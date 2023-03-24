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隱形戰隊｜28歲關嘉敏MK妹造型震撼網民 轉投TVB拍寫真收入倍升

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前女子組合Bingo隊長關嘉敏（Carman）入行已有7年，近年因為參加ViuTV《全民造星3》而人氣急升，但隨後就簽入無綫旗下，曾被網民狠批「倒戈」。她加入無綫後，憑著《愛回家》Heidi一角成功入屋，但在其他劇集中多是飾演客串角色，直到近日在《隱形戰隊》中，她的戲份難得地多，造型仲非常突出！

隱形戰隊 憑ViuTV《全民造星3》彈起 卡文關嘉敏倒戈TVB被網民鬧爆 齊嗌Unfollow
關嘉敏一向以長髮索女形象示人。（圖片來源：[email protected]
隱形戰隊 去年9月關嘉敏開始加入《愛回家》，成為尋寶圖女神Heidi，仲同飾演「艾頓壯」的焦浩軒組成一對CP，以「野蠻女友」形象成功入屋，大受觀眾歡迎。
去年9月關嘉敏開始加入《愛回家》，成為尋寶圖女神Heidi，仲同飾演「艾頓壯」的焦浩軒組成一對CP，以「野蠻女友」形象成功入屋，大受觀眾歡迎。（圖片來源：[email protected]

《隱形戰隊》關嘉敏不覊造型有新鮮感

關嘉敏近日在《隱形戰隊》第14集個案「拐賣少女事件」中出場，飾演POTT隊員辛曉明（吳家樂飾）的女兒辛芷瑤。之前在《美麗戰場》中，關嘉敏憑藉第三者角色惹起網民關注，這次在《隱形戰隊》中，她單是憑著搶眼造型已令人留下深刻印象。

隱形戰隊 關嘉敏新劇造型搶眼。
關嘉敏新劇造型搶眼，被網民指似足MK妹。（圖片來源：TVB提供）
隱形戰隊 劇中關嘉敏仲著埋魚網絲襪大晒長腿。
劇中關嘉敏仲著埋魚網絲襪大晒長腿。（圖片來源：[email protected]
隱形戰隊 關嘉敏仲喺自己IG分享埋自拍嘅close up影片㖭。
關嘉敏仲喺自己IG分享埋自拍嘅close up影片㖭。（圖片來源：[email protected]

扮演離家出走少女被迷暈拐賣

劇情講述外表不覊但心地善良的瑤瑤，深信父親當年為了工作妄顧家庭，因此一直耿耿於懷，之後再因誤會其父已忘記母親死忌，而與其大吵一鑊兼憤然離家。瑤瑤外闖期間成為壞人Michael（袁鎮業飾）目標，察覺有異的瑤瑤逃命期間收到曉明來電並哭著求救，可惜最終還是遭Michael迷暈。

隱形戰隊 關嘉敏飾演的瑤瑤成為其中一名被拐賣女子，身陷險境。
關嘉敏飾演的瑤瑤成為其中一名被拐賣女子，身陷險境。（圖片來源：TVB提供）
隱形戰隊 最後獲劉佩玥及劉穎鏃帶領逃離現場。
最後獲劉佩玥及劉穎鏃帶領逃離現場。 （圖片來源：TVB提供）

睇埋關嘉敏其他劇照及截圖：

關嘉敏曾組女團BINGO發展平平

樣貌及身形不俗的關嘉敏早在14、15歲已開始接觸模特兒工作，完成中學課程後報讀香港專業教育學院商業文憑，並以半工讀的方式自己交學費，以減輕父母負擔。2016年她加入天盟娛樂，成為女子組合BINGO的隊長正式出道，可惜組合發展未如理想，2017年開始先後有成員離隊，她近日接受傳媒訪問，更講到現在已經脫離Bingo單飛，收入比以前多了一倍有多，起碼戶口不會再只剩下三位數金額！

