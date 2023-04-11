趙希洛 隱形戰隊

隱形戰隊結局｜趙希洛內鬼身分揭開 與陳展鵬連環激吻全城跌破眼鏡！

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《隱形戰隊》結局周｜進入最後5集，之前在網民齊競猜「誰是內鬼」，昨晚(10 日)一集答案正式揭盅，原來警隊內鬼就是呼聲甚高趙希洛飾演的阿Yan，被指「行行企企」接近廿幾集的趙希洛原來一直與陳展鵬有聯絡，與胡諾言上床也不過是利用他的證供幫陳展鵬脫身！一直隱藏身份的趙希洛在這一集播出後，開心分享這個辛苦保守了廿幾集的秘密！

隱形戰隊結局｜趙希洛原來係內鬼 成魔真相曝光

昨晚（10日）一集內鬼身份正式揭盅，但懸念並未因此減退，皆因趙希洛雖然為了陳展鵬犧牲甚多，但表面看似感動的陳展鵬似乎暗中有所動作，除不斷推卻趙希洛遠走他方要求外，更在 POTT 洞悉趙希洛內鬼身份後第一時間提出要將趙希洛送走，面對趙希洛的不捨，陳展鵬眼神亦甚是深不可測，似對趙希洛有用完即棄之嫌。

原來警隊內鬼就是呼聲甚高趙希洛飾演的阿Yan
原來警隊內鬼就是呼聲甚高趙希洛飾演的阿Yan（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
趙希洛 昨晚10日）一集內鬼身份正式揭盅
昨晚（10日）一集內鬼身份正式揭盅（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
趙希洛雖然為了陳展鵬犧牲甚多，但表面看似感動的陳展鵬似乎暗中有所動作，除不斷推卻趙希洛遠走他方要求
趙希洛雖然為了陳展鵬犧牲甚多，但表面看似感動的陳展鵬似乎暗中有所動作，除不斷推卻趙希洛遠走他方要求（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
面對趙希洛的不捨，陳展鵬眼神亦甚是深不可測，似對趙希洛有用完即棄之嫌
面對趙希洛的不捨，陳展鵬眼神亦甚是深不可測，似對趙希洛有用完即棄之嫌（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）

隱形戰隊結局｜趙希洛陳展鵬激吻戲成焦點

「誰是內鬼」齊競猜中，之前呼聲甚高的阿Yan（趙希洛飾），阿Yan睇中 Ben Sir（胡諾言飾）背景故意接近並加以利用，但由於其生安白造的證據太完美，反而令 Ocean（馬國明飾）及寶寶（唐詩詠飾）等起了疑心…阿Yan 除了陷Ben Sir於不義， 亦是「炸彈狂人」及「幸福學會」兩大個案幕後黑手！

原來阿 Yan 與匡勝天（陳展鵬飾）是戀人關係，為了幫助被判終身監禁的男友盡早出獄，阿 Yan 不但考入 POTT，更甘願跟足勝天指示進行復仇大計，過程中壞事做盡！雖然之前一早有網 民估中 Yan 是內鬼，但對於 Yan 是內鬼真正原因卻全城跌眼鏡大叫「估佢唔到」:「趙希洛竟然同展鵬有親密關係」、「無知May (趙希洛網絡匿稱) 演得好好，之前掩飾得好！」、「唔係畀勝天控制而係幫兇…真係估唔到」、「雖然估到係趙希洛，但以為只係匡對佢有恩，估唔到直情係佢女人」，並大讚《隱形》劇情有心思:「劇情起碼會反轉，會有些少鋪排同連結。」二人的激吻戲更熱爆網成焦點。

