隱形戰隊｜趙希洛突變「愛的替身」床戰胡諾言 引網民爭議：邊個先係黑警
趙希洛 誓搣「御用癲婆」形象改玩甜美風
在POTT擔任支援角色的阿Yan（趙希洛飾），因為一次偶遇，對CTRU隊員Ben Sir（胡諾言飾）產生好感，二人經過多番邂逅後，感情突飛猛進，不過原來Ben Sir身份並不簡單，之前因 Madam Fong（江美儀飾）一個錯誤決定不幸身亡的女臥底小柔（趙璧渝飾），正是Ben Sir前女友！
胡諾言搵趙希洛做「愛的替身」？
雖然Ben Sir與Yan相處時鏡頭一再閃過小柔畫面，令人覺得Ben Sir對Yan動了真情，但由於二人相處期間Ben Sir不時有意無意向Yan探聽情報，令人擔心Ben Sir接近Yan目的不純粹。
趙希洛戲份少惹爭議
2019年憑《金宵大廈》的何太角色奪得「萬千星輝頒獎典禮」最佳女配角獎的Candice，之後再憑《金宵大廈2》的四爺及《十八年後的終極告白2.0》的Joyce等角色成功搶Fo。由於相關角色較為鮮明極端，故是次Candice在《隱形》中的專業紀律部隊角色相對「冇咁搶戲」。
女神整車Look飄逸秀髮搶Fo
不過到了第22集，Candice可謂大逆襲，除了出場次數及對白倍增，出場造型亦相當亮麗，無論壞車或是吃蛋糕一幕，劇組均幫Candice拍出女神Feel，秀髮飄逸之餘，笑容及眼神都相當甜美。
用甜美表情搣甩恐怖奸笑樣
談到吃蛋糕一幕，Candice指沒有事先練習「甜美表情」，只是跟著劇本及角色性格發揮：「之前拍《金宵大廈》同《十八年後》都要練啲比較奸同恐怖嘅笑容，同埋想盡量每一套劇都唔同，所以相對今次呢個角色係比就易啲，sweet同positive好多。」
望再玩制服誘惑
Candice又透露自己首次飾演紀律部隊角色時，也是與Jazz合作： 「嗰套係《女警愛作戰》，今次都好開心可以同Jazz再合作，同上次最唔同係唔使着制服。希望將來都有機會可以着吓其他制服，好似做消防員咁。」
網民瘋狂競猜誰是黑警
由於監製Jazz向來擅長玩懸疑，加上《隱形》劇情重心忽然落在之前毫不起眼的趙希洛與胡諾言身上，旋即惹起網民無盡揣測，直指結局周劇情很大可能驚爆有內鬼！而自第22集劇情播出後，胡仔角色無論行徑或是自身故事背景均擺明有可疑，被列為內鬼嫌疑人毫無懸念。至於已升呢最佳女配角的 Candice，則被指在《隱形》中一直只是行行企企並不合理，如今忽然戲份變重更加令網民疑心起。
網民猜測：兩個都有D問題
監製Jazz更貼出趙希洛與胡諾言的床戰劇照，並留下一句：「真相漸現」，引來網民紛紛猜測：「男的估計有問題，女的可能會被利用」、「估Ben Sir係黑警」、「兩個都是壞人」、「兩個都好可疑」、「女是黑警的可能性比較大」、「黑警究竟係邊個」、「兩個都有D問題」等等。
劉佩玥吳家樂齊成奸角嫌疑人
除了Ben Sir及阿Yan，單戀Ocean（馬國明飾）失敗的Shadow 同樣「榜上有名」，事緣當Shadow得悉Ocean與寶寶（唐詩詠飾）熱戀後，眼神閃過一絲失意之餘更有暴走意味，令網民認為備受力捧的阿Moon理應再有突破。
網民期待吳家樂終極大反轉
另外同樣被列入內鬼名單的還有辛Sir（吳家樂飾），與Jazz合作無間的家樂，之前憑《城寨英雄》馮春美一角成為當時叱吒風雲的大奸角，不少網民均期待他今次終極大反轉再以極邪惡反派身份登場。
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