陳展鵬

隱形戰隊｜陳展鵬化身食腦Big Boss陰險壓場 傳為養家跪低 唔敢扭計加人工

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《隱形戰隊》已播出超過一半，令人期待的大奸角陳展鵬終於登場，一出場就展現出Big Boss的霸氣，神情陰險令人不寒而慄，配角一樣搶鏡。監製文偉鴻去年開拍此劇時，一心想起用《超能使者》原班人馬，有指陳展鵬因為要求加人工痛失男一，最後淪為配角，據知為了搵錢養家，陳展鵬惟有跪低！

陳展鵬 陳展鵬在《隱形戰隊》以食腦Big Boss身份登場。
陳展鵬在《隱形戰隊》以食腦Big Boss身份登場。（圖片來源：無綫提供）

陳展鵬Big Boss登場 萬眾期待

《隱形戰隊》昨晚第17集展開「炸彈狂魔案」，案情比之前案件更為複雜，涉案主要人物匡勝天由陳展鵬飾演，眾人沿著相關線索鎖定被囚禁獄中的心理專家陳展鵬。早前官方宣傳將大量焦點放在陳展鵬出場一幕，觀眾等到頸都長，陳展鵬昨晚登場甚有壓場感，視帝果然有料到！

陳展鵬 陳展鵬霸氣演出心理專家匡勝天。
陳展鵬霸氣演出心理專家匡勝天。（圖片來源：無綫提供）
陳展鵬 唐詩詠與林子善面對陳展鵬表面冷靜，其實心底好怯。
唐詩詠與林子善面對陳展鵬表面冷靜，其實心底好怯。（圖片來源：無綫提供）

陳展鵬演心理專家 甚有壓場感

陳展鵬飾演能夠迷惑人心，擅於打心理戰的心理專家匡勝天，這角色被譽為「隱形戰隊」的最強敵人，陳展鵬一出場便憑幾個眼神及對白，完美示範了Big Boss應有的霸氣。陳展鵬坐在監倉內的會客室中，隔著透明板向馬國明、唐詩詠飾及林子善表明：「我對查案冇乜興趣，不如講吓我有興趣嘅嘢。」之後陳展鵬再展現驚人的讀心術，他邊托著下巴邊以冷靜陰沉神情與三人對話：「頭先三位入嚟嘅時候，我聽到三種唔同嘅腳步聲。」陳展鵬看中林子善的弱點加以挑機，即指林子善的左腳因工受傷要戴義肢，被說中痛處的林子善表現驚恐，澈到唐詩詠好嬲，他最後更拋出一句：「凡事都有代價嘅，想要得到我嘅幫助，就要照我說話做事。」

陳展鵬 陳展鵬呢個陰險笑容，真係好恐怖。
陳展鵬呢個陰險笑容，真係好恐怖。（圖片來源：無綫提供）
陳展鵬 林子善被陳展鵬睇穿一切，心理陰影再現。
林子善被陳展鵬睇穿一切，心理陰影再現。（圖片來源：無綫提供）

視帝奸到出汁 陰險樣贏讚賞

陳展鵬在劇中首度登場已搶fo，全程流露出陰險奸笑，令人不寒而慄。由於陳展鵬已十年無演奸角，網民對其演出非常關注，並在討論區留言「咁似火雲邪神？」、「好有壓場感」、「匡勝天勁啲定松明勁啲」、「展鵬真視帝，忠奸都得」、「又冷靜又型」、「感覺好深不可測」、「比主角更帥的壞人」，雖然今次只是配角，但陳展鵬有意外收穫。

陳展鵬 陳展鵬被網民大讚演奸角入型入格。
陳展鵬被網民大讚演奸角入型入格。（圖片來源：討論區截圖）
陳展鵬 視帝並非浪得虛名。
視帝並非浪得虛名。（圖片來源：討論區截圖）
陳展鵬 網民話陳展鵬的演出似火云邪神再現。
網民話陳展鵬的演出似火云邪神再現。（圖片來源：討論區截圖）

陳展鵬扭計加人工淪為配角？ 監製話撞期

《隱形戰隊》本來承接《超能使者》舊有的班底，陳展鵬本來是男主角之一，但有傳因為他獅子開大口，與無綫傾洽續約時，以照顧病母及養家為由，要求加人工至年薪五百萬，與視帝級黎耀祥睇齊，結果觸動高層神經被懲罰，降Level成為配角，不過監製文偉鴻(Jazz)曾為陳展鵬解釋，指當時因陳展鵬撞了檔期，有另一套劇要開才沒有接拍。事後，監製Jazz亦跟陳展鵬交涉希望出現數集客串也好，陳展鵬事後也一口答應，因此成為此劇最大Big Boss。

