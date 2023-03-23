隱形戰隊︱趙希洛最佳女配戲份愈做愈少 曾被富爸爸輕視13字豁達回應

最近於TVB黃金時段《愛·回家之開心速遞》和《隱形戰隊》等劇集中都能夠看到趙希洛的身影，不過近日就有網民發現趙希洛的戲份變得越來越少，於討論區發文為趙希洛抱不平，認為TVB忽視趙希洛，令她所擔任的角色愈做愈細。