隱形戰隊｜劉穎鏇唔敢食嘢密密操fit身形Level Up 出水芙蓉狂騷誘人上圍

無綫重頭劇 《隱形戰隊》近來熱播，當中劉佩玥色誘馬國明一幕，成為網民茶餘飯後的話題。除此之外，因為劇集獲封為「性感打女」的劉穎鏇同樣身材吸睛，比起之前《超能使者》的狀態更勇！據知劉穎鏇今次為了劇集操fit身形，誓要展現女性最完美姿態，今晚（10日）更有「出水芙蓉」情節，大玩水濺誘人body咁話！