隱形戰隊 「BINGO」於16年成立，成員出出入入，由最初的5人變成現在只有關嘉敏Carman）及陳善渝Odilia）兩位成員，最左的子涓已離隊，現正參加《造星4》。
「BINGO」於16年成立，成員出出入入，由最初的5人變成後來只有關嘉敏（Carman）及陳康琪（Odilia）兩位成員，最左的子涓已離隊。（圖片來源：[email protected]
隱形戰隊 憑ViuTV《全民造星3》彈起 卡文關嘉敏倒戈TVB被網民鬧爆 齊嗌Unfollow
關嘉敏入行前曾修讀香港專業教育學院商業文憑，在讀一年級時參加過大專校花校草大選，當時其賣點為考獲中國舞10級，並攞過校際舞蹈節金獅獎同香港舞蹈公開賽冠軍。（圖片來源：[email protected]

關嘉敏靠《造星3》彈起月賺數十萬

關嘉敏自少學習中國舞及體操，於北京舞蹈學院考試獲得優等級成績，體操方面參加過的公開比賽也獲獎無數，並考獲教師執照，舞蹈實力備受肯定。2020年關嘉敏參加ViuTV《全民造星3》，有姿色有身形有舞技的她成功殺入20強，雖然最終10強止步，未能晉級，但成功讓她人氣急升。她擺脫過去曾經歷3年「低過最低工資」的日子，不再收到只得8毫子糧單，選秀節目令她工作量大增，月賺數十萬元。

隱形戰隊 2020年關嘉敏參加ViuTV《全民造星3》，有姿色有身形有舞技的她成功殺入20強。
2020年關嘉敏參加ViuTV《全民造星3》，有姿色有身形有舞技的她成功殺入20強。（圖片來源：《全民造星3》宣傳照）
隱形戰隊 《全民造星3》爆CY撻著隊友關嘉敏 夾口供唔認搞姊弟戀
《全民造星3》落幕後，關嘉敏（左一）更曾和Team B隊友CY（右一）爆出緋聞。（圖片來源：[email protected]

關嘉敏倒戈簽TVB遭網民聲討

2021年關嘉敏獲垂青簽約邵氏及無綫，成為旗下藝人，不過令網民指斥她靠ViuTV彈起，後來入TVB而遭網民聲討，紛紛表示要Unfollow她。關嘉敏當時解釋簽約邵氏並不由她作主，全由公司決定，而公司希望她往演員方向發展，並指「呢樣嘢唔係我可以話事！」此外，她因樣貌與周秀娜相似被封「翻版周秀娜」，曾拍攝經典食雪糕及刷牙照向周秀娜致敬。

隱形戰隊 關嘉敏因樣貌與周秀娜相似被封「翻版周秀娜」，曾拍攝經典食雪糕及刷牙照向她致敬。
關嘉敏因樣貌與周秀娜相似被封「翻版周秀娜」，曾拍攝經典食雪糕及刷牙照向她致敬。（圖片來源：[email protected]

關嘉敏影寫真望挑戰性感底線

關嘉敏拍了兩輯寫真，分別是床照和浸奶浴照，她謂好希望推出寫真集留念，因為年紀再大點便很難拍出青春感，雖然今次已狂晒4吋事業線，但她希望下次再挑戰自己的性感底線，同更多元素；是次為全女班團隊拍攝，但她稱平時甚少影性感相，所以亦感到尷尬，影浸牛奶浴照怕醜又怕走光所以要打底，拍攝時間長為免牛奶變冷，要不停加熱水，且每次轉身都好容易跣親，試過坐唔穩成個頭浸落奶水差點嗆到！

關嘉敏獲封翻版周秀娜受關注

初出道的關嘉敏2016年曾參演ViuTV真人騷節目《脫獨工程》，做其中一位參賽者的替身，因被指貌似周秀娜，而開始獲得觀眾關注。2019年她又先後演出了ViuTV劇集《黑市》中「碟仙」和「過夜」兩個單元故事，但兩個故事最後都要扮死人，加入無綫後曾客串《法證先鋒IV》，演出婚紗模特兒的角色。

