隱形戰隊｜馬國明似Ironman刀槍不入 手榴彈有原子彈