隱形戰隊丨視后江美儀一集兩場喊戲顯功架　帶挈同場劉穎鏇演技昇華

無綫劇集《隱形戰隊》開播至今一直備受關注，除了一眾女角瞓身向觀眾大派福利，亦有實力派坐陣演出感人肺腑劇情。昨晚（3月13日）視后江美儀便在同一集展現兩次超強喊功，在鐵娘子與母親擔心女兒安危之間的多次情緒轉換，劉穎鏇更有幸和江美儀同場鬥喊，獲得觀眾激讚「有戲味」！