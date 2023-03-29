隱形戰隊｜陳展鵬化身食腦Big Boss陰險壓場 傳為養家跪低 唔敢扭計加人工

《隱形戰隊》已播出超過一半，令人期待的大奸角陳展鵬終於登場，一出場就展現出Big Boss的霸氣，神情陰險令人不寒而慄，配角一樣搶鏡。監製文偉鴻去年開拍此劇時，一心想起用《超能使者》原班人馬，有指陳展鵬因為要求加人工痛失男一，最後淪為配角，據知為了搵錢養家，陳展鵬惟有跪低！