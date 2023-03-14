隱形戰隊丨視后江美儀一集兩場喊戲顯功架 帶挈同場劉穎鏇演技昇華
廣告
無綫劇集《隱形戰隊》開播至今一直備受關注，除了一眾女角瞓身向觀眾大派福利，亦有實力派坐陣演出感人肺腑劇情。昨晚（3月13日）視后江美儀便在同一集展現兩次超強喊功，在鐵娘子與母親擔心女兒安危之間的多次情緒轉換，劉穎鏇更有幸和江美儀同場鬥喊，獲得觀眾激讚「有戲味」！
江美儀大晒教科書級別喊功
視后江美儀所飾演的Madam Fong，因擔心劉穎鏇所飾演的女兒邢風大為緊張，一度含淚失控大叫：「白車到未？搵人答我，叫佢哋盡快！」但為了顧全大局，江美儀迅即回復冷靜並一口氣發號施令，之後急步前往停車場欲奔往醫院看愛女。
可惜不但撻不著車，更在心亂如麻之際接獲上司指示須留在指揮中心，江美儀當刻雖已一臉哀傷，但仍專業地強忍淚水，以強悍Tone回應上司，冷靜數秒後即抹掉淚水返回崗位，一場戲涉及至少五次情緒轉換，喊功達教科書級別。
江美儀星級演技受盡稱讚
江美儀直奔醫院看望女兒一幕亦相當有戲味，當她眼見愛女睡得安穩兼傷勢不重，激動尚未來得及平伏即難掩喜悅，含著淚水滿臉溫柔的檢查女兒情況兼為女兒蓋上被子，獲網民大讚立體演繹了慈母形象：「江美儀做阿媽時最正」、「演技收放自如」、「在車上心理起伏演出有層次，讓人感動」。
劉穎鏇繼三點式後再受關注
當江美儀教訓劉穎鏇不配做警察時，劉穎鏇全程表現倔強，並含淚反指母親未能走出丈夫離世陰霾；由於劉穎鏇該幕喊戲演繹得自然又委屈，繼水著派福利後再獲網民激讚，演技夠自然有進步。
常見問題
《隱形戰隊》視帝陳展鵬為何要讓路給馬國明？
有傳陳展鵬由於某原因，令他在《隱形戰隊》的戲份被大幅刪減，由主要角色「降呢」變成⋯⋯按此看詳情
《隱形戰隊》邊位女主角挑戰電視尺度？
《隱形戰隊》第二集尺度去得更盡，女主角之一嘅劉佩玥低胸衫上陣埋身色誘馬國明，馬明自爆唔敢望住劉佩玥⋯⋯詳見：劉佩玥豁出去色誘馬明 嚴禁湯洛雯睇呢幕；即將迎來的劇情更火辣，劉佩玥將會孖住劉穎鏇齊齊做卧底，比堅尼泳衣上陣接近嫌疑人⋯⋯按此看更多劇情劇透