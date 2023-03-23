隱形戰隊

隱形戰隊｜林子善孖劉佩玥組CP受歡迎 獲網民大讚演技躍進

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正在無綫播映的《隱形戰隊》昨晚（22日）第13集焦點落在監製文偉鴻（Jazz）揚言要捧紅的林子善身上。對Shadow（劉佩玥 Moon 飾）勁有好感的囡囡（林子善飾），得悉Shadow被「衰老竇」苛索再婚費用，加上發現Shadow未來後母太後生有騙財之嫌，遂與Shadow夾計「嚇走」未來後母。

隱形戰隊 一睇就知囡囡好想幫Shadow。
一睇就知囡囡好想幫Shadow。（圖片來源：TVB提供）

《隱形戰隊》林子善扮阿旺 孖劉佩玥整蠱衰「後母」

Shadow和囡囡直闖未來後母與其母親歎茶的酒樓，並在未來後母面前演出「悲情大龍鳳」，全程「阿旺」上身的囡囡猛話要食魚翅，又不斷用玩具車騷擾Shadow、兼吵著要見未來媽咪。由於子善的戲中戲太勁，嚇得未來後母走夾唔抖，而子善將「道具眼鏡」反轉戴在頭上，絕對是神來之筆。

隱形戰隊 子善個造型好正，淨係個「反轉眼鏡框」，已經笑爆網民。
子善個造型好正，淨係個「反轉眼鏡框」，已經笑爆網民。（圖片來源：TVB提供）
隱形戰隊 雖然只係「戲中戲」，但係子善一啲都唔馬虎，連小動作都做到足。
雖然只係「戲中戲」，但係子善一啲都唔馬虎，連小動作都做到足。（圖片來源：TVB提供）

網民大讚：睇一次笑一次

網民都留言大讚子善演出好精彩：「子善真係扮得好好笑，加埋佩玥真係好精彩」、「這套劇我覺得林子善很搶鏡」、「子善喺《隱形》好 出位，演技大躍進，同劉佩玥好合拍」、「囡囡不紅，天理不容」、「睇一次笑一次」。

隱形戰隊 由於衰未來後母實在太衰，Shadow 喺側邊愈聽愈嬲。
由於衰未來後母實在太衰，Shadow 喺側邊愈聽愈嬲。（圖片來源：TVB提供）
隱形戰隊 留意番呢個時候，囡囡嘅眼神係想阻止Shadow爆seed嘅。
留意番呢個時候，囡囡嘅眼神係想阻止Shadow爆seed嘅。（圖片來源：TVB提供）

爆肌片搶先睇 大晒「力的表現」

據知今晚（23日）播出的第14集，子善將爆肌上陣大晒健身苦練多年成果，在官方社交網釋出的搶先睇預告片中，可以看到滿身大汗的子善全程投入「健身晒肌」之旅，將「力的表現」展現得淋漓盡致之餘，近鏡更清楚看到他的胸肌極為發達，可以用「頂到上喉嚨」形容。

隱形戰隊 子善真係大隻到爆炸。
子善真係大隻到爆炸。（圖片來源：TVB提供）
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（圖片來源：TVB提供）

林子善獲封「肌肉型男」

子善屈機爆肌片一出，網民睇到嘩嘩聲：「肌肉靠堅持」、「使唔使咁型呀」、「操到咁弗唔係型男仲係咩」。更有網民為子善打氣：「林子善做戲好掂，無論做乜角色都冇問題」、「佢演戲愈來愈穩重，加油！」

隱形戰隊 力的表現。
力的表現。（圖片來源：TVB提供）
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（圖片來源：TVB提供）

劉佩玥讚爆林子善係超級暖男：佢直情當咗我係佢個女

其實早於劇集開拍前，子善與Moon這對CP已互笠高帽，相當有愛，Moon更對這位新拍檔讚不絕口：「其實今次係我同子善正式第一次合作，之前就算同劇但冇乜對手戲。我同佢拍嗰陣日對夜對，佢唔單止當我係阿妹，佢直情當咗我係佢個女，佢每一樣嘢都關懷備至到好窩心。」

隱形戰隊 林子善40歲，劉佩玥33歲，兩人只係相差7歲，但林子善一樣當劉佩玥係佢個女一樣。
林子善40歲，劉佩玥33歲，兩人只係相差7歲，但林子善一樣當劉佩玥係佢個女一樣。（圖片來源：[email protected]

林子善對Moon爸作出「愛的承諾」

Moon更憶述指，子善曾向其爸爸發表「愛的承諾」：「有次我爸爸車我去拍攝現場，子善直情同我爸爸講：『Uncle我一定會睇住你個女，放心啦！』我真係好感動，佢唔係淨係得個講字，佢真係對我好好，非常之好，佢好care我感受，好尊重我啲意見，真係講講吓都想喊。」

隱形戰隊 劉佩玥大讚林子善對佢非常之好。
劉佩玥大讚林子善對佢非常之好。（圖片來源：[email protected]

《隱形戰隊》林子善爆肌片搶先睇：

囡囡喺佢女神Shadow面前盡情騷肌！

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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、[email protected]資料或影片來源：[email protected] (official)

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