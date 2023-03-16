隱形戰隊｜羅孝勇做閒角霉足多年 《巨聲2》出身轉讀脊醫 演殺手獲認同

無綫熱播劇《隱形戰隊》出街後反應不俗，除了劇中多位主角表現出色之外，就連在第8集出場的殺手羅孝勇(Sheldon)都好搶戲，他與馬國明在𨋢內槍戰一幕非常緊湊，無論眼神與身手都大獲讚賞。近年被指黐影壇新貴老婆王丹妮金糠的羅孝勇，《巨星2》出身浮沉多年都紅唔起，拍劇專做閒角，去年赴澳洲進修欲5年後轉行做脊醫，今次有望彈起曙光初現。