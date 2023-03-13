隱形戰隊丨41歲唐詩詠著婚紗彎腰偷騷「胸勢」 劉佩玥超短裙性感look挑機
廣告
無綫熱播劇集《隱形戰隊》，開播至今一眾女角大派福利，首周先有劉穎鏇與劉佩玥瞓身出擊。劇集來到第二周，靜極思動的唐詩詠終於出招，在無綫官網發佈的宣傳片有穿婚紗一幕，年過40的唐詩泳不但皮膚白滑、身材姣好，甜美笑容及情深待嫁眼神更是非常殺食！而「性感擔當」的劉佩玥都唔執輸，超短裙露肩裝上陣，又索又甜…
41歲唐詩詠婚紗出擊 彎腰姿態偷偷騷「胸勢」
唐詩詠好女友形象深入民心，網民見到佢著晒婚紗，好鬼期待唐詩詠與馬國明劇中「拉埋天窗」！除咗期待兩人在劇中大團圓結局，41歲的唐詩詠依然寶刀未老，穿上婚紗後皮膚白滑，預告片中彎腰的姿勢夾出豐滿上圍，望落絕對「來勢洶洶」，認真唔輸蝕，難怪唐詩詠咁多擁躉支持！
劉佩玥超短裙騷逆天長腿 性感look挑機唐詩詠
另一條預告片同樣以唐詩詠飾演的 Madam Q 為主，主題則為「情敵見面份外眼紅」，事源劇中 Ocean（馬國明飾）相當搶手，除了與前任 Madam Q 糾纏不清， 現任警隊拍檔 Shadow（劉佩玥飾）亦對 Ocean 虎視眈眈。
為了宣示主權，預告片中的劉佩玥身穿露肩超短裙套裝，儀態萬千的步入工作間，大晒逆天長腿之餘，更出言向唐詩詠挑機，而唐詩詠的還拖眼神亦相當有戲，令網民看得肉緊，紛紛競猜馬明情歸何處，又大讚阿劉佩玥又甜又索。兩條預告片播出後亦相當受歡迎，上載僅半天已勁吸逾 25 萬觀看次數！
常見問題
《隱形戰隊》視帝陳展鵬為何要讓路給馬國明？
有傳陳展鵬由於某原因，令他在《隱形戰隊》的戲份被大幅刪減，由主要角色「降呢」變成⋯⋯按此看詳情
《隱形戰隊》邊位女主角挑戰電視尺度？
《隱形戰隊》第二集尺度去得更盡，女主角之一嘅劉佩玥低胸衫上陣埋身色誘馬國明，馬明自爆唔敢望住劉佩玥⋯⋯詳見：劉佩玥豁出去色誘馬明 嚴禁湯洛雯睇呢幕；即將迎來的劇情更火辣，劉佩玥將會孖住劉穎鏇齊齊做卧底，比堅尼泳衣上陣接近嫌疑人⋯⋯按此看更多劇情劇透