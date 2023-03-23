隱形戰隊

隱形戰隊｜馬國明似Ironman刀槍不入 手榴彈有原子彈效果 網民揪出4大犯駁位

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無綫正在播映的劇集《隱形戰隊》劇情好緊湊，幾乎集集都有槍戰，身為男主角的馬國明突然變得好好打，好似Ironman上身咁，中槍後可以冇事繼續打，其不死身令觀眾嘖嘖稱奇外，劇中仲有其他犯駁位，真係愈睇愈超現實！

隱形戰隊 馬國明在劇中被塑造成身手敏捷的特警。
馬國明在劇中被塑造成身手敏捷的特警。（圖片來源：無綫提供）

《隱形戰隊》被指劇情唔合理

由馬國明、唐詩詠、陳山聰、林子善、劉穎鏇和劉佩玥主演的《隱形戰隊》，集集講到班警務人員好似超人一樣，每次行動都如有神助，幾位主角遇槍戰完全無懼，當中以馬國明最犀利，無論遇到任何危險、即使身中4槍都絲毫無損，真係好唔合理。網民愈睇愈唔對路，揪出劇中4大犯駁位。

隱形戰隊 馬明被發現警察身份。
馬明被發現警察身份。（圖片來源：無綫提供）
隱形戰隊 馬明用心口去擋子彈，極威猛。
馬明用心口去擋子彈，極威猛。（圖片來源：無綫提供）
隱形戰隊 雖然馬明個角色刀槍不入好唔合理，不過網民覺得他演得好，好過演醫生。
雖然馬明個角色刀槍不入好唔合理，不過網民覺得他演得好，好過演醫生。（圖片來源：Facebook討論區截圖）

1.馬明刀槍不入 中槍後繼續衝

《隱形戰隊》第12集講述恐怖份子殺入商場以人質作籌碼要脅警方，馬國明與唐詩詠混入人群扮人質，最終被發現，恐怖分子怒向馬國明連轟4槍，有著避彈衣竟然好威猛咁用肉身擋子彈，一度倒地狀甚痛苦，仲向唐詩詠說「畀子彈擦邊射中！」不過馬明摸住中彈位置時左時右，連自己都分唔清楚邊度中槍，最離奇就係之後馬明秒速無事，繼續衝去救人，仲與第七名恐怖分子李天縱埋身對打，就連網民都留言笑馬明的角色刀槍不入似Ironman。

隱形戰隊 馬明連中4槍，用手揞住左邊位置。
馬明連中4槍，用手揞住左邊位置。（圖片來源：無綫提供）
隱形戰隊 不過轉頸個傷口去咗右邊，佢個樣都好痛苦。
不過轉頸個傷口去咗右邊，佢個樣都好痛苦。（圖片來源：無綫提供）
隱形戰隊 網民笑指馬明似Ironman。
網民笑指馬明似Ironman。（圖片來源：Facebook討論區截圖）
隱形戰隊 班觀眾其實好心水清。
班觀眾其實好心水清。（圖片來源：Facebook討論區截圖）

2.馬明唐詩詠死到臨頭仲談情

之後人質危機解除，唐詩詠發現現場還有第七名恐怖份子李天縱，馬明突然好生猛晒話自己係皮外傷，合力制服疑犯，李天縱知道唔夠打拎出手榴彈一心同歸於盡，幸好唐詩詠一手接住手榴彈，馬明解決了李天縱後，竟情聖上身與唐詩詠共同盡退，死到臨頭都要媾女，真係好唔正常。

隱形戰隊 離開槍戰現場，馬明突然冇晒事好生猛咁同李天縱對打。
離開槍戰現場，馬明突然冇晒事好生猛咁同李天縱對打。（圖片來源：無綫提供）
隱形戰隊 馬明仲英雄救美，與唐詩詠一齊緊揸手榴彈。
馬明仲英雄救美，與唐詩詠一齊緊揸手榴彈。（圖片來源：無綫提供）

3.粒手榴彈威力似原子彈

馬明與唐詩詠之後由拆彈專家教路，二人要一齊放手引爆手榴彈，然後轉身跑走，結果引爆後的出現的蘑菇雲，被網民笑指似原子彈的威力，無綫方面亦回應要誇張先有效果。

隱形戰隊 引爆手榴彈的一刻。
引爆手榴彈的一刻。（圖片來源：無綫提供）
隱形戰隊 出現蘑菇雲勁誇張。
出現蘑菇雲勁誇張。（圖片來源：無綫提供）
隱形戰隊 TVB竟然有回應網民，指誇張是為了戲劇效果。
TVB竟然有回應網民，指誇張是為了戲劇效果。（圖片來源：Facebook討論區截圖）

4.林子善截肢仍可上戰場？

至於另一頗嚴重的犯駁位，就出現在林子善身上，劇情講述因工受傷搞到要截肢的林子善，完來唔係只做文職，仲要上戰場駁火，第12集他在行動中被擊中義肢倒地，又係完全沒有受傷，而正正因為他行動做唔到支援，眼白白睇住一名軍裝警連中多槍，其中一槍更是中心口，不過軍裝警亦極速度過危險期。有網民提出質疑要戴義肢的警員是否只適合做文職？上前線豈不是增加同袍的負擔？

隱形戰隊 林子善戴住義肢狂操肌。
林子善戴住義肢狂操肌。（圖片來源：無綫提供）
隱形戰隊 網民質疑林子善唔應該上前線。
網民質疑林子善唔應該上前線。（圖片來源：Facebook討論區截圖）
隱形戰隊 在街頭槍戰中，林子善揸住枝槍就咁衝出去駁火，恐怖分子向他亂槍掃射，林子善不自量力被擊中左腳義肢，不過之後乜事都冇，繼續行得走得。
在街頭槍戰中，林子善揸住枝槍就咁衝出去駁火，恐怖分子向他亂槍掃射，林子善不自量力被擊中左腳義肢，不過之後乜事都冇，繼續行得走得。（圖片來源：無綫提供）
隱形戰隊 林子善見住另一名軍裝警被射完右肩，再被補中多一槍心口位置，事後他責備自己因不良於行未能支援對方。
林子善見住另一名軍裝警被射完右肩，再被補中多一槍心口位置，事後他責備自己因不良於行未能支援對方。（圖片來源：無綫提供）

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撰文：東方新地圖片來源：無綫提供、Facebook討論區截圖資料或影片來源：[email protected] (official)

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