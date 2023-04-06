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隱形戰隊｜33歲趙璧渝演臥底展喊功 入行10年曾拍《法證》參考陳茵媺剝剩黑Bra上位

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在娛樂圈一出道就紅大有人在，但更多的是捱足幾廿年先等到一個上位機會，好似馬國明入行廿年、提名多次先奪得視帝，姚子羚亦是入行18年先上到女一。入行已有10年的趙璧渝，平時愛做運動，成功保持健美身形，笑容甜美加上樣貌不錯，2020年曾成功於《法證先鋒IV》中剝剩黑Bra引起網民注意，近日她更在《隱形戰隊》中，飾演胡諾言已離世女友，是推動劇情的關鍵人物。

隱形戰隊 趙璧渝修讀第26期無綫電視藝員訓練班入行，至今已有10年，去年12月仲攞埋TVB長期服務「老人牌」。
趙璧渝修讀第26期無綫電視藝員訓練班入行，至今已有10年，去年12月仲攞埋TVB長期服務「老人牌」。
隱形戰隊 與趙璧渝左三）讀同期訓練班入行的有何廣沛右三）、李旻芳左二）、譚永浩右一）等，一眾同學經常和導師鄭丹瑞相約聚會。
與趙璧渝（左三）讀同期訓練班入行的有何廣沛（右三）、李旻芳（左二）、譚永浩（右一）等，一眾同學經常和導師鄭丹瑞相約聚會。

《隱形戰隊》趙璧渝 做臥底遇害

趙璧渝（Osanna）近日在《隱形戰隊》中飾演臥底角色詹筱柔，分別曾於第17、19、22集的回憶戲份中出現，第19集劇情交代其遇害前曾向Madam Fong（江美儀飾）提出退出臥底行動的要求，但遭方國希堅決反對，最終她遇害身亡，有指因此觸發其男友Ben Sir（胡諾言飾）在8年後變成「內鬼」勾結匡勝天（陳展鵬飾），企圖向復仇Madam Fong復仇。

隱形戰隊 趙璧渝在《隱形戰隊》雖然出場戲份不多，但亦有一場激動喊戲。
趙璧渝在《隱形戰隊》雖然出場戲份不多，但亦有一場激動喊戲。
隱形戰隊 同江美儀對恃，喊到眼都紅晒。
同江美儀對恃，喊到眼都紅晒。
隱形戰隊 亦有同胡諾言Sweet拍拖的戲份。
亦有同胡諾言Sweet拍拖的戲份。

《法言人》做網紅戀黃嘉樂

緊接《女法醫JD》在下周一（4月10日）播出的《法言人》中，趙璧渝也有份飾演網紅CoCo顏潔恩一角，並會和黃嘉樂飾演的主要律師角色阿Will有感情線，相信亦會有頗多戲份。

隱形戰隊 趙璧渝將在新劇《法言人》中，同黃嘉樂做一對。
趙璧渝將在新劇《法言人》中，同黃嘉樂做一對。

33歲趙璧渝身材姣好 大派福利益街坊

2020年《法證先鋒IV》每個單元中都有角色彈出，繼謝芷倫演死屍、楊潮凱演智障人士，最近就有誤食迷幻藥而危站天台、除剩個黑Bra的銀行職員，最後被朱晨麗勇救，由於其性感演出加上亮麗孔，立即引起熱話及被網民起底，她原來是第26期無綫訓練班入行的趙璧渝，平日她亦愛在社交媒體上分享性感照片。

隱形戰隊 趙璧渝廣告代言，多為內衣品牌。
趙璧渝廣告代言，多為內衣品牌。

趙璧渝拍《法證》剝剩黑Bra出位

33歲的趙璧渝入行10年，演過多部劇集，但未有發揮，無家底、收入相當有限，但為了追求夢想一直堅持，曾試過戶口唔夠一百蚊，仍然捱下去。趙璧渝提到當收到《法證》劇本後，相當興奮，更為了角色去買新胸圍，事前keep fit又為免拍攝時水腫，前一天只飲水未有進食。但到真正拍攝時，要站在40樓高的天台，現場大風到可吹郁人，仲要只著住胸圍，趙璧渝坦言當時尷尬怯，幸好當投入角色便把多餘情緒拋諸腦後。演出令人留下深刻印象，趙璧渝為角色所花的心機絕對值得！

