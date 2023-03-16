隱形戰隊｜羅孝勇做閒角霉足多年 《巨聲2》出身轉讀脊醫 演殺手獲認同
羅孝勇演殺手陳環 型爆出場
羅孝勇在《隱形戰隊》第8集的演出贏盡好評，尤其𨋢內與馬國明槍戰一幕，製作與演員同獲讚賞。飾演殺手陳環的羅孝勇，欲在醫院運走案中重要人物受重傷的林景程，他與追入𨋢的馬國明、唐詩詠先來個眼神對峙，之後羅孝勇一手掀起被單、一手掹槍射向馬國明，對手身手敏捷閃開並還拖，結果兩位男角同時獲讚有型有款：「個殺手勁好打，應該畀多啲機會羅孝勇」、「羅孝勇的確唔錯」、「羅孝勇其實幾靚仔」、「羅孝勇好抽得」、「馬明好少可咁好身手」。就連製作方面都獲讚拍得細緻精彩，劇情非常緊湊。
羅孝勇拍攝時狀態大勇
羅孝勇繼《法證先鋒 V》的「暖男」黑幫大佬後，演繹型格冷血殺手再獲好評，所有動作場面都極度有型，難怪監製文偉鴻亦大讚：「從未見過咁有型嘅羅孝勇」。對於獲監製讚有型，羅孝勇受訪時謙稱謂：「我十分多謝 Jazz 監製同拍攝團隊對我嘅幫忙同照顧，亦都好多謝武師同我一齊分析動作上點樣可以配合鏡頭打得更好睇。今次好難得，因為終於可以拍到自己好鍾意嘅動作戲，我亦都覺得係緣份，因為咁啱我參加完《明星運動會》拳擊賽攞咗冠軍，當時為咗個比賽我都操練咗好一段時間，所以無論體格定精神上都比較 ready 去拍打戲。」
打到手臂瘀晒
談到大獲好評的𨋢內槍戰，羅孝勇謂：「其實呢場戲有個難處，因為我件護士衫係短袖，手臂唔可以加保護墊，真係所有打鬥場面都要硬頂，但為求有真實感，我都豁出去希望盡力做好，最後喺唔係好多 Take 之下順利完成。不過返到屋企兩隻手臂其實瘀晒，依家睇返原來大家咁鍾意呢場戲，咩都值得啦。」
《巨聲2》出身一直紅唔起
羅孝勇於澳洲出生及長大，畢業於西澳大學經濟系，10年回港參加《超級巨聲2》，決賽當晚自彈自唱演繹自己創作的英文歌《Speechless》，贏得評判一致讚賞，最終以170.5分奪得季軍，之後簽約無綫，拍劇之外同時擔任明珠台主持，14年簽約星娛樂，以唱作人身份加盟樂壇，推出首張個人EP及第一首派台歌《Your Love》，在無綫期間羅孝勇明顯不獲力捧，16年唔續約外闖，星途浮沉多年，19年組成樂隊 Harbor Homme推出英語歌曲《A Song for Her》。
近年羅孝勇都幾運滯，17年在旺角當街遭一輛私家車衝燈撞到，導致腰椎骨位置骨折，19年他又在社交網上載手指縫針片段，原來手指生軟骨瘤令骨骼變得脆弱，任何撞擊都可能導致骨折，所以做手術切除並用骨水泥固定，再放入一支金屬棒，直到骨頭愈合為止。
重返無綫專做閒角 去年離巢讀脊醫
20年羅孝勇重返無綫。簽約兩年共拍8部劇集，當中在《飛虎3壯志英雄》及《法證先峰5》的角色都好有型，不過始終都係彈唔起，去年約滿後羅孝勇再度離巢，並有意另覓發展，他在社交平台公布決定重返校園，獲澳洲梅鐸大學Murdoch University取錄進修脊醫學士學位課程，有望5年後轉行做脊醫。現時羅孝勇為邵氏兄弟旗下藝人，不時返港拍劇。
近年靠黐老婆王丹妮提升曝光率
羅孝勇10年參加《巨聲2》時與冠軍林欣彤撻著拍拖3年，15年與模特兒出身的王丹妮（Louise）拍拖5年結為夫婦，去年王丹妮憑電影《梅艷芳 》一演成名，更勇奪第40屆香港電影金像獎「最佳新演員」，前途無可限量。多得老婆爆紅，羅孝勇亦夫憑妻貴，去年開始的幕前曝光率亦大增，除了孖住接廣告、商演及MV，近月氣勢如虹的電影《毒舌大狀》，劇中飾演被屈單親媽媽「曾潔兒」的王丹妮再次成為觀眾焦點，更難得的是老公羅孝勇亦有份參演，兩公婆拍住上齊齊賺錢。
羅孝勇視繼女如己出
現年32歲的王丹妮在23歲時意外懷孕，誕下囡囡Affa，後來在朋友介紹下認識羅孝勇，男方對囡囡痛愛有加令王丹尼非常感動，婚後囡囡亦由「王芷欣」改名為「羅芷欣」，視羅孝勇為父親。34歲的羅孝勇被指是「最強繼父」，只因其一直視繼女如己出。早前他們一家三口更齊齊出動去主題樂園，並在社交平台分享不少溫馨靚相。
由細照顧到大 獲封「最強繼父」
羅孝勇對年僅10歲的繼女寵愛有加，有指他曾揚言自己適合及享受做爸爸，有耐心照顧及教導小朋友，他與王丹妮當年尚在拍拖階段時，繼女Affa已認定羅孝勇是父親，經常叫他「爸爸」，羅孝勇亦不介意每次拍拖都是「三人行」。羅孝勇讀書時主修經濟系，不過畢業後為了參加《巨聲2》而未有從事相關的工作，與王丹妮結婚後，他決意為妻囡的生活而繼續進修讀脊醫，十分有上進心。
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