趙希洛 阿Yan 除了陷Ben Sir於不義， 亦是「炸彈狂人」及「幸福學會」兩大個案幕後黑手！
阿Yan 除了陷Ben Sir於不義， 亦是「炸彈狂人」及「幸福學會」兩大個案幕後黑手！（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
對於 Yan 是內鬼真正原因卻全城跌眼鏡大叫「估佢唔到」:「趙希洛竟然同展鵬有親密關係」
對於 Yan 是內鬼真正原因卻全城跌眼鏡大叫「估佢唔到」:「趙希洛竟然同展鵬有親密關係」（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）

激吻戲連環圖：

趙希洛獲戴耀明開解 又自揭與陳展鵬7年後再續情緣

昨晚可說是趙希洛施展渾身解數一集，無論是撒嬌、柔情、不捨、扮無辜及 奸險冷笑等表情均拿捏到位，終一洗之前「可有可無」污名，網民更直指她升 呢:「所以點會行行企企」、「最佳女配角冇理由變二打六」、「御用癲婆升呢御用 奸婆，趙希洛做戲愈嚟愈估佢唔到，連觀眾都呃埋。」對於角色戲份真相大白， 趙希洛 Candice 受訪時笑言:「係呀，過咗今晚應該可以鬆一口氣，之前啲報道出咗之後，都好多人關心我，當中戴耀明都有 Message 開解我，好 Sweet。」之後 Candice 還在社交網留言:「大家係咪好 surprise 呢?隱形戰隊新 CP:匡勝天 X Yan。好耐冇同 Jin Pang 合作，上一次同佢合作原來已經係七年前嘅《乘勝狙擊》。七年後大家個樣都冇變，今次我終於唔使暗戀佢啦!」Candice 還特別鳴謝 Jazz 賜予一個如此好玩的角色。

隱形戰隊 內鬼 趙希洛在劇中原來係陳展鵬嘅女人，早在陳展鵬被捕就考入警隊做潛伏。
趙希洛在劇中原來係陳展鵬嘅女人，早在陳展鵬被捕就考入警隊做潛伏。（圖片來源：TVB）
趙希洛 隱形戰隊 內鬼 「我在上一次同佢合作原來已經係7年前嘅《乘勝追擊》 啦！」
「我在上一次同佢合作原來已經係7年前嘅《乘勝追擊》 啦！」（圖片來源：TVB）

隱形戰隊｜趙希洛開Live 暗示結局走向

趙希洛在今集完結後，立即開Live答謝觀眾，佢話作為演員最開心就係可以為觀眾帶來驚喜，對上一次與陳展鵬合作已經係 7 年前的《乘勝追擊》，當時她的角色「鯇魚芬」係一個千臉變身女郎，與徐榮係一對，當時的角色暗戀陳展鵬，今次就名正言順做情侶，做亡命鴛鴦，仲有好多激情戲份！有觀眾問她與「匡勝天」有沒有Happy Ending，佢不置可否地回應「見仁見智」，仲叫觀眾繼續留意。

隱形戰隊 內鬼 劇中8年無見嘅匡勝天同阿Yan早在柬埔寨認識，出獄後再見面，立即有激情戲份，趙希洛話因為片長關係刪咗啲戲！
劇中8年無見嘅匡勝天同阿Yan早在柬埔寨認識，出獄後再見面，立即有激情戲份，趙希洛話因為片長關係刪咗啲戲！（圖片來源：TVB）
隱形戰隊 內鬼 今次趙希洛的角色唔係癲婆，而係陳展鵬的副手，成功欺騙全世界！
今次趙希洛的角色唔係癲婆，而係陳展鵬的副手，成功欺騙全世界！（圖片來源：TVB）
隱形戰隊 內鬼 主題曲的畫面預告了趙希洛將會跌落海！陳展鵬好激動！
主題曲的畫面預告了趙希洛將會跌落海！陳展鵬好激動！（圖片來源：TVB）
隱形戰隊 內鬼 趙希洛即晚開Live答謝觀眾。
趙希洛即晚開Live答謝觀眾，展示7年前《乘勝追擊》的角色海報。（圖片來源：ccandice.c）

