隱形戰隊結局｜趙希洛內鬼身分揭開 與陳展鵬連環激吻全城跌破眼鏡！
隱形戰隊結局｜趙希洛原來係內鬼 成魔真相曝光
昨晚（10日）一集內鬼身份正式揭盅，但懸念並未因此減退，皆因趙希洛雖然為了陳展鵬犧牲甚多，但表面看似感動的陳展鵬似乎暗中有所動作，除不斷推卻趙希洛遠走他方要求外，更在 POTT 洞悉趙希洛內鬼身份後第一時間提出要將趙希洛送走，面對趙希洛的不捨，陳展鵬眼神亦甚是深不可測，似對趙希洛有用完即棄之嫌。
隱形戰隊結局｜趙希洛陳展鵬激吻戲成焦點
「誰是內鬼」齊競猜中，之前呼聲甚高的阿Yan（趙希洛飾），阿Yan睇中 Ben Sir（胡諾言飾）背景故意接近並加以利用，但由於其生安白造的證據太完美，反而令 Ocean（馬國明飾）及寶寶（唐詩詠飾）等起了疑心…阿Yan 除了陷Ben Sir於不義， 亦是「炸彈狂人」及「幸福學會」兩大個案幕後黑手！
原來阿 Yan 與匡勝天（陳展鵬飾）是戀人關係，為了幫助被判終身監禁的男友盡早出獄，阿 Yan 不但考入 POTT，更甘願跟足勝天指示進行復仇大計，過程中壞事做盡！雖然之前一早有網 民估中 Yan 是內鬼，但對於 Yan 是內鬼真正原因卻全城跌眼鏡大叫「估佢唔到」:「趙希洛竟然同展鵬有親密關係」、「無知May (趙希洛網絡匿稱) 演得好好，之前掩飾得好！」、「唔係畀勝天控制而係幫兇…真係估唔到」、「雖然估到係趙希洛，但以為只係匡對佢有恩，估唔到直情係佢女人」，並大讚《隱形》劇情有心思:「劇情起碼會反轉，會有些少鋪排同連結。」二人的激吻戲更熱爆網成焦點。
激吻戲連環圖：
趙希洛獲戴耀明開解 又自揭與陳展鵬7年後再續情緣
昨晚可說是趙希洛施展渾身解數一集，無論是撒嬌、柔情、不捨、扮無辜及 奸險冷笑等表情均拿捏到位，終一洗之前「可有可無」污名，網民更直指她升 呢:「所以點會行行企企」、「最佳女配角冇理由變二打六」、「御用癲婆升呢御用 奸婆，趙希洛做戲愈嚟愈估佢唔到，連觀眾都呃埋。」對於角色戲份真相大白， 趙希洛 Candice 受訪時笑言:「係呀，過咗今晚應該可以鬆一口氣，之前啲報道出咗之後，都好多人關心我，當中戴耀明都有 Message 開解我，好 Sweet。」之後 Candice 還在社交網留言:「大家係咪好 surprise 呢?隱形戰隊新 CP:匡勝天 X Yan。好耐冇同 Jin Pang 合作，上一次同佢合作原來已經係七年前嘅《乘勝狙擊》。七年後大家個樣都冇變，今次我終於唔使暗戀佢啦!」Candice 還特別鳴謝 Jazz 賜予一個如此好玩的角色。
隱形戰隊｜趙希洛開Live 暗示結局走向
趙希洛在今集完結後，立即開Live答謝觀眾，佢話作為演員最開心就係可以為觀眾帶來驚喜，對上一次與陳展鵬合作已經係 7 年前的《乘勝追擊》，當時她的角色「鯇魚芬」係一個千臉變身女郎，與徐榮係一對，當時的角色暗戀陳展鵬，今次就名正言順做情侶，做亡命鴛鴦，仲有好多激情戲份！有觀眾問她與「匡勝天」有沒有Happy Ending，佢不置可否地回應「見仁見智」，仲叫觀眾繼續留意。
監製：忍辱負重 心裡確實替她難過
對於趙希洛的角色設計，監製文偉鴻在揭開後，公開答謝她的付出：
「希洛不單演好匡勝天的女人，還為《隱形戰隊》默默忍受別人誤解，變成路人甲，為了成全戲劇佈局效果，忍辱負重，我心裡確實替她難過，亦感激她的貢獻和付出。」
監製又表示，接下來趙希洛還有精彩演出，「Yan跟匡勝天的一段情還有不為人知的過往，我們一起去發掘吧」！
趙希洛不負「最佳女配角」之名
作為劇集終極「內鬼」，曾奪「最佳女配角」獎的趙希洛（Candice），早前曾被網民指在各劇中戲份都變得愈來愈少，於正在播出的《隱形戰隊》中，更只是飾演一個疑似行行企企的隱形任務戰略部隊（POTT）成員，無甚發揮，不過隨著劇情發展，趙希洛在劇中的戲份愈來愈重，謎底揭開原來同Big Boss陳展鵬有感情線！
趙希洛搣甩「御用癲婆」形象改玩甜美風
上周劇情講在POTT擔任支援角色的阿Yan（趙希洛飾），因為一次偶遇，對 CTRU隊員Ben Sir（胡諾言飾）產生好感，二人經過多番邂逅後，感情突飛猛進，不過原來Ben Sir身份並不簡單，之前因 Madam Fong（江美儀飾）一個錯誤決定不幸身亡的女臥底小柔（趙璧渝飾），正是Ben Sir前女友！然而劇情來到今星期，故事「反轉再反轉」，趙希洛才是真正的警隊內鬼！
趙希洛設局扮胡諾言「愛的替身」？
雖然Ben Sir與Yan相處時鏡頭一再閃過小柔畫面，令人覺得Ben Sir對Yan動了真情，但由於二人相處期間Ben Sir不時有意無意向Yan探聽情報，令人擔心Ben Sir接近Yan目的不純粹。
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