隱形戰隊結局｜劉穎鏇劉佩玥「性感雙嬌」慘成陳展鵬目標陷險境
隱形戰隊結局劇透｜劉穎鏇劉佩玥齊齊被「鏗少」綁架
無綫今日在官方社交網釋出的結局搶先睇預告片，之前在「活人狩獵」個案中威力驚人、曾令邢風（劉穎鏇Tiffany飾）及Shadow（劉佩玥飾）危在旦夕的鏗少（阮浩棕飾），將成為匡勝天復仇大計的重要棋子之一。
「搶先睇」預告片中所見，擅長操控人心的匡勝天，胸有成竹向鏗少謂：「你知唔知邊一個害到你咁？」成功重燃鏗少對邢風及Shadow仇恨，令出名躁狂的鏗少進入暴走狀態；之後鏡頭一轉，明顯被齊齊綁架的邢風及Shadow果真身陷險境、生死未卜。更驚人的是，逃獄後的鏗少將變本加厲，動殺機之餘更對「警隊雙嬌」起了色心，預告中鏗少邊解開褲頭邊咬牙切齒說狠話，邢風及Shadow性命及清白岌岌可危。
隱形戰隊結局劇透｜集集有洋蔥! 死亡人數五隻手指數唔晒
據知匡勝天復仇計劃「唔止咁簡單」，魔爪將伸延至POTT及CTRU以外角色，就連無辜市民亦會受牽連，結局周除了再有重大犯罪事件，傷亡亦相當慘重，死亡角色人數更是五隻手指數唔晒，坊間更盛傳連主線角色亦難逃一死！結局周劇情除了緊張刺激、洋蔥處處，亦有不少浪漫感人位，但到底是「先苦後甜」還是「先甜後苦」卻不得而知。「搶先睇」預告片中，邢風與Cool Sir（陳山聰飾）、及Shadow與女女（林子善飾）雙雙修成正果有情人終成眷屬，到底片段中四人的結局是如預告片中呈現的次序一樣求婚後才遇上危機；還是逃過一劫後方才修成正果？
隱形戰隊結局劇透｜林子善向劉佩玥單膝下跪求婚
呢場戲嘅男女主角就係林子善同埋劉佩玥，求婚當然有戒指，仲有兩位錫錫呀！真係好甜蜜呀！不過，劉佩玥就自爆現實中最怕失驚無神嘅求婚，唔需要大陣仗只要兩個人就得；林子善就認為每個人嘅想法都唔同，只要求婚方法適合自己就可以。
隱形戰隊結局劇透｜陳山聰劉穎鏇上演浪漫黃昏嘴嘴戲
《隱形戰隊》劇情越來越緊湊，兩對情侶越來越sweet，Cool sir&刑風將會上演浪漫黃昏嘴嘴戲！由於之前《超能戰隊》陳山聰已經跟劉穎鏇飾演情侶，所以充滿默契。不過監製文偉鴻對第一Take「不收貨」，之後再來兩Take，監製終於「收貨」了！陳山聰亦大讚劉穎鏇演技有進步。
隱形戰隊結局劇透｜「警隊雙嬌」結局周被綁架拍攝花絮
劇組明日還會公開「警隊雙嬌」結局周被綁架的現場拍攝花絮，除可看到Tiffany及Moon為了造型爭拗不休，更可見證兩位女主角如何做運動抵禦寒風、及面對重大場口時的不同反應，經驗豐富的阿Moon全程勁興奮，相反Tiffany則全程面青青，更對Moon亢奮表現大表不明所以。
《隱形戰隊》視帝陳展鵬為何要讓路給馬國明？
有傳陳展鵬由於某原因，令他在《隱形戰隊》的戲份被大幅刪減，由主要角色「降呢」變成⋯⋯按此看詳情
《隱形戰隊》邊位女主角挑戰電視尺度？
《隱形戰隊》第二集尺度去得更盡，女主角之一嘅劉佩玥低胸衫上陣埋身色誘馬國明，馬明自爆唔敢望住劉佩玥⋯⋯詳見：劉佩玥豁出去色誘馬明 嚴禁湯洛雯睇呢幕；即將迎來的劇情更火辣，劉佩玥將會孖住劉穎鏇齊齊做卧底，比堅尼泳衣上陣接近嫌疑人⋯⋯按此看更多劇情劇透