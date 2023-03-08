隱形戰隊

隱形戰隊｜31歲阮嘉敏著緊身Tube Top爭上位 曾與林敏驄傳「父女戀」

最新娛聞
東方新地

廣告

去年阮嘉敏（Mandy）為了更專注拍劇，而離開主持了近6年的《東張西望》，近日她就有份參演劇集《隱形戰隊》，並以小背心和緊身Tube Top兩個造型上陣，大受網民讚賞！

隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 阮嘉敏是2016年落選港姐，兼前《東張》女神。
阮嘉敏是2016年落選港姐，兼前《東張》女神。（圖片來源：[email protected]

《隱形戰隊》阮嘉敏 演夜場小姐

現年31歲的阮嘉敏，在《隱形戰隊》飾演夜場小姐美玲，先後以鮮紅色小背心和白色Tube Top造型出場，成功搶Fo，有不少網民都大讚「阮嘉敏好正」！

隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 劇中馬國明為阮嘉敏出頭，英雄救美！
劇中馬國明為阮嘉敏出頭，英雄救美！（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 阮嘉敏喊到眼妝都花埋，我見猶憐。
阮嘉敏喊到眼妝都花埋，我見猶憐。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 另一幕阮嘉敏穿著白色Tube Top，低胸露腰。
另一幕阮嘉敏穿著白色Tube Top，低胸露腰。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）

阮嘉敏 港姐出身

畢業自中大傳理系的阮嘉敏，在2016年以25歲之齡參選港姐，當年更與馮盈盈齊齊被視為大熱，可惜最後10強止步。她在落選後簽入TVB，並修讀了3個月的藝員訓練班，後自2016年12月開始擔任《東張西望》主持。

隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 阮嘉敏選港姐時已是短髮Look，雖然樣子甜美，但輸在身高只得5呎4吋，身形唔算好突出。
阮嘉敏選港姐時已是短髮Look，雖然樣子甜美，但輸在身高只得5呎4吋，身形亦唔算好突出，最後10強止步。（圖片來源：新傳媒照片庫）
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 阮嘉敏畢業自中大傳理系。
阮嘉敏曾在昆士蘭科技大學修讀媒體與傳播研究系，返港後再修讀香港中文大學傳理系。（圖片來源：新傳媒照片庫）

曾與林敏驄傳「父女戀」

2017年，阮嘉敏曾被傳與比她大32歲的林敏驄發展「父女戀」，有指當時林敏驄以網聊冧掂阮嘉敏，更不避嫌帶她出席圈中人的聚會，將她介紹給黃百鳴及傳媒公司高層認識，不過之後林敏驄澄清指兩人只是好朋友。

隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 林敏驄去年憑《下流上車族》大受歡迎。
63歲林敏驄去年憑《下流上車族》大受歡迎。（圖片來源：[email protected]

被封《3日2夜》咪神

阮嘉敏在主持《東張西望》期間亦有拍劇拍節目，最為人記得的是她在2019年與鄧伊婷雙雙去日本島根拍的旅遊節目《3日2夜》，兩人更一齊浸溫泉，因此被封為《3日2夜》咪神。

隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 阮嘉敏左）與鄧伊婷右）。
阮嘉敏（左）與鄧伊婷（右）。（圖片來源：[email protected]
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 阮嘉敏 阮嘉敏在《東張西望》做了五年多主持。
阮嘉敏在《東張西望》做了五年多主持。（圖片來源：[email protected]

《十月初五》啜爆男侍應

阮嘉敏去年曾在新版《十月初五的月光》中，飾演富豪女黎曼玲，在未婚夫沛堅（伍富橋）面前，同男侍應兼舊相好在廁所「就地正法」一幕，睇到連登巴打都嗌正爆！

隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 阮嘉敏 十月初五的月光
阮嘉敏劇中飾演富豪之女黎曼玲，被配婚給萬世光和朱莎華之子沛堅（伍富橋飾），與林穎彤飾演的汪海琳爭仔。（圖片來源：TVB《十月初五的月光》截圖）
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 阮嘉敏 劇情講到兩家人相約餐廳會面，首次見面的沛堅和黎曼玲打個招呼後，都未開餐，黎曼玲便向男侍應打個眼色，然後聲稱上廁所跟隨在後，原來黎與男侍應為舊相好，即場廁所位就地正法，呢幕阮嘉敏高潮眼突出，連連登巴打都嗌正爆。
劇情講到兩家人相約餐廳會面，首次見面的沛堅和黎曼玲打個招呼後，都未開餐，黎曼玲便向男侍應打個眼色，然後聲稱上廁所跟隨在後，原來黎與男侍應為舊相好，即場廁所位就地正法，呢幕阮嘉敏高潮眼突出，連連登巴打都嗌正爆。（圖片來源：TVB《十月初五的月光》截圖）

