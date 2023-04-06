隱形戰隊

隱形戰隊｜趙希洛突變「愛的替身」床戰胡諾言 引網民爭議：邊個先係黑警

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曾奪得「最佳女配角」獎的趙希洛（Candice），早前被網民指在各劇中戲份都變得愈來愈少，於正在播出的《隱形戰隊》中，更只是飾演一個疑似行行企企的隱形任務戰略部隊（POTT）成員，無甚發揮，不過隨著劇情發展，趙希洛在劇中的戲份似乎愈來愈重，近日更同疑似Big Boss的胡諾言有感情線！

隱形戰隊 趙希洛在《隱形戰隊》戲份突然激增。
趙希洛在《隱形戰隊》戲份突然激增。（圖片來源：TVB提供）

趙希洛 誓搣「御用癲婆」形象改玩甜美風

在POTT擔任支援角色的阿Yan（趙希洛飾），因為一次偶遇，對CTRU隊員Ben Sir（胡諾言飾）產生好感，二人經過多番邂逅後，感情突飛猛進，不過原來Ben Sir身份並不簡單，之前因 Madam Fong（江美儀飾）一個錯誤決定不幸身亡的女臥底小柔（趙璧渝飾），正是Ben Sir前女友！

隱形戰隊 因為一次偶遇，阿Yan對Ben Sir產生好感。
因為一次偶遇，阿Yan對Ben Sir產生好感。（圖片來源：TVB提供）
隱形戰隊 但Ben Sir似乎有做內鬼嘅嫌疑。
但Ben Sir似乎有做內鬼嘅嫌疑。（圖片來源：TVB提供）
隱形戰隊 因為其女友小柔，曾經因為Madam Fong一個錯誤決定，而不幸身亡。
因為其女友小柔，曾經因為Madam Fong一個錯誤決定，而不幸身亡。（圖片來源：TVB提供）

胡諾言搵趙希洛做「愛的替身」？

雖然Ben Sir與Yan相處時鏡頭一再閃過小柔畫面，令人覺得Ben Sir對Yan動了真情，但由於二人相處期間Ben Sir不時有意無意向Yan探聽情報，令人擔心Ben Sir接近Yan目的不純粹。

隱形戰隊 Ben Sir同阿Yan互動期間，不時想起已故女友。
Ben Sir同阿Yan互動期間，不時想起已故女友。（圖片來源：TVB提供）
隱形戰隊 原來以前Ben Sir亦帶過女友去食蛋糕。
原來以前Ben Sir亦帶過女友去食蛋糕。（圖片來源：TVB提供）
隱形戰隊 不過食蛋糕一事其實係由阿Yan提出，所以亦有網民猜測係阿Yan主動接近Ben Sir。
不過食蛋糕一事其實係由阿Yan提出，所以亦有網民猜測係阿Yan主動接近Ben Sir。（圖片來源：TVB提供）

趙希洛戲份少惹爭議

2019年憑《金宵大廈》的何太角色奪得「萬千星輝頒獎典禮」最佳女配角獎的Candice，之後再憑《金宵大廈2》的四爺及《十八年後的終極告白2.0》的Joyce等角色成功搶Fo。由於相關角色較為鮮明極端，故是次Candice在《隱形》中的專業紀律部隊角色相對「冇咁搶戲」。

隱形戰隊 趙希洛作為隱形戰隊，之前被指只得行行企企戲份。
趙希洛作為隱形戰隊，之前被指只得行行企企戲份。（圖片來源：TVB提供）

女神整車Look飄逸秀髮搶Fo

不過到了第22集，Candice可謂大逆襲，除了出場次數及對白倍增，出場造型亦相當亮麗，無論壞車或是吃蛋糕一幕，劇組均幫Candice拍出女神Feel，秀髮飄逸之餘，笑容及眼神都相當甜美。

隱形戰隊 趙希洛試圖整車一幕，獲讚好有女神Feel。
趙希洛試圖整車一幕，獲讚好有女神Feel。（圖片來源：TVB提供）

用甜美表情搣甩恐怖奸笑樣

談到吃蛋糕一幕，Candice指沒有事先練習「甜美表情」，只是跟著劇本及角色性格發揮：「之前拍《金宵大廈》同《十八年後》都要練啲比較奸同恐怖嘅笑容，同埋想盡量每一套劇都唔同，所以相對今次呢個角色係比就易啲，sweet同positive好多。」

隱形戰隊 趙希洛食蛋糕時，獲讚笑得好甜。
趙希洛食蛋糕時，獲讚笑得好甜。（圖片來源：TVB提供）
隱形戰隊 同佢以前演出嘅癲婆、奸角Look判若兩人！
同佢以前演出嘅癲婆、奸角Look判若兩人！（圖片來源：TVB提供）

