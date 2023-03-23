隱形戰隊︱趙希洛最佳女配戲份愈做愈少 曾被富爸爸輕視13字豁達回應
隱形戰隊︱趙希洛演4線角色 網民心疼戲份愈做愈少
近日趙希洛在TVB黃金時段兩線劇集都有份演出，分別在《愛·回家之開心速遞》飾演大小姐秘書「無知May」和《隱形戰隊》中飾演隱形任務戰略部隊其中一員顧芳婷（Queen）。不過就有網民發現趙希洛的戲份越來越少，並且在討論區以「趙希洛tvb冷待好慘，3年前拎女配角以為上位，8.30劇做番4線角色，對白只1.2句」為題發文，替趙希洛抱不平。有不少網民都認同樓主的說法，認為趙希洛的演技好，在《金宵大廈》的演出亦非常出色，可惜被TVB忽視，令她所擔任的角色愈做愈細，猶如閒角一樣。
部分網民認為趙希洛難有機會發圍
不過，有不少網民認為趙希洛難以發圍，畢竟趙希洛已經40歲，加上大台多花旦，令趙希洛更加難以得到大台青睞：「TVB一年開嘅劇集唔算多，大多花旦有得拍已經好好，大把花旦一年都冇一套劇拍到，何況趙希洛有開心速遞演可以爆下show，之前有種好男人都有趙希洛」、「佢演戲係幾好，樣子又幾好，但若要做一線，似乎又有些限制」、「好多小生花旦都係咁，上上下又跌番」、「當一眾花旦都紛紛敗走，佢呢啲二三線邊度仲有機會吖？」等。
趙希洛勇奪最佳女配反被富爸爸輕視 13字豁達回應
趙希洛家底富裕，母親為前藝員梁小玲，父親為澳洲執業的大律師和在上市公司中任職董事趙崇康，有傳趙希洛家族擁有過億身家。趙希洛為了實現演藝夢想，放棄當律師，於2007年參選香港小姐入行，並在2019年憑《金宵大廈》勇奪「最佳女配角」。雖然趙希洛默默耕耘多年，終於獲得「最佳女配角」的殊榮，但依然未能獲得趙爸爸的認同：「爸爸淨係講咗句Good job，之後再講咗句：『咪都係主角隔籬嗰個啫』」，不過趙希洛依然豁達面對，並且揚言會繼續演好每一個角色：「你哋等多陣，等多陣就得架喇，OK？」
常見問題
《隱形戰隊》視帝陳展鵬為何要讓路給馬國明？
有傳陳展鵬由於某原因，令他在《隱形戰隊》的戲份被大幅刪減，由主要角色「降呢」變成⋯⋯按此看詳情
《隱形戰隊》邊位女主角挑戰電視尺度？
《隱形戰隊》第二集尺度去得更盡，女主角之一嘅劉佩玥低胸衫上陣埋身色誘馬國明，馬明自爆唔敢望住劉佩玥⋯⋯詳見：劉佩玥豁出去色誘馬明 嚴禁湯洛雯睇呢幕；即將迎來的劇情更火辣，劉佩玥將會孖住劉穎鏇齊齊做卧底，比堅尼泳衣上陣接近嫌疑人⋯⋯按此看更多劇情劇透
讀者留言