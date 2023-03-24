隱形戰隊｜28歲關嘉敏MK妹造型震撼網民 轉投TVB拍寫真收入倍升

前女子組合Bingo隊長關嘉敏（Carman）入行已有7年，近年因為參加ViuTV《全民造星3》而人氣急升，但隨後就簽入無綫旗下，曾被網民狠批「倒戈」。她加入無綫後，憑著《愛回家》Heidi一角成功入屋，但在其他劇集中多是飾演客串角色，直到近日在《隱形戰隊》中，她的戲份難得地多，造型仲非常突出！