望再玩制服誘惑

Candice又透露自己首次飾演紀律部隊角色時，也是與Jazz合作： 「嗰套係《女警愛作戰》，今次都好開心可以同Jazz再合作，同上次最唔同係唔使着制服。希望將來都有機會可以着吓其他制服，好似做消防員咁。」

隱形戰隊 2013年《女警愛作戰》，趙希洛右）飾演劇中一位女警，Jazz則有份做編導。
2013年《女警愛作戰》，趙希洛（右）飾演劇中一位女警，Jazz則有份做編導。（圖片來源：）
隱形戰隊 雖然今次唔使着制服，但趙希洛在劇中經常黑西裝上陣。
雖然今次唔使着制服，但趙希洛在劇中經常黑西裝上陣。（圖片來源：TVB提供）

網民瘋狂競猜誰是黑警

由於監製Jazz向來擅長玩懸疑，加上《隱形》劇情重心忽然落在之前毫不起眼的趙希洛與胡諾言身上，旋即惹起網民無盡揣測，直指結局周劇情很大可能驚爆有內鬼！而自第22集劇情播出後，胡仔角色無論行徑或是自身故事背景均擺明有可疑，被列為內鬼嫌疑人毫無懸念。至於已升呢最佳女配角的 Candice，則被指在《隱形》中一直只是行行企企並不合理，如今忽然戲份變重更加令網民疑心起。

隱形戰隊 胡諾言與趙希洛兩人都被指有內鬼嫌疑。
胡諾言與趙希洛兩人都被指有內鬼嫌疑。（圖片來源：TVB提供）
隱形戰隊 但兩人之間的接觸似乎都是由趙希洛做主動，令網民覺得她的嫌疑更加大！
但兩人之間的接觸似乎都是由趙希洛做主動，令網民覺得她的嫌疑更加大！（圖片來源：TVB提供）

網民猜測：兩個都有D問題

監製Jazz更貼出趙希洛與胡諾言的床戰劇照，並留下一句：「真相漸現」，引來網民紛紛猜測：「男的估計有問題，女的可能會被利用」、「估Ben Sir係黑警」、「兩個都是壞人」、「兩個都好可疑」、「女是黑警的可能性比較大」、「黑警究竟係邊個」、「兩個都有D問題」等等。

隱形戰隊 胡諾言與趙希洛感情一日千里，極速確定彼此。
胡諾言與趙希洛感情一日千里，極速確定彼此。（圖片來源：[email protected]_boon）
隱形戰隊 表面睇落好Sweet。
表面睇落好Sweet。（圖片來源：[email protected]_boon）
隱形戰隊 但胡諾言個樣似乎有啲問題。
但胡諾言個樣似乎有啲問題。（圖片來源：[email protected]_boon）

劉佩玥吳家樂齊成奸角嫌疑人

除了Ben Sir及阿Yan，單戀Ocean（馬國明飾）失敗的Shadow 同樣「榜上有名」，事緣當Shadow得悉Ocean與寶寶（唐詩詠飾）熱戀後，眼神閃過一絲失意之餘更有暴走意味，令網民認為備受力捧的阿Moon理應再有突破。

隱形戰隊 劉佩玥就係因為呢幾個眼神，令網民覺得佢開始黑化。
劉佩玥就係因為呢幾個眼神，令網民覺得佢開始黑化。（圖片來源：TVB提供）
隱形戰隊 佢得知馬明同咗唐詩詠一齊，眼神好失落。
佢得知馬明同咗唐詩詠一齊，眼神好失落。（圖片來源：TVB提供）
隱形戰隊 網民認為佢會暴走兼黑化！
網民認為佢會暴走兼黑化！（圖片來源：TVB提供）

網民期待吳家樂終極大反轉

另外同樣被列入內鬼名單的還有辛Sir（吳家樂飾），與Jazz合作無間的家樂，之前憑《城寨英雄》馮春美一角成為當時叱吒風雲的大奸角，不少網民均期待他今次終極大反轉再以極邪惡反派身份登場。

隱形戰隊 吳家樂同劉佩玥齊齊成為內鬼嫌疑人。
吳家樂同劉佩玥齊齊成為內鬼嫌疑人。（圖片來源：TVB提供）

《隱形戰隊》視帝陳展鵬為何要讓路給馬國明？

有傳陳展鵬由於某原因，令他在《隱形戰隊》的戲份被大幅刪減，由主要角色「降呢」變成⋯⋯按此看詳情

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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、[email protected]_boon

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