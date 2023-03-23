隱形戰隊｜林子善孖劉佩玥組CP受歡迎 獲網民大讚演技躍進

正在無綫播映的《隱形戰隊》昨晚（22日）第13集焦點落在監製文偉鴻（Jazz）揚言要捧紅的林子善身上。對Shadow（劉佩玥 Moon 飾）勁有好感的囡囡（林子善飾），得悉Shadow被「衰老竇」苛索再婚費用，加上發現Shadow未來後母太後生有騙財之嫌，遂與Shadow夾計「嚇走」未來後母。