監製：忍辱負重 心裡確實替她難過

對於趙希洛的角色設計，監製文偉鴻在揭開後，公開答謝她的付出：

「希洛不單演好匡勝天的女人，還為《隱形戰隊》默默忍受別人誤解，變成路人甲，為了成全戲劇佈局效果，忍辱負重，我心裡確實替她難過，亦感激她的貢獻和付出。」

監製又表示，接下來趙希洛還有精彩演出，「Yan跟匡勝天的一段情還有不為人知的過往，我們一起去發掘吧」！

趙希洛不負「最佳女配角」之名

作為劇集終極「內鬼」，曾奪「最佳女配角」獎的趙希洛（Candice），早前曾被網民指在各劇中戲份都變得愈來愈少，於正在播出的《隱形戰隊》中，更只是飾演一個疑似行行企企的隱形任務戰略部隊（POTT）成員，無甚發揮，不過隨著劇情發展，趙希洛在劇中的戲份愈來愈重，謎底揭開原來同Big Boss陳展鵬有感情線！

隱形戰隊 內鬼 隱形戰隊 趙希洛在《隱形戰隊》戲份突然激增。
趙希洛在《隱形戰隊》戲份突然激增。（圖片來源：TVB提供）
隱形戰隊 內鬼 隱形戰隊 趙希洛 隱形戰隊內鬼 趙希洛 二人忽然上床。
二人忽然上床。兩個都有「內鬼」嫌疑，最終被利用的原來係胡諾言！（圖片來源：隱形戰隊）

趙希洛搣甩「御用癲婆」形象改玩甜美風

上周劇情講在POTT擔任支援角色的阿Yan（趙希洛飾），因為一次偶遇，對 CTRU隊員Ben Sir（胡諾言飾）產生好感，二人經過多番邂逅後，感情突飛猛進，不過原來Ben Sir身份並不簡單，之前因 Madam Fong（江美儀飾）一個錯誤決定不幸身亡的女臥底小柔（趙璧渝飾），正是Ben Sir前女友！然而劇情來到今星期，故事「反轉再反轉」，趙希洛才是真正的警隊內鬼！

隱形戰隊 內鬼 隱形戰隊 趙希洛 隱形戰隊 但Ben Sir似乎有做內鬼嘅嫌疑。
但Ben Sir似乎有做內鬼嘅嫌疑。（圖片來源：TVB提供）

趙希洛設局扮胡諾言「愛的替身」？

雖然Ben Sir與Yan相處時鏡頭一再閃過小柔畫面，令人覺得Ben Sir對Yan動了真情，但由於二人相處期間Ben Sir不時有意無意向Yan探聽情報，令人擔心Ben Sir接近Yan目的不純粹。

隱形戰隊 內鬼 隱形戰隊 趙希洛 隱形戰隊 Ben Sir同阿Yan互動期間，不時想起已故女友。
Ben Sir同阿Yan互動期間，不時想起已故女友。（圖片來源：TVB提供）

《隱形戰隊》視帝陳展鵬為何要讓路給馬國明？

有傳陳展鵬由於某原因，令他在《隱形戰隊》的戲份被大幅刪減，由主要角色「降呢」變成⋯⋯按此看詳情

《隱形戰隊》邊位女主角挑戰電視尺度？

《隱形戰隊》第二集尺度去得更盡，女主角之一嘅劉佩玥低胸衫上陣埋身色誘馬國明，馬明自爆唔敢望住劉佩玥⋯⋯詳見：劉佩玥豁出去色誘馬明 嚴禁湯洛雯睇呢幕；即將迎來的劇情更火辣，劉佩玥將會孖住劉穎鏇齊齊做卧底，比堅尼泳衣上陣接近嫌疑人⋯⋯按此看更多劇情劇透

圖片來源：TVB《隱形戰隊》劇照資料或影片來源：TVB (official) YouTube

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