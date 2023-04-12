隱形戰隊結局｜劉佩玥劉穎鏇雙被淋水狂虐致命危 預告結局暴走有人將慘死
隱形戰隊｜何慈茵獲封「最強打女」與劉穎鏇更衣室大戰
昨晚兩大亮點落在劉穎鏇與何慈茵的更衣室大戰！擅長營造緊張氣氛的Jazz，先是大頭close up劉穎鏇察覺有異的表情，及何慈茵拿著暗殺武器步入更衣室，之後二人大打出手，並由Locker一直打至長櫈位置；原本一直處於下風的何慈茵，其間將暗殺武器換成 Tactical Pen，並成功吼準劉穎鏇虛位下手將其制服。由於整個場口節奏緊湊、拳來拳往，網民都留言大讚好睇:「兩位都好有型」、「實戰何慈 茵一定打贏，不過劉穎鏇都操得好Fit」、「如果真打，我買何贏」，更有網民力指 何是「最強打女」。
隱形戰隊｜劉穎鏇獲大讚唔錫身零怨言 IG公開感謝「替身」
對於網民正評，何慈茵坦言好開心:「依家佢哋見到何慈茵呢個名，就會期待有 精彩嘅打戲出現，對我嚟講係好大嘅鼓勵同推動力，希望可以幫到手帶起香港動 作戲嘅熱潮。」談到更衣室大戰，何慈茵大讚劉穎鏇（Tiffany）專業:「我哋打嗰陣兩個都唔錫身，真係拳拳到肉，好好玩、好過癮。我記得Tiffany前臂打到瘀晒，佢比我想像中更 tough，因為佢戲服好多時都係背心，手臂同腰都好難攝 pad(保護)。 同埋佢吊威也好多時都勒到背、胳肋底同手臂損晒，但佢依然冇怨言去努力做好每個動作。」何慈茵還特別感謝一班勞苦功高的龍虎武師:「佢哋每個人都付出同犧牲好多，冇咗佢哋啲打戲唔會咁精彩。」劉穎鏇昨晚則在 IG上載與自己全劇唯一「替身」合照，並感謝「對方」替她完成最危險的動作，估計是指翻車場面。
隱形戰隊｜劉佩玥成結局篇亡魂第一人?
另一重點位則落在劉佩玥Shadow與林子善一波多折的感情線上。當兵當足廿多集的林子善，其誠意不但打動劉佩玥，就連追劇的網民亦深受感動，紛紛替他抱不平，更有人鬧爆劉佩玥不懂珍惜。可惜當劉佩玥覺醒欲與林子善進一步發展之際，卻慘遭擄走兼被強姦，出盡辦法仍未能尋獲劉佩玥的林子善數度崩潰。
昨晚結尾，POTT 終偵察到鏗少位置，林子善等趕到現場後收到鏗少留下「等收屍」 的字條，令林子善急如熱鍋上螞蟻；另一邊廂，被鏗少折磨得不似人形的劉佩玥， 被困死在木箱之餘更慘被活埋。
隱形戰隊結局劇透｜集集有洋蔥! 死亡人數五隻手指數唔晒
據知匡勝天復仇計劃「唔止咁簡單」，魔爪將伸延至POTT及CTRU以外角色，就連無辜市民亦會受牽連，結局周除了再有重大犯罪事件，傷亡亦相當慘重，死亡角色人數更是五隻手指數唔晒，坊間更盛傳連主線角色亦難逃一死！結局周劇情除了緊張刺激、洋蔥處處，亦有不少浪漫感人位，但到底是「先苦後甜」還是「先甜後苦」卻不得而知。「搶先睇」預告片中，邢風與Cool Sir（陳山聰飾）、及Shadow與女女（林子善飾）雙雙修成正果有情人終成眷屬，到底片段中四人的結局是如預告片中呈現的次序一樣求婚後才遇上危機；還是逃過一劫後方才修成正果？
隱形戰隊結局劇透｜林子善向劉佩玥單膝下跪求婚
呢場戲嘅男女主角就係林子善同埋劉佩玥，求婚當然有戒指，仲有兩位錫錫呀！真係好甜蜜呀！不過，劉佩玥就自爆現實中最怕失驚無神嘅求婚，唔需要大陣仗只要兩個人就得；林子善就認為每個人嘅想法都唔同，只要求婚方法適合自己就可以。
隱形戰隊結局劇透｜陳山聰劉穎鏇上演浪漫黃昏嘴嘴戲
《隱形戰隊》劇情越來越緊湊，兩對情侶越來越sweet，Cool sir&刑風將會上演浪漫黃昏嘴嘴戲！由於之前《超能戰隊》陳山聰已經跟劉穎鏇飾演情侶，所以充滿默契。不過監製文偉鴻對第一Take「不收貨」，之後再來兩Take，監製終於「收貨」了！陳山聰亦大讚劉穎鏇演技有進步。
隱形戰隊結局劇透｜「警隊雙嬌」結局周被綁架拍攝花絮
劇組明日還會公開「警隊雙嬌」結局周被綁架的現場拍攝花絮，除可看到Tiffany及Moon為了造型爭拗不休，更可見證兩位女主角如何做運動抵禦寒風、及面對重大場口時的不同反應，經驗豐富的阿Moon全程勁興奮，相反Tiffany則全程面青青，更對Moon亢奮表現大表不明所以。
《隱形戰隊》陳展鵬角色成為全劇MVP？
陳展鵬飾演的大奸角匡勝天，不論獄中已秘密展開復仇計劃，出獄後更將魔爪伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周最後五集劇情非常緊湊，劉穎鏇與劉佩玥已雙雙遇害命危，陳展鵬的頭號目標江美儀亦難逃一劫⋯⋯按此看結局劇情劇透
《隱形戰隊》大結局將會死多於五人？
據知匡勝天復仇計劃「唔止咁簡單」，魔爪將伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周除了再有重大犯罪事件，傷亡亦相當慘重，死亡角色人數更是五隻手指數唔晒，更盛傳連主線角色亦難逃一死⋯⋯按此看結局劇情劇透