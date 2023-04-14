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隱形戰隊大結局｜馬國明扮死！陳展鵬原來係喪屍毒藥幕後黑手

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《隱形戰隊》大結局，陳展鵬在最後關頭自插「喪屍毒藥」，大變身對戰馬國明和陳山聰，氣氛緊張！而劉穎鏇亦再度大戰「最強打女」何慈恩，大顯「飛腳神功」非常精彩！

隱形戰隊大結局｜陳展鵬終極大戰玩「變身」唐詩詠醒返部分失憶

坊間掀起不少熱話的「血路」，由於看著愛人跌落水的匡勝天對Ocean懷恨在心，遂殺入Ocean家綁架嬌姐，其間寶寶進入單位查看時與匡勝天展開激戰，遭匡勝天一拳打暈。寶寶雖仍被留活口，但卻慘遭冷藏，拯救行動刻不容緩。Big Boss陳展鵬，大結局將拿出「最強武器」玩變身，大戰陳山聰及馬國明，幸得陳山聰及時發現架上有幾支長鐵通，二人合力制服失控的陳展鵬，極速將他推向鐵通穿過其心口，致命一撃就解決了喪屍煎pan！

陳山聰及馬國明極速分散去尋找位於凍倉的唐詩詠，馬國明率先尋找到凍倉，而凍倉外竟然放了一個搖控器和鎖匙，好快打開了凍倉找到了唐詩詠，但當然無咁簡單啦，旁邊原來放了一個大炸彈，馬國明打開一看只剩下9秒鐘，他立即抱起唐詩詠跳車，二人再被炸彈轟落海，馬國明被炸彈碎片割傷背部。鏡頭一轉已到醫院躺著的唐詩詠，身旁只有劉穎鏇、陳山聰、劉佩玥和親兄林子善。林子善急問唐詩詠想問什麼，發現她偏偏沒有提起馬國明，原來她患了創傷後遺症，潛意識將所有有關馬國明的記憶刪除了。隔了兩個多月，唐詩詠才忽然記得起所有事，與馬國明在求婚之地相聚！

隱形戰隊 匡勝天一拳打暈寶寶並將其綁走
匡勝天一拳打暈寶寶並將其綁走（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 寶寶雖仍被留活口，但卻慘遭冷藏
寶寶雖仍被留活口，但卻慘遭冷藏（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 Big Boss匡勝天，大結局將拿出「最強武器」玩變身，大戰Cool Sir及Ocean
Big Boss匡勝天，大結局將拿出「最強武器」玩變身，大戰Cool Sir及Ocean（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 Big Boss匡勝天，大結局將拿出「最強武器」玩變身，大戰Cool Sir及Ocean
Big Boss匡勝天，大結局將拿出「最強武器」玩變身，大戰Cool Sir及Ocean（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 Big Boss匡勝天，大結局將拿出「最強武器」玩變身，大戰Cool Sir及Ocean
Big Boss匡勝天，大結局將拿出「最強武器」玩變身，大戰Cool Sir及Ocean（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 Big Boss匡勝天，大結局將拿出「最強武器」玩變身，大戰Cool Sir及Ocean
Big Boss匡勝天，大結局將拿出「最強武器」玩變身，大戰Cool Sir及Ocean（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 Big Boss匡勝天，大結局將拿出「最強武器」玩變身，大戰Cool Sir及Ocean
Big Boss匡勝天，大結局將拿出「最強武器」玩變身，大戰Cool Sir及Ocean（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 Big Boss匡勝天，大結局將拿出「最強武器」玩變身，大戰Cool Sir及Ocean
Big Boss匡勝天，大結局將拿出「最強武器」玩變身，大戰Cool Sir及Ocean（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）

隱形戰隊大結局｜歐瑞偉決戰陳展鵬壯烈犧牲

昨晚一集再有兩大重要角色身亡，分別是英勇奮戰匡勝天（陳展鵬飾）至最後一刻的「終極大好人」張Sir（歐瑞偉飾），及無辜捲入漩渦的嬌姐（程可為飾）。昨晚一集洋蔥位勁多，最強洋蔥要數張Sir戰死。為拯救可助Madam Fong（江美儀飾）脫罪的「證人」，張Sir單對單與匡勝天激戰，原本張sir佔盡上風，即使手槍沒有子彈仍情急智生以槍柄大戰軍刀匡勝天，可惜中途眼疾發作，最終遭匡勝天兩度拮中要害。原本匡勝天為追「證人」欲拔刀離去，張Sir為加以阻撓竟強行將身上的刀再插深入點，最終還是阻止不了匡勝天離去，更導致自己重傷身亡。

張Sir臨終前用最後一口氣向趕到現場的Cool Sir低聲耳語：「幫Hilda洗脫罪名」，之後再滿眼淚水的望著其餘兩名徒弟Ocean（馬國明飾）及寶寶（唐詩詠飾），如此英勇忠義並存的角色，難怪唔少網民咬紙巾：「今次KC犠牲得好型」、「KC寶都未老，好型喎」、「成套野，煎Pang vs KC呢幕打得最正」、「KC成套戲最型」、「KC始終都有功夫底」。

隱形戰隊 張Sir為加以阻撓竟強行將身上的刀再插深入點，最終還是阻止不了匡勝天離去，更導致自己重傷身亡。
張Sir為加以阻撓竟強行將身上的刀再插深入點，最終還是阻止不了匡勝天離去，更導致自己重傷身亡。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）

隱形戰隊大結局｜歐瑞偉：拍Jazz戲冇得揸流攤

歐瑞偉（KC）可謂大顯演技與身手，除了渾身是戲，年屆61歲的他為了相關場口不但跑勻幾條街口，更要喪跑樓梯，體力及耐力相當驚人。不過KC受訪時卻謙稱一切效果有賴武術指導幫忙度招，以及監製Jazz控制整個節奏及流程，而他要負責的就是做好心理準備：「其實都同展鵬拍開，大家好有默契，因為之前拍好多氣氛Shot，所以埋牙真打只係四個鐘左右。拍親Jazz戲大家都有心理準備架喇，知道要埋位肉搏，冇得揸流攤，全部好認真去做。」KC續指拍攝《隱形》時由於要兼顧《愛‧回家之開心速遞》，當時確是有少許辛苦，但依然很開心能參與《隱形》及再與監製合作。談到保持好身手之道，他笑謂：「都係得閒做吓掌上壓收吓腹，同埋跑步，因為當時仲有拍緊《愛‧回家》，所以都做唔到太多運動，我依家都肥番少少咯。」

《隱形戰隊》陳展鵬角色成為全劇MVP？

陳展鵬飾演的大奸角匡勝天，不論獄中已秘密展開復仇計劃，出獄後更將魔爪伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周最後五集劇情非常緊湊，劉穎鏇與劉佩玥已雙雙遇害命危，陳展鵬的頭號目標江美儀亦難逃一劫⋯⋯按此看結局劇情劇透

《隱形戰隊》大結局將會死多於五人？

據知匡勝天復仇計劃「唔止咁簡單」，魔爪將伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周除了再有重大犯罪事件，傷亡亦相當慘重，死亡角色人數更是五隻手指數唔晒，更盛傳連主線角色亦難逃一死⋯⋯按此看結局劇情劇透

圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖

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