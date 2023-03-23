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隱形戰隊︱趙希洛最佳女配戲份愈做愈少 曾被富爸爸輕視13字豁達回應

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最近於TVB黃金時段《愛·回家之開心速遞》和《隱形戰隊》等劇集中都能夠看到趙希洛的身影，不過近日就有網民發現趙希洛的戲份變得越來越少，於討論區發文為趙希洛抱不平，認為TVB忽視趙希洛，令她所擔任的角色愈做愈細。

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隱形戰隊︱趙希洛演4線角色 網民心疼戲份愈做愈少

近日趙希洛在TVB黃金時段兩線劇集都有份演出，分別在《愛·回家之開心速遞》飾演大小姐秘書「無知May」和《隱形戰隊》中飾演隱形任務戰略部隊其中一員顧芳婷（Queen）。不過就有網民發現趙希洛的戲份越來越少，並且在討論區以「趙希洛tvb冷待好慘，3年前拎女配角以為上位，8.30劇做番4線角色，對白只1.2句」為題發文，替趙希洛抱不平。有不少網民都認同樓主的說法，認為趙希洛的演技好，在《金宵大廈》的演出亦非常出色，可惜被TVB忽視，令她所擔任的角色愈做愈細，猶如閒角一樣。

趙希洛 趙希洛在TVB黃金時段兩線劇集都有份演出，在新劇《隱形戰隊》中飾演隱形任務戰略部隊其中一員顧芳婷Queen）。
趙希洛在TVB黃金時段兩線劇集都有份演出，在新劇《隱形戰隊》中飾演隱形任務戰略部隊其中一員顧芳婷（Queen）。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》劇照）
趙希洛 趙希洛於《愛回家》戲份甚少，不少網民都替趙希洛戲份愈做愈少一事感到心疼。
趙希洛於《愛回家》戲份甚少，不少網民都替趙希洛戲份愈做愈少一事感到心疼。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
趙希洛 趙希洛事後亦輕鬆回應傳媒有關戲份愈做愈少一事，她表示希望觀眾能夠繼續收看節目，似乎想暗示之後戲份可能會變多。
趙希洛事後亦輕鬆回應傳媒有關戲份愈做愈少一事，她表示希望觀眾能夠繼續收看節目，似乎想暗示之後戲份可能會變多。（圖片來源：[email protected]

部分網民認為趙希洛難有機會發圍

不過，有不少網民認為趙希洛難以發圍，畢竟趙希洛已經40歲，加上大台多花旦，令趙希洛更加難以得到大台青睞：「TVB一年開嘅劇集唔算多，大多花旦有得拍已經好好，大把花旦一年都冇一套劇拍到，何況趙希洛有開心速遞演可以爆下show，之前有種好男人都有趙希洛」、「佢演戲係幾好，樣子又幾好，但若要做一線，似乎又有些限制」、「好多小生花旦都係咁，上上下又跌番」、「當一眾花旦都紛紛敗走，佢呢啲二三線邊度仲有機會吖？」等。

趙希洛 有網民認為趙希洛戲路窄，演愛情戲未能帶觀眾入戲，反而演「癲婆」就入型入格。
有網民認為趙希洛戲路窄，演愛情戲未能帶觀眾入戲，反而演「癲婆」就入型入格。（圖片來源：TVB《金宵大廈》截圖）
趙希洛
（圖片來源：網民留言截圖）
趙希洛
（圖片來源：網民留言截圖）
趙希洛 有網民認為TVB花旦眾多，未能均衡分配資源。
有網民認為TVB花旦眾多，未能均衡分配資源。（圖片來源：網民留言截圖）
趙希洛 亦有網民將趙希洛同胡諾言比較，為趙希洛於胡諾言等好戲之人未能得到TVB重用而覺得可惜。
亦有網民將趙希洛同胡諾言比較，為趙希洛與胡諾言等好戲之人未能得到TVB重用而覺得可惜。（圖片來源：網民留言截圖）

趙希洛勇奪最佳女配反被富爸爸輕視 13字豁達回應

趙希洛家底富裕，母親為前藝員梁小玲，父親為澳洲執業的大律師和在上市公司中任職董事趙崇康，有傳趙希洛家族擁有過億身家。趙希洛為了實現演藝夢想，放棄當律師，於2007年參選香港小姐入行，並在2019年憑《金宵大廈》勇奪「最佳女配角」。雖然趙希洛默默耕耘多年，終於獲得「最佳女配角」的殊榮，但依然未能獲得趙爸爸的認同：「爸爸淨係講咗句Good job，之後再講咗句：『咪都係主角隔籬嗰個啫』」，不過趙希洛依然豁達面對，並且揚言會繼續演好每一個角色：「你哋等多陣，等多陣就得架喇，OK？」

趙希洛 趙希洛於《金宵大廈》的表現獲得網民一致好評，認為她「癲得令人心寒」
趙希洛於《金宵大廈》的表現獲得網民一致好評，認為她「癲得令人心寒」（圖片來源：TVB《金宵大廈》截圖）
趙希洛 趙希洛亦憑《金宵大廈》獲得「最佳女配角」，不過依然未能獲得趙爸爸的認同，被富爸爸輕視：『咪都係主角隔籬嗰個啫』
趙希洛亦憑《金宵大廈》獲得「最佳女配角」，不過依然未能獲得趙爸爸的認同，被富爸爸輕視：「咪都係主角隔籬嗰個啫！」（圖片來源：TVB《萬千星輝頒獎典禮2019》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB《隱形戰隊》劇照、TVB《金宵大廈》截圖、TVB《萬千星輝頒獎典禮2019》截圖、TVB《愛回家》截圖、網民留言截圖

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