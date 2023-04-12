隱形戰隊結局｜劉佩玥劉穎鏇雙被淋水狂虐致命危 預告結局暴走有人將慘死

隱形戰隊結局劇情預告｜《隱形戰隊》昨晚（11日）第27集劇情相當緊張，陳展鵬煽動「鏗少」阮浩棕，與手下暴龍（易宇航飾）及拳霸（何慈茵飾）綁走劉穎鏇及劉佩玥，兩女被吊起兼施以水刑，之後又被困車內遭暴走的「鏗少」用泥頭車猛撞，畫面極刺激。經過一輪激戰，重傷昏迷的劉穎鏇被救出，而劉佩玥去向成疑，被鏗少強姦之餘更慘遭活埋！