隱形戰隊｜「鏗少」阮浩棕原來係梁舜燕孫仔 喇沙畢業拍劇獲監製點名讚好

《隱形戰隊》除了一眾主演角色，配角也很受關注，第3-6集「活人狩獵案」的幕後黑手「鏗少」因為率領狙擊脅持劉穎鏇得到監製讚好，現年32歲的阮浩棕一向有高層護航，原來佢係已故資深女星梁舜燕的孫仔，祖母過身後重返無綫電視成為基本藝人合約藝員，入行已經有9年。