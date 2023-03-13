隱形戰隊丨41歲唐詩詠著婚紗彎腰偷騷「胸勢」 劉佩玥超短裙性感look挑機

無綫熱播劇集《隱形戰隊》，開播至今一眾女角大派福利，首周先有劉穎鏇與劉佩玥瞓身出擊。劇集來到第二周，靜極思動的唐詩詠終於出招，在無綫官網發佈的宣傳片有穿婚紗一幕，年過40的唐詩泳不但皮膚白滑、身材姣好，甜美笑容及情深待嫁眼神更是非常殺食！而「性感擔當」的劉佩玥都唔執輸，超短裙露肩裝上陣，又索又甜…