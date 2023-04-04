隱形戰隊｜林凱恩迷妹出場 疑誤入邪教出3集即死 郭子豪激吻戲要「備案」

無綫正在播映的劇集《隱形戰隊》又有新case，今次終於到郭子豪(飾演大力)做主線，林凱恩飾演其中學師妹詩婷，由學生妹開始演起，與郭子豪發展一場苦戀，疑似捲入邪教下場悲慘，林凱恩的角色甚有發揮空間，仲搞到身為阿Sir的郭子豪沉晒船，拍激吻戲前要向女友鄧卓殷「備案」！