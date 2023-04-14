隱形戰隊大結局｜馬國明扮死！陳展鵬原來係喪屍毒藥幕後黑手
隱形戰隊大結局｜陳展鵬終極大戰玩「變身」唐詩詠醒返部分失憶
坊間掀起不少熱話的「血路」，由於看著愛人跌落水的匡勝天對Ocean懷恨在心，遂殺入Ocean家綁架嬌姐，其間寶寶進入單位查看時與匡勝天展開激戰，遭匡勝天一拳打暈。寶寶雖仍被留活口，但卻慘遭冷藏，拯救行動刻不容緩。Big Boss陳展鵬，大結局將拿出「最強武器」玩變身，大戰陳山聰及馬國明，幸得陳山聰及時發現架上有幾支長鐵通，二人合力制服失控的陳展鵬，極速將他推向鐵通穿過其心口，致命一撃就解決了喪屍煎pan！
陳山聰及馬國明極速分散去尋找位於凍倉的唐詩詠，馬國明率先尋找到凍倉，而凍倉外竟然放了一個搖控器和鎖匙，好快打開了凍倉找到了唐詩詠，但當然無咁簡單啦，旁邊原來放了一個大炸彈，馬國明打開一看只剩下9秒鐘，他立即抱起唐詩詠跳車，二人再被炸彈轟落海，馬國明被炸彈碎片割傷背部。鏡頭一轉已到醫院躺著的唐詩詠，身旁只有劉穎鏇、陳山聰、劉佩玥和親兄林子善。林子善急問唐詩詠想問什麼，發現她偏偏沒有提起馬國明，原來她患了創傷後遺症，潛意識將所有有關馬國明的記憶刪除了。隔了兩個多月，唐詩詠才忽然記得起所有事，與馬國明在求婚之地相聚！
隱形戰隊大結局｜歐瑞偉決戰陳展鵬壯烈犧牲
昨晚一集再有兩大重要角色身亡，分別是英勇奮戰匡勝天（陳展鵬飾）至最後一刻的「終極大好人」張Sir（歐瑞偉飾），及無辜捲入漩渦的嬌姐（程可為飾）。昨晚一集洋蔥位勁多，最強洋蔥要數張Sir戰死。為拯救可助Madam Fong（江美儀飾）脫罪的「證人」，張Sir單對單與匡勝天激戰，原本張sir佔盡上風，即使手槍沒有子彈仍情急智生以槍柄大戰軍刀匡勝天，可惜中途眼疾發作，最終遭匡勝天兩度拮中要害。原本匡勝天為追「證人」欲拔刀離去，張Sir為加以阻撓竟強行將身上的刀再插深入點，最終還是阻止不了匡勝天離去，更導致自己重傷身亡。
張Sir臨終前用最後一口氣向趕到現場的Cool Sir低聲耳語：「幫Hilda洗脫罪名」，之後再滿眼淚水的望著其餘兩名徒弟Ocean（馬國明飾）及寶寶（唐詩詠飾），如此英勇忠義並存的角色，難怪唔少網民咬紙巾：「今次KC犠牲得好型」、「KC寶都未老，好型喎」、「成套野，煎Pang vs KC呢幕打得最正」、「KC成套戲最型」、「KC始終都有功夫底」。
隱形戰隊大結局｜歐瑞偉：拍Jazz戲冇得揸流攤
歐瑞偉（KC）可謂大顯演技與身手，除了渾身是戲，年屆61歲的他為了相關場口不但跑勻幾條街口，更要喪跑樓梯，體力及耐力相當驚人。不過KC受訪時卻謙稱一切效果有賴武術指導幫忙度招，以及監製Jazz控制整個節奏及流程，而他要負責的就是做好心理準備：「其實都同展鵬拍開，大家好有默契，因為之前拍好多氣氛Shot，所以埋牙真打只係四個鐘左右。拍親Jazz戲大家都有心理準備架喇，知道要埋位肉搏，冇得揸流攤，全部好認真去做。」KC續指拍攝《隱形》時由於要兼顧《愛‧回家之開心速遞》，當時確是有少許辛苦，但依然很開心能參與《隱形》及再與監製合作。談到保持好身手之道，他笑謂：「都係得閒做吓掌上壓收吓腹，同埋跑步，因為當時仲有拍緊《愛‧回家》，所以都做唔到太多運動，我依家都肥番少少咯。」
《隱形戰隊》陳展鵬角色成為全劇MVP？
陳展鵬飾演的大奸角匡勝天，不論獄中已秘密展開復仇計劃，出獄後更將魔爪伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周最後五集劇情非常緊湊，劉穎鏇與劉佩玥已雙雙遇害命危，陳展鵬的頭號目標江美儀亦難逃一劫⋯⋯按此看結局劇情劇透
《隱形戰隊》大結局將會死多於五人？
據知匡勝天復仇計劃「唔止咁簡單」，魔爪將伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周除了再有重大犯罪事件，傷亡亦相當慘重，死亡角色人數更是五隻手指數唔晒，更盛傳連主線角色亦難逃一死⋯⋯按此看結局劇情劇透