主持《東張西望》被批評衣著暴露

阮嘉敏主持《東張西望》期間，曾到大埔美景梧桐寨走訪種種奪命陷阱，卻因其露腰小背心加瑜伽褲的造型，引起觀眾在討論區批評她的衣著暴露，並質疑節目似變「色情節目」。

隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 當日阮嘉敏穿上螢光粉紅色露腰Sport bra，加上灰色緊身運動褲，身材相當突出。
當日阮嘉敏穿上螢光粉紅色露腰入膊背心，加上灰色瑜伽褲，身材相當突出。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 除了訪問行山人士及專家，阮嘉敏也嘗試攀爬山澗，期間底褲形狀現形。
除了訪問行山人士及專家，阮嘉敏也嘗試攀爬山澗，期間底褲形狀現形。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 阮嘉敏事後都有晒出她在拍節目時的造型。
阮嘉敏事後都有晒出她在拍節目時的造型。（圖片來源：[email protected]
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 入膊背心加瑜伽褲，非常性感。
入膊背心加瑜伽褲，非常性感。（圖片來源：[email protected]

著貼身背心訪問阿伯

此外阮嘉敏主持《東張西望》時，又試過著上鮮黃色貼身入膊背心，露出纖腰訪問阿伯，引來網民大讚她身材玲瓏浮凸好誘人！

隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 貼身小背心突顯阮嘉敏Fit爆身形
貼身小背心突顯出阮嘉敏的Fit爆身形。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 獲網民大讚好誘人。
獲網民大讚好誘人。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 阿伯視線唔敢四圍望。
但受訪阿伯視線就唔敢四圍望。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

難忘採訪屯門阿叔

阮嘉敏曾透露她在《東張西望》期間最難忘的是一次對屯門阿叔的採訪，當日她穿著鮮黃色小背心採訪屯門公園歌舞團，在鏡頭下見到屯門阿叔的視線聚焦在阮嘉敏胸前，令觀眾嘩然。

隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 阮嘉敏 阮嘉敏直言難忘採訪屯門阿叔一幕。
阮嘉敏直言難忘採訪屯門阿叔一幕。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 阮嘉敏曾留長髮造型。
阮嘉敏曾多次以小背心造型做訪問。（圖片來源：[email protected]

仲有其他阮嘉敏靚相：

隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊 阮嘉敏不時在社交網大派福利。
阮嘉敏不時在社交網大派福利。（圖片來源：[email protected]
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊
（圖片來源：[email protected]
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊
（圖片來源：[email protected]
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊
（圖片來源：[email protected]
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊
（圖片來源：[email protected]
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊
（圖片來源：[email protected]
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊
（圖片來源：[email protected]
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊
（圖片來源：[email protected]
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊
（圖片來源：[email protected]
隱形戰隊｜31歲前《東張》女神阮嘉敏著緊身tube top爭上 隱形戰隊
（圖片來源：[email protected]

重溫《隱形戰隊》阮嘉敏演出！

常見問題

《隱形戰隊》視帝陳展鵬為何要讓路給馬國明？

有傳陳展鵬由於某原因，令他在《隱形戰隊》的戲份被大幅刪減，由主要角色「降呢」變成⋯⋯按此看詳情

《隱形戰隊》邊位女主角挑戰電視尺度？

《隱形戰隊》第二集尺度去得更盡，女主角之一嘅劉佩玥低胸衫上陣埋身色誘馬國明，馬明自爆唔敢望住劉佩玥⋯⋯詳見：劉佩玥豁出去色誘馬明 嚴禁湯洛雯睇呢幕；即將迎來的劇情更火辣，劉佩玥將會孖住劉穎鏇齊齊做卧底，比堅尼泳衣上陣接近嫌疑人⋯⋯按此看更多劇情劇透

撰文：東方新地圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖、[email protected]、新傳媒照片庫、TVB《東張西望》截圖、[email protected]、TVB《十月初五的月光》截圖

讀者留言

熱門文章

 