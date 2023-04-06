隱形戰隊｜趙希洛突變「愛的替身」床戰胡諾言 引網民爭議：邊個先係黑警

曾奪得「最佳女配角」獎的趙希洛（Candice），早前被網民指在各劇中戲份都變得愈來愈少，於正在播出的《隱形戰隊》中，更只是飾演一個疑似行行企企的隱形任務戰略部隊（POTT）成員，無甚發揮，不過隨著劇情發展，趙希洛在劇中的戲份似乎愈來愈重，近日更同疑似Big Boss的胡諾言有感情線！