隱形戰隊｜31歲阮嘉敏著緊身Tube Top爭上位 曾與林敏驄傳「父女戀」
《隱形戰隊》阮嘉敏 演夜場小姐
現年31歲的阮嘉敏，在《隱形戰隊》飾演夜場小姐美玲，先後以鮮紅色小背心和白色Tube Top造型出場，成功搶Fo，有不少網民都大讚「阮嘉敏好正」！
阮嘉敏 港姐出身
畢業自中大傳理系的阮嘉敏，在2016年以25歲之齡參選港姐，當年更與馮盈盈齊齊被視為大熱，可惜最後10強止步。她在落選後簽入TVB，並修讀了3個月的藝員訓練班，後自2016年12月開始擔任《東張西望》主持。
曾與林敏驄傳「父女戀」
2017年，阮嘉敏曾被傳與比她大32歲的林敏驄發展「父女戀」，有指當時林敏驄以網聊冧掂阮嘉敏，更不避嫌帶她出席圈中人的聚會，將她介紹給黃百鳴及傳媒公司高層認識，不過之後林敏驄澄清指兩人只是好朋友。
被封《3日2夜》咪神
阮嘉敏在主持《東張西望》期間亦有拍劇拍節目，最為人記得的是她在2019年與鄧伊婷雙雙去日本島根拍的旅遊節目《3日2夜》，兩人更一齊浸溫泉，因此被封為《3日2夜》咪神。
《十月初五》啜爆男侍應
阮嘉敏去年曾在新版《十月初五的月光》中，飾演富豪女黎曼玲，在未婚夫沛堅（伍富橋）面前，同男侍應兼舊相好在廁所「就地正法」一幕，睇到連登巴打都嗌正爆！
主持《東張西望》被批評衣著暴露
阮嘉敏主持《東張西望》期間，曾到大埔美景梧桐寨走訪種種奪命陷阱，卻因其露腰小背心加瑜伽褲的造型，引起觀眾在討論區批評她的衣著暴露，並質疑節目似變「色情節目」。
著貼身背心訪問阿伯
此外阮嘉敏主持《東張西望》時，又試過著上鮮黃色貼身入膊背心，露出纖腰訪問阿伯，引來網民大讚她身材玲瓏浮凸好誘人！
難忘採訪屯門阿叔
阮嘉敏曾透露她在《東張西望》期間最難忘的是一次對屯門阿叔的採訪，當日她穿著鮮黃色小背心採訪屯門公園歌舞團，在鏡頭下見到屯門阿叔的視線聚焦在阮嘉敏胸前，令觀眾嘩然。
仲有其他阮嘉敏靚相：
重溫《隱形戰隊》阮嘉敏演出！
常見問題
《隱形戰隊》視帝陳展鵬為何要讓路給馬國明？
有傳陳展鵬由於某原因，令他在《隱形戰隊》的戲份被大幅刪減，由主要角色「降呢」變成⋯⋯按此看詳情
《隱形戰隊》邊位女主角挑戰電視尺度？
《隱形戰隊》第二集尺度去得更盡，女主角之一嘅劉佩玥低胸衫上陣埋身色誘馬國明，馬明自爆唔敢望住劉佩玥⋯⋯詳見：劉佩玥豁出去色誘馬明 嚴禁湯洛雯睇呢幕；即將迎來的劇情更火辣，劉佩玥將會孖住劉穎鏇齊齊做卧底，比堅尼泳衣上陣接近嫌疑人⋯⋯按此看更多劇情劇透
讀者留言