色，而且仲係百發百中的神槍手，完美得誇張。今晚播出的第15集，為破獲拐賣少女集團，劉穎鏇與劉佩玥假裝被迷暈混進被拐少女群，二人化身「黑白雙嬌」以型爆動作將綁住雙手的膠索帶「瓦解」，再與為數若12人的恐怖份子對戰，大晒揸槍英姿開槍掃射。
劉穎鏇打得激烈要除衫
這場戲一開始二人都身穿外套，但劉穎鏇在打鬥過程中為擺脫敵人使出一招金蟬脫殼，順勢把外套除掉用來反牽制對手，結果劉穎鏇只剩下一件白色小背心繼續打，而在宣傳片中，劉穎鏇更被鏡頭高炒，傲人身材一覽無遺。
小背心件件顏色鮮艷搶眼
劉穎鏇今次為了配合劇中角色需要而操練出女性極限10%體脂，觀眾更發現套劇播了一半，劉穎鏇的造型集集都穿小背心，目測接近10件，顏色應有盡有件件都好鮮艷，而且幾乎集集都有劉穎鏇身穿貼身衫跑步的戲份，監製文偉鴻(Jazz)似乎有意營造這些震懾觀眾眼球的場面。
究竟劉穎鏇有幾多件背心？
網民讚劉穎鏇達身形巔峰 惟演技未夠班
劉穎鏇的演出再次成為焦點，更掀起網民的熱議，很多人大讚她身形操得甚弗，比選港姐時更有睇頭，「睇到劉穎璇鍛練成果，肌肉線條美，打女入型入格」、但亦有人彈她演技未夠班，睇身材就ok但冇留意佢演戲，「如果講外型真係冇得輸，不過演技有時差啲」、「這身材我沒辦法認真看戲」。
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泊到碼頭成監製新寵
劉穎鏇肯博肯捱近年極速上位，成為當紅監製文偉鴻Jazz的御用女角，拍完《超能使者》與《隱形戰隊》，Jazz已開拍的《奪命提示》繼續起用劉穎鏇擔任要角，更曾公開表示給予劉穎鏇 8.5 分：「我睇到佢有團肯拚搏嘅火，所以《隱形戰隊》都繼續搵佢打。」今日開直播一齊睇《隱形戰隊》，監製更特意即場播出劉穎鏇正在拍劇的畫面，只見她又係身穿小背心與短褲，角色又係好好身手，看來劉穎鏇已坐穩新晉動作花旦之位，大把前途。
劉穎鏇憑《超能使者》人氣急升
劉穎鏇去年有4套劇出街，狀態大勇，被睇好奪「飛躍進步女藝員獎」，日前她好表示今年幾套劇的角色都能夠給觀眾帶來到新鮮感，亦希望觀眾睇到自己有進步，原來劉穎鏇在《超能使者》中還有著比堅尼的戲份未播出，看來人氣仲會升。
劉穎鏇曾車震高層照肺施壓飛胡㻗保前途
16年港姐三料亞軍劉穎鏇一出道即被派做《學是學非》主持，2018年首次拍劇仲有得做台慶重頭劇《兄弟》第三女主角，女拳王角色硬淨有發揮，一出鏡更成為網民熱話！靚女有觀眾緣形象又健康，成為無綫重點培育力捧對象絕對係意料中事。不過當年劇集出街撞正被傳媒影到同羅天宇胞弟、16年港男胡㻗疑似車震，據悉劉穎鏇事後當眾灑淚，除了介意被標籤「車震」一族，實情係報道翌日已經被高層電召回台照肺，為保事業狠斬剛剛萌芽情絲，才是傷上加傷！
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