隱形戰隊 憑ViuTV《全民造星3》彈起 卡文關嘉敏倒戈TVB被網民鬧爆 齊嗌Unfollow
在ViuTV劇集《黑市-碟仙》中，關嘉敏扮演一名玩碟仙慘死的學生妹，她直言這是她第一次拍攝驚悚劇。（圖片來源：劇集影片截圖）
隱形戰隊 憑ViuTV《全民造星3》彈起 卡文關嘉敏倒戈TVB被網民鬧爆 齊嗌Unfollow
在《黑市-過夜》中關嘉敏就扮演Mr.結他手Ronny（黎澤恩）的前女友，有一場情感爆發的感情戲，獲網友大讚好戲。（圖片來源：劇集影片截圖）

《野外步出2》重提往事感觸落淚

《野外步出2》第2集，主持奶仔方紹聰帶住關嘉敏去大嶼山行石澗傾心事，關嘉敏講到當初與其餘4個女仔組成跳唱組合「Bingo」，原來是瞞住家人簽約，她說：「其實當年我係任性地簽約，先斬後奏，媽咪知道後問『有冇搞錯？你都未經我同意！』鬧咗我好耐。我當時就好有信心，話條路係自己揀，承諾唔會令佢失望。但係，過咗5年依然令佢失望，知道自己搵得唔多，我好驚收糧單，令屋企人擔心。」

隱形戰隊 關嘉敏一開始講入行經過已經想喊！
關嘉敏一開始講入行經過已經想喊！（圖片來源：無綫《野外步出2》影片截圖）
隱形戰隊 關嘉敏愈講愈激動，淚如雨下！
關嘉敏愈講愈激動，淚如雨下！（圖片來源：無綫《野外步出2》影片截圖）
隱形戰隊 有一個糧單得8毫子，仲要畀阿媽見到，關嘉敏覺得好難過。
有一個月糧單得8毫子，仲要畀阿媽見到，關嘉敏覺得好難過。（圖片來源：無綫《野外步出2》影片截圖）

關嘉敏揭開糧單得8毫子

因為2016年入行時是跳舞組合，關嘉敏表示每個月除去抽佣、交通費與化妝整頭費，收入要分5份，根本所剩無幾。提起搵錢的辛酸，關嘉敏淚如雨下：「收入少嘅程度，係試過打開張糧單收8毫子，仲要畀阿媽見到，我當場笑住話有冇搞錯呀！得8毫子都有嘅！阿媽問我夠唔夠錢用，話過啲錢畀我，我就硬撐、死頂！佢越擔心我覺得越對佢唔住，我都想做出成績但做唔到，依然令佢失望。」

隱形戰隊 關嘉敏鉍奶仔曾一起參加《盛舞者》，二人私底下非常老友。
關嘉敏同奶仔曾一起參加《盛舞者》，二人私底下非常老友。（圖片來源：[email protected]

關嘉敏：我去第二個台就話我差！

關嘉敏對負評坦言感到好唔開心：「我參加《造星3》時會支持我，但到去第二個台就話我差，咁好似抺殺咗我嘅努力！」關嘉敏又爆緋聞男友CY（陳澤言）雖然有為ViuTV拍節目，但並未有獲ViuTV簽約旗下。關嘉敏將參與無綫一個拳擊真人騷，被問到可有擔心節目會被指抄襲ViuTV《G-1格鬥會》？關嘉敏話：「而家我嘅處境係做任何事都被人話，所以都係嗰句，做好自己！」

隱形戰隊 關嘉敏簽約邵氏後，曾以「一日做幾百樣嘢」來形容工作量﹗
關嘉敏簽約邵氏後，曾以「一日做幾百樣嘢」來形容工作量﹗（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、[email protected]、《野外步出2》影片截圖、《全民造星3》宣傳照

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