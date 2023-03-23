隱形戰隊｜林子善孖劉佩玥組CP受歡迎 獲網民大讚演技躍進
《隱形戰隊》林子善扮阿旺 孖劉佩玥整蠱衰「後母」
Shadow和囡囡直闖未來後母與其母親歎茶的酒樓，並在未來後母面前演出「悲情大龍鳳」，全程「阿旺」上身的囡囡猛話要食魚翅，又不斷用玩具車騷擾Shadow、兼吵著要見未來媽咪。由於子善的戲中戲太勁，嚇得未來後母走夾唔抖，而子善將「道具眼鏡」反轉戴在頭上，絕對是神來之筆。
網民大讚：睇一次笑一次
網民都留言大讚子善演出好精彩：「子善真係扮得好好笑，加埋佩玥真係好精彩」、「這套劇我覺得林子善很搶鏡」、「子善喺《隱形》好 出位，演技大躍進，同劉佩玥好合拍」、「囡囡不紅，天理不容」、「睇一次笑一次」。
爆肌片搶先睇 大晒「力的表現」
據知今晚（23日）播出的第14集，子善將爆肌上陣大晒健身苦練多年成果，在官方社交網釋出的搶先睇預告片中，可以看到滿身大汗的子善全程投入「健身晒肌」之旅，將「力的表現」展現得淋漓盡致之餘，近鏡更清楚看到他的胸肌極為發達，可以用「頂到上喉嚨」形容。
林子善獲封「肌肉型男」
子善屈機爆肌片一出，網民睇到嘩嘩聲：「肌肉靠堅持」、「使唔使咁型呀」、「操到咁弗唔係型男仲係咩」。更有網民為子善打氣：「林子善做戲好掂，無論做乜角色都冇問題」、「佢演戲愈來愈穩重，加油！」
劉佩玥讚爆林子善係超級暖男：佢直情當咗我係佢個女
其實早於劇集開拍前，子善與Moon這對CP已互笠高帽，相當有愛，Moon更對這位新拍檔讚不絕口：「其實今次係我同子善正式第一次合作，之前就算同劇但冇乜對手戲。我同佢拍嗰陣日對夜對，佢唔單止當我係阿妹，佢直情當咗我係佢個女，佢每一樣嘢都關懷備至到好窩心。」
林子善對Moon爸作出「愛的承諾」
Moon更憶述指，子善曾向其爸爸發表「愛的承諾」：「有次我爸爸車我去拍攝現場，子善直情同我爸爸講：『Uncle我一定會睇住你個女，放心啦！』我真係好感動，佢唔係淨係得個講字，佢真係對我好好，非常之好，佢好care我感受，好尊重我啲意見，真係講講吓都想喊。」
《隱形戰隊》林子善爆肌片搶先睇：
囡囡喺佢女神Shadow面前盡情騷肌！
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