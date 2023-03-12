隱形戰隊｜「鏗少」阮浩棕原來係梁舜燕孫仔 喇沙畢業拍劇獲監製點名讚好
《隱形戰隊》二世祖「鏗少」原來係「星三代」阮浩棕
現年32歲的阮浩棕（Nicholas）在《隱形戰隊》飾演小時候被戴手鏈繼母欺負的二世祖「鏗少」，專門捉拿及射殺戴手鏈的女士作射擊遊戲，第5集因為狙擊脅持劉穎鏇而獲監製點名讚好。
第5集劇情講主角潛入「狩獵四人組」的泳池派對，其間Shadow與邢風先後與Billy哥（容天佑飾）爆發衝突，邢風意外辣著「四人組」頭目鏗少（阮浩棕飾），對手鏈女有「仇恨情意結」的鏗少，遂鎖定邢風為下一個目標，
32歲阮浩棕科大畢業 2014年考藝員訓練班入行
阮浩棕是已故資深女星梁舜燕的孫仔，父親阮惠源則為前亞洲監製，畢業自喇沙書院和香港科技大學，畢業後未有投身銀行界，反而在2014年投考第27期無綫藝員訓練班入行，同期同學包括「李莫愁」張詩欣和「艾頓壯」焦浩軒，都在近年憑《愛·回家之開心速遞》成功入屋。
在無綫三年期間，阮浩棕主要擔任《Think Big天地》及《Think Big大明星》等兒童節目主持，直到他在2017年離巢去北京發展。
阮浩棕在內地兩年拍過《招搖》、《七劍下天山之修羅眼》及《狄仁杰探案之天煞孤鸞》等劇集及電影，全部都係古裝作品，但戲份都比他在無綫劇演閒角多，令他在內地人氣急升。
2020年9月，阮浩棕重返無綫拍劇，同時又加入了邵氏兄弟，在回巢短短幾個月內就參演了《我家無難事》和《智能愛(AI)人》兩部劇集。
在《我家無難事》 中，阮浩棕就飾演關禮傑角色的年輕版，再次回巢後，阮浩棕就被監製看中有種亦正亦邪嘅感覺，形象與劇中角色年青版忠石十分適合，因而得到演出機會。同時間，阮浩棕在角色上也下了不少苦功，特意留意關禮傑演繹郭忠石時的動態，亦在造型上、打鬥的動作設計上下了功夫。劇集播出後，有不少網民都大讚阮浩棕似足陳曉東及鍾漢良，獲得一置好評，看來成功靠這次的角色入屋！
客串愛回家追求「熊心如」
前年前阮浩棕亦在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中，飾演新加入的角色「米剛」，在陳師奶的穿針引線下，有機會追求熊家乖乖女「熊心如」！
首次同阮浩棕演對手戲，蘇韻姿大讚對方好友善又好專業：「今次係我同佢第一次合作，因為會有少少親密戲，所以我初頭都有啲緊張，不過都好期待可以有新感情線！」
劇中要靠陳師奶幫手介紹識女仔，現實中阮浩棕高大又靚仔，又操到手瓜起𦟌，應該不愁搵對象，2019年初他就曾在社交網上晒出一張拖手相，自稱已成功「脫毒」。
「星三代」身份有壓力
如今阮浩棕等到多個演出機會，相信將來必定會看到他更多的演出作品，不過阮浩棕亦不敢鬆懈，購入大量演技書籍的同時亦會向前輩請教，十分好學。阮浩棕坦言初時入行因「星三代」的身份會有壓力，怕影響嫲嫲的名譽，如今想通了自覺做好本份就足夠，希望嫲嫲可以快點在天上見到自己的成績。
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