隱形戰隊結局｜趙希洛內鬼身分揭開 與陳展鵬連環激吻全城跌破眼鏡！

《隱形戰隊》結局周｜進入最後5集，之前在網民齊競猜「誰是內鬼」，昨晚(10 日)一集答案正式揭盅，原來警隊內鬼就是呼聲甚高趙希洛飾演的阿Yan，被指「行行企企」接近廿幾集的趙希洛原來一直與陳展鵬有聯絡，與胡諾言上床也不過是利用他的證供幫陳展鵬脫身！一直隱藏身份的趙希洛在這一集播出後，開心分享這個辛苦保守了廿幾集的秘密！