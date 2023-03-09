隱形戰隊｜劉穎鏇唔敢食嘢密密操fit身形Level Up 出水芙蓉狂騷誘人上圍
劉穎鏇密密操fit身形 挑戰體脂極限出水芙蓉騷Body
為了演出重頭劇，一班靚女主角事前密密操fit，為求滿足觀眾眼球，當中劉穎鏇操出女性10%極限體脂加蜜桃臀練成最強Body ，不但腰前馬甲線清晰可見加腰肢零贅肉，臀部更由平地升呢至「蜜桃臀」，完美展示為時超過數個月的地獄式特訓亮麗成果，成果絕對比起劉穎鏇之前《超能使者》更sexy！
今晚（10日）一集，萬眾期待的劉穎鏇水著派福利畫面將隆重登場！一身「彩虹戰衣」的劉穎鏇，以出水芙蓉姿態出場；其中一張從未曝光的全新濕身水著照，除了劉穎鏇身上面的水珠，其身後的水花背景及一頭飄逸的秀髮，均令性感指數大大飆升；而在另一輯照片中，劉穎鏇上水背影亦相當吸睛，「最強Body」明顯Level Up。
劉穎鏇為追求完美身形唔敢食嘢
談到萬眾期待的泳衣場口，劉穎鏇首先想到的是拍攝當日早上「唔敢食嘢」：「我練咗啲腹肌都好想出到，但嗰排開工都開得密冇特別抽到時間再操好啲，所以只能朝早唔食嘢淨係飲齋啡去keep。其實我哋拍嗰個泳池因為畀個屋苑遮住咗啲太陽，所以我記得拍嗰日係超級凍，我每次落水都好似入咗冰水咁。最慘係我又怕凍啦，嗰日落到水當然超凍，但唔落水企喺度其實都係凍。」
劉穎鏇入行6年曾於《超能使者》「終極一露」派福利！
劉穎鏇曾在無綫2022年台慶劇《超能使者》做性感擔當作激搏演出，當時完美嘅上圍已經表露無遺，但同依家《隱形戰隊》fit爆嘅身形比較，就稍為遜色一啲！
劉穎鏇當時鮮有性感演出經驗，她直言：「我係缺少啲自信心，擔心各方面都達唔到大家要求。由於拍攝現場幕後人員唔少，初頭點都有啲怕醜，但拍咗大半日之後，加上大家都好保護我，好多動作都肯定真係唔會走光至叫我做，令我愈拍愈放心。」。
劉穎鏇當年參選港姐身材已澎湃迫人
劉穎鏇曾參選2016年香港小姐成為亞軍，嗰陣佢雖然年紀細細20歲，但係身材已經好鬼澎湃吸引，我哋一齊回顧當年佢參選時的精華！
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