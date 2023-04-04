隱形戰隊｜林凱恩迷妹出場 疑誤入邪教出3集即死 郭子豪激吻戲要「備案」
林凱恩演傻更更學生妹
《隱形戰隊》第21集再有新個案，故事圍繞郭子豪飾演的大力與及中學師妹詩婷（由林凱恩飾演），憑《愛‧回家之開心速遞》Bonnie 成功入屋的林凱恩，是次角色相當有發揮，由學生妹開始演起的她，無論性格或是造型均十分多變。先說造型，林凱恩的學生妹造型雖然滿臉痘痘，但由於傻更更又帶點純真害羞，入屋度非常高。
角色造型多變 清純冶艷一樣得
學生時期已是郭子豪頭號「迷妹」的林凱恩，曾當眾向男方示愛，可惜因臉上暗瘡慘遭還未懂事的同學們取笑；當時滿臉委屈的林凱恩喊得楚楚可憐之餘，演技亦十分自然；網民大讚她的眼鏡 Look 可愛，角色設定亦很新鮮。除了學生妹造型，林凱恩更疑似捲入神秘組織及有吸毒惡習，不時會被指示作性感打扮及濃妝亮相，與平時侍應的清爽有禮 Look 截然不同，其角色的遭遇亦甚有故事性，會與郭子豪有一段刻骨銘心的愛情故事。
林凱恩花盡心思 參考野田妹
談到詩婷這個角色，林凱恩坦言有難度：「今次角色最大挑戰，係要將馬詩婷呢個悲劇人物經歷嘅所有嘢，喺短短幾集表達晒出嚟，既要畀人感受到佢遇番以前愛人嗰種喜悅同夢幻，亦都有好多其他唔同程度嘅複雜情緒要處理，所以要事前做好多功課。」林凱恩續指單是學生妹造型，已花了不少心思：「我自己最鍾意學生 Look，因為同以往嘅靚女造型唔同，想做到一種宅女迷妹嘅感覺，事先都參考咗好多唔同角色，好似野田妹，造型上係特登設計得老土少少同埋化多啲痘痘，令到馬詩婷感覺更加冇自信。」
郭子豪拍咀戲前要女友批准
林凱恩與郭子豪的苦戀將會以悲劇收場，有傳郭子豪曾禁止女友鄧卓殷拍咀戲，不過今次他在劇中就艷福不淺，與林凱恩有激吻，所以郭子豪在拍咀戲前有知會女友，而他在傳媒訪問中笑言若女友拍劇時角色需要亦會批准對方，明顯放寬「禁咀令」。此外，林凱恩出3集即死，郭子豪因為痛失林凱恩會爆喊，提到監製文偉鴻發掘了他的喊戲天分，他表示想做「喊戲擔當」多於「騷肌擔當」。
林凱恩早前被放入雪櫃
憑在處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演Bonnie成功入屋的30歲林凱恩（Iris），早前已傳出因扭計拒續約，而被調去主持資訊節目《流行都市》，去年劇集《黃金萬両》播出，網民更發現林凱恩雖然有份參演，卻驚變「大茄」，角色連名都冇！
網民擔心似唐詩詠鍾嘉欣
不少網民都為林凱恩不值，紛紛在討論區留言勸她離開TVB：「佢值得更多，但感覺佢好似唐詩詠鍾嘉欣咁，做到十年八載就比個參與獎，四十歲做咗老女人先識跳槽」、「留係到都冇機會發展，咪走人囉」、「覺得佢幾正 出去拍啦大把世界」等等，不過有網民擔心她過檔ViuTV的話好快就會被遺忘，都係由一個地獄去另一個地獄。
入行8年備受力捧
林凱恩在2014年副學士畢業後便參選2015年度的香港小姐競選，奪得友誼小姐後加入TVB，之後備受力捧，憑《愛回家》飾演成功入屋，2019年更獲提名「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」獎，曾被網民力推做佘詩曼接班人。
林凱恩曾遺失手機性感照被瘋傳
不過2021年1月，林凱恩曾因遺失手機，而令她的性感舊照在網上瘋傳，一度被指私生活混亂，乖乖女形象受損，其後她承認相中是她本人，又向公眾道歉，表示照片只是她和一班女性好友貪玩地拍下。有指林凱恩因此事而被TVB雪藏了大半年。
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