隱形戰隊｜陳展鵬化身食腦Big Boss陰險壓場 傳為養家跪低 唔敢扭計加人工
陳展鵬Big Boss登場 萬眾期待
《隱形戰隊》昨晚第17集展開「炸彈狂魔案」，案情比之前案件更為複雜，涉案主要人物匡勝天由陳展鵬飾演，眾人沿著相關線索鎖定被囚禁獄中的心理專家陳展鵬。早前官方宣傳將大量焦點放在陳展鵬出場一幕，觀眾等到頸都長，陳展鵬昨晚登場甚有壓場感，視帝果然有料到！
陳展鵬演心理專家 甚有壓場感
陳展鵬飾演能夠迷惑人心，擅於打心理戰的心理專家匡勝天，這角色被譽為「隱形戰隊」的最強敵人，陳展鵬一出場便憑幾個眼神及對白，完美示範了Big Boss應有的霸氣。陳展鵬坐在監倉內的會客室中，隔著透明板向馬國明、唐詩詠飾及林子善表明：「我對查案冇乜興趣，不如講吓我有興趣嘅嘢。」之後陳展鵬再展現驚人的讀心術，他邊托著下巴邊以冷靜陰沉神情與三人對話：「頭先三位入嚟嘅時候，我聽到三種唔同嘅腳步聲。」陳展鵬看中林子善的弱點加以挑機，即指林子善的左腳因工受傷要戴義肢，被說中痛處的林子善表現驚恐，澈到唐詩詠好嬲，他最後更拋出一句：「凡事都有代價嘅，想要得到我嘅幫助，就要照我說話做事。」
視帝奸到出汁 陰險樣贏讚賞
陳展鵬在劇中首度登場已搶fo，全程流露出陰險奸笑，令人不寒而慄。由於陳展鵬已十年無演奸角，網民對其演出非常關注，並在討論區留言「咁似火雲邪神？」、「好有壓場感」、「匡勝天勁啲定松明勁啲」、「展鵬真視帝，忠奸都得」、「又冷靜又型」、「感覺好深不可測」、「比主角更帥的壞人」，雖然今次只是配角，但陳展鵬有意外收穫。
陳展鵬扭計加人工淪為配角？ 監製話撞期
《隱形戰隊》本來承接《超能使者》舊有的班底，陳展鵬本來是男主角之一，但有傳因為他獅子開大口，與無綫傾洽續約時，以照顧病母及養家為由，要求加人工至年薪五百萬，與視帝級黎耀祥睇齊，結果觸動高層神經被懲罰，降Level成為配角，不過監製文偉鴻(Jazz)曾為陳展鵬解釋，指當時因陳展鵬撞了檔期，有另一套劇要開才沒有接拍。事後，監製Jazz亦跟陳展鵬交涉希望出現數集客串也好，陳展鵬事後也一口答應，因此成為此劇最大Big Boss。
陳展鵬三劇做陪襯
陳展鵬於21年主演的《逆天奇案》在劇集收視低迷下，能在跨平台最高收視逾三十點，成為年度劇集收視之冠，可惜過去兩年都降呢，演出的三劇包括邵氏劇集《廉政狙擊》、《童時愛上你》以及《超能使者》，都唔係男一，在《童時愛上你》主線其實在張振朗及高海寧身上，陳展鵬角色原本是張頴康的，一眾煎Pang迷為偶像大感不值，陳展鵬回應時卻表示唔介意做配襯，更指公司安排視帝去襯張振朗，觀眾覺得好睇舒服便冇問題，其實除了《隱形戰隊》，陳展鵬在另一套未播出的無綫劇《法言人》都係客串冇得擔正，至於籌備開拍中的《逆天奇案2》，只知陳展鵬有份演出，是否男一仍是未知之數。
陳展鵬為養家跪低
有指，陳展鵬甘願降呢做配襯，是因為他要長期照顧病母，加上已成家又有女兒，一家長幼開支大增，要養家活兒的陳展鵬已經唔敢再扭計加人工，因為「冇吉士」向外闖被迫就範。對此傳聞，陳展鵬回應傳媒時指，這個傳聞價好可觀，笑言若是真的，好想同公司簽夠十年、十五年，不過，他否認獅子開大口，並指現今時勢，各行各業都唔容易，應該同公司共度時艱，冇人會要求加人工！
常見問題
《隱形戰隊》視帝陳展鵬為何要讓路給馬國明？
有傳陳展鵬由於某原因，令他在《隱形戰隊》的戲份被大幅刪減，由主要角色「降呢」變成⋯⋯按此看詳情
《隱形戰隊》邊位女主角挑戰電視尺度？
《隱形戰隊》第二集尺度去得更盡，女主角之一嘅劉佩玥低胸衫上陣埋身色誘馬國明，馬明自爆唔敢望住劉佩玥⋯⋯詳見：劉佩玥豁出去色誘馬明 嚴禁湯洛雯睇呢幕；即將迎來的劇情更火辣，劉佩玥將會孖住劉穎鏇齊齊做卧底，比堅尼泳衣上陣接近嫌疑人⋯⋯按此看更多劇情劇透
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