隱形戰隊 30歲趙璧渝入行七年戶口窮剩雙位數 拍《法證》參考陳茵媺剝剩黑Bra出位
危立高樓天台邊，唔係特技！
隱形戰隊 趙璧渝 在《法證 》演一名銀行職員，被吳家樂利用去參與殺人計劃，誤食迷幻藥而神志不清走上天台，並危站在天台亢奮剝衫。
趙璧渝 在《法證先鋒IV》演一名銀行職員，被吳家樂利用去參與殺人計劃，誤食迷幻藥而神志不清走上天台，並危站在天台亢奮剝衫。
隱形戰隊 剝 剩 黑 bra 的 趙璧渝表示面對現場廿多名男工作人員，相當尷尬。
剝剩黑 bra 的趙璧渝表示面對現場廿多名男工作人員，相當尷尬。

剝剩黑Bra複製陳茵媺

趙璧渝表示演出時，是參考陳茵媺在《法證先鋒III》除衫露黑bra一幕去演，並特意去買同是黑色的bra去演這場戲，當年陳茵媺剝衫一集收視高達30點。

隱形戰隊 趙璧渝表示演出時參考陳茵媺在《法證III》除衫露黑bra一幕去演，並特意去買同是黑色胸圍去演這場戲，當年陳茵媺剝衫呢集收視高達30點。
趙璧渝表示演出時參考陳茵媺在《法證III》除衫露黑bra一幕去演，並特意去買同是黑色的bra去演這場戲。
隱形戰隊 拍《法證》參考陳茵媺剝剩黑Bra出位 30歲趙璧渝入行七年戶口窮剩雙位數
當年陳茵媺剝衫呢集收視高達30點！
隱形戰隊 拍《法證》參考陳茵媺剝剩黑Bra出位 30歲趙璧渝入行七年戶口窮剩雙位數

2009年陳法拉剝剩肉色bra通屋走

隱形戰隊 陳法拉在《有營煮婦》中都試過剝衫露出肉色bra通屋走，由於電視尺度有限，陳法拉呢一剝都引起嘩然，令觀眾相當深刻。
陳法拉在《有營煮婦》中都試過剝衫露出肉色bra通屋走，由於電視尺度有限，陳法拉呢一剝都引起嘩然，令觀眾相當深刻。

趙璧渝愛玩空中吊環 感謝小青姐提攜

自言唔係瘦底的趙璧渝平時要靠做運動去保持身段，近來愛上空中吊環瑜伽。趙璧渝入行以來演過不少劇集，但大多是路人甲，較多戲份是在2019年《白色強人》演急症室醫生，又曾在梅小青監製的《 宮心計2深宮計 》中演一名宮女，趙璧渝表示非常多謝小青姐給予演出機會。

隱形戰隊 自言唔係瘦底的趙璧渝平時要靠做運動去保持身段，近來愛上空中吊環瑜伽。
自言唔係瘦底的趙璧渝平時要靠做運動去保持身段，近來愛上空中吊環瑜伽。
隱形戰隊 曾在《 天命 》中演出。
曾在《 天命 》中演出。
隱形戰隊 在同是梅小青監製的《 宮心計2深宮計 》中演一名宮女，趙璧渝（左二）非常多謝小青姐給予演出機會。
在同是梅小青監製的《 宮心計2深宮計 》中演一名宮女，趙璧渝（左二）非常多謝小青姐給予演出機會。
隱形戰隊 趙璧渝入行以來演過不少劇集但大多是路人甲，最多戲份是在去年《白色強人》演急症室醫生。
趙璧渝入行以來演過不少劇集但大多是路人甲，最多戲份是在去年《白色強人》演急症室醫生。

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_hkp、《隱形戰隊》截圖、TVB提供、《法證先鋒IV》截圖、《法證先鋒III》截圖、《有營煮婦》截圖

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