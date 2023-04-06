隱形戰隊｜33歲趙璧渝演臥底展喊功 入行10年曾拍《法證》參考陳茵媺剝剩黑Bra上位
《隱形戰隊》趙璧渝 做臥底遇害
趙璧渝（Osanna）近日在《隱形戰隊》中飾演臥底角色詹筱柔，分別曾於第17、19、22集的回憶戲份中出現，第19集劇情交代其遇害前曾向Madam Fong（江美儀飾）提出退出臥底行動的要求，但遭方國希堅決反對，最終她遇害身亡，有指因此觸發其男友Ben Sir（胡諾言飾）在8年後變成「內鬼」勾結匡勝天（陳展鵬飾），企圖向復仇Madam Fong復仇。
《法言人》做網紅戀黃嘉樂
緊接《女法醫JD》在下周一（4月10日）播出的《法言人》中，趙璧渝也有份飾演網紅CoCo顏潔恩一角，並會和黃嘉樂飾演的主要律師角色阿Will有感情線，相信亦會有頗多戲份。
33歲趙璧渝身材姣好 大派福利益街坊
2020年《法證先鋒IV》每個單元中都有角色彈出，繼謝芷倫演死屍、楊潮凱演智障人士，最近就有誤食迷幻藥而危站天台、除剩個黑Bra的銀行職員，最後被朱晨麗勇救，由於其性感演出加上亮麗孔，立即引起熱話及被網民起底，她原來是第26期無綫訓練班入行的趙璧渝，平日她亦愛在社交媒體上分享性感照片。
趙璧渝拍《法證》剝剩黑Bra出位
33歲的趙璧渝入行10年，演過多部劇集，但未有發揮，無家底、收入相當有限，但為了追求夢想一直堅持，曾試過戶口唔夠一百蚊，仍然捱下去。趙璧渝提到當收到《法證》劇本後，相當興奮，更為了角色去買新胸圍，事前keep fit又為免拍攝時水腫，前一天只飲水未有進食。但到真正拍攝時，要站在40樓高的天台，現場大風到可吹郁人，仲要只著住胸圍，趙璧渝坦言當時尷尬怯，幸好當投入角色便把多餘情緒拋諸腦後。演出令人留下深刻印象，趙璧渝為角色所花的心機絕對值得！
剝剩黑Bra複製陳茵媺
趙璧渝表示演出時，是參考陳茵媺在《法證先鋒III》除衫露黑bra一幕去演，並特意去買同是黑色的bra去演這場戲，當年陳茵媺剝衫一集收視高達30點。
2009年陳法拉剝剩肉色bra通屋走
趙璧渝愛玩空中吊環 感謝小青姐提攜
自言唔係瘦底的趙璧渝平時要靠做運動去保持身段，近來愛上空中吊環瑜伽。趙璧渝入行以來演過不少劇集，但大多是路人甲，較多戲份是在2019年《白色強人》演急症室醫生，又曾在梅小青監製的《 宮心計2深宮計 》中演一名宮女，趙璧渝表示非常多謝小青姐給予演出機會。