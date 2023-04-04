隱形戰隊｜學生妹造型靈感來自野田妹 林凱恩預告角色下場悲慘

《隱形戰隊》第21至23集再有新個案，主角為大力（郭子豪飾）及大力中學師妹詩婷（林凱恩Iris飾）。憑《愛‧回家之開心速遞》Bonnie成功入屋的林凱恩，是次角色相當有發揮，由學生妹開始演起的她，無論性格或是造型均十分多變。