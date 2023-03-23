隱形戰隊｜馬國明似Ironman刀槍不入 手榴彈有原子彈效果 網民揪出4大犯駁位

無綫正在播映的劇集《隱形戰隊》劇情好緊湊，幾乎集集都有槍戰，身為男主角的馬國明突然變得好好打，好似Ironman上身咁，中槍後可以冇事繼續打，其不死身令觀眾嘖嘖稱奇外，劇中仲有其他犯駁位，真係愈睇愈超現實！