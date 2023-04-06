隱形戰隊｜33歲趙璧渝演臥底展喊功 入行10年曾拍《法證》參考陳茵媺剝剩黑Bra上位

在娛樂圈一出道就紅大有人在，但更多的是捱足幾廿年先等到一個上位機會，好似馬國明入行廿年、提名多次先奪得視帝，姚子羚亦是入行18年先上到女一。入行已有10年的趙璧渝，平時愛做運動，成功保持健美身形，笑容甜美加上樣貌不錯，2020年曾成功於《法證先鋒IV》中剝剩黑Bra引起網民注意，近日她更在《隱形戰隊》中，飾演胡諾言已離世女友，是推動劇情的關鍵人物。