隱形戰隊 林凱恩 plt

隱形戰隊｜學生妹造型靈感來自野田妹 林凱恩預告角色下場悲慘

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《隱形戰隊》第21至23集再有新個案，主角為大力（郭子豪飾）及大力中學師妹詩婷（林凱恩Iris飾）。憑《愛‧回家之開心速遞》Bonnie成功入屋的林凱恩，是次角色相當有發揮，由學生妹開始演起的她，無論性格或是造型均十分多變。

先說造型，林凱恩的學生妹造型雖然滿臉痘痘，但由於傻更更又帶點純真害羞，入屋度高。學生時期已是大力頭號「迷妹」的詩婷，曾當眾向大力示愛，可惜因臉上暗瘡慘遭還未懂事的同學們取笑；當時滿臉委屈的Iris喊得楚楚可憐之餘，演技亦十分自然；網民大讚她的眼鏡Look可愛，角色設定亦很新鮮。

隱形戰隊 林凱恩 plt
（圖片來源：TVB.com）

除了學生妹造型，疑似捲入神秘組織及有吸毒惡習的詩婷，不時會被指示作性感打扮及濃妝亮相，與平時侍應的清爽有禮Look截然不同。另Iris角色遭遇亦甚有故事性，更會與郭子豪有一段刻骨銘心的愛情故事。

隱形戰隊 林凱恩 plt
（圖片來源：TVB.com）

談到詩婷這個角色，Iris坦言有難度：「今次角色最大挑戰，係要將馬詩婷呢個悲劇人物經歷嘅所有嘢，喺短短幾集表達晒出嚟，既要畀人感受到佢遇番以前愛人嗰種喜悅同夢幻，亦都有好多其他唔同程度嘅複雜情緒要處理，所以要事前做好多功課。」Iris續指單是學生妹造型，已花了不少心思：「我自己最鍾意學生Look，因為同以往嘅靚女造型唔同，想做到一種宅女迷妹嘅感覺，事先都參考咗好多唔同角色，好似野田妹，造型上係特登設計得老土少少同埋化多啲痘痘，令到馬詩婷感覺更加冇自信。」

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郭子豪失去林凱恩後精神崩潰，決定辭職私下報仇！（圖片來源：TVB.com）
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（圖片來源：TVB.com）
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（圖片來源：TVB.com）
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（圖片來源：TVB.com）
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（圖片來源：TVB.com）
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（圖片來源：TVB.com）
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（圖片來源：TVB.com）

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圖片來源：TVB

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