陳展鵬 陳展鵬於16年憑武打劇集《城寨英雄》成為視帝，不過近年無以為繼，只在22年憑台慶劇《超能使者》飾演「鍾孝年」一角獲得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」獎。
陳展鵬於16年憑武打劇集《城寨英雄》成為視帝，不過近年無以為繼，只在22年憑台慶劇《超能使者》飾演「鍾孝年」一角獲得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」獎。（圖片來源：[email protected]
陳展鵬 監製文偉鴻本想以原班人馬拍《隱形戰隊》，不過最後陳展鵬只做配角。
監製文偉鴻本想以原班人馬拍《隱形戰隊》，不過最後陳展鵬只做配角。（圖片來源：[email protected]

陳展鵬三劇做陪襯

陳展鵬於21年主演的《逆天奇案》在劇集收視低迷下，能在跨平台最高收視逾三十點，成為年度劇集收視之冠，可惜過去兩年都降呢，演出的三劇包括邵氏劇集《廉政狙擊》、《童時愛上你》以及《超能使者》，都唔係男一，在《童時愛上你》主線其實在張振朗及高海寧身上，陳展鵬角色原本是張頴康的，一眾煎Pang迷為偶像大感不值，陳展鵬回應時卻表示唔介意做配襯，更指公司安排視帝去襯張振朗，觀眾覺得好睇舒服便冇問題，其實除了《隱形戰隊》，陳展鵬在另一套未播出的無綫劇《法言人》都係客串冇得擔正，至於籌備開拍中的《逆天奇案2》，只知陳展鵬有份演出，是否男一仍是未知之數。

陳展鵬 視帝 陳展鵬 加薪 懲罰
陳展鵬早前同太太單文柔夫妻檔接job，努力搵奶粉錢。（圖片來源：[email protected]
陳展鵬 陳展鵬於21年為圓歌手夢，宣布踩入樂壇做「天盟娛樂一哥」，推出新歌《零歲》，不過反應真係麻麻，早前他又上載一張在錄音室錄音的照片到社交網，唔通又出新歌？
陳展鵬於21年為圓歌手夢，宣布踩入樂壇做「天盟娛樂一哥」，推出新歌《零歲》，不過反應真係麻麻，早前他又上載一張在錄音室錄音的照片到社交網，唔通又出新歌？（圖片來源：[email protected]

陳展鵬為養家跪低

有指，陳展鵬甘願降呢做配襯，是因為他要長期照顧病母，加上已成家又有女兒，一家長幼開支大增，要養家活兒的陳展鵬已經唔敢再扭計加人工，因為「冇吉士」向外闖被迫就範。對此傳聞，陳展鵬回應傳媒時指，這個傳聞價好可觀，笑言若是真的，好想同公司簽夠十年、十五年，不過，他否認獅子開大口，並指現今時勢，各行各業都唔容易，應該同公司共度時艱，冇人會要求加人工！

陳展鵬 囡囡小豬比日前4歲生日，陳展鵬與老婆單文柔為她舉行了一個盛大的生日會。
囡囡日前4歲生日，陳展鵬與老婆單文柔為她舉行了一個盛大的生日會。（圖片來源：[email protected]
陳展鵬 陳展鵬現在有女萬事足。
陳展鵬現在有女萬事足。（圖片來源：[email protected]
陳展鵬 視帝 陳展鵬 加薪 懲罰
陳展鵬與單文柔18年結婚，2019年誕女，可愛囡囡陳諾瑤（Quinta）被父母錫到燶。（圖片來源：[email protected]

常見問題

《隱形戰隊》視帝陳展鵬為何要讓路給馬國明？

有傳陳展鵬由於某原因，令他在《隱形戰隊》的戲份被大幅刪減，由主要角色「降呢」變成⋯⋯按此看詳情

《隱形戰隊》邊位女主角挑戰電視尺度？

《隱形戰隊》第二集尺度去得更盡，女主角之一嘅劉佩玥低胸衫上陣埋身色誘馬國明，馬明自爆唔敢望住劉佩玥⋯⋯詳見：劉佩玥豁出去色誘馬明 嚴禁湯洛雯睇呢幕；即將迎來的劇情更火辣，劉佩玥將會孖住劉穎鏇齊齊做卧底，比堅尼泳衣上陣接近嫌疑人⋯⋯按此看更多劇情劇透

撰文：東方新地圖片來源：無綫提供、[email protected][email protected]資料或影片來源：[email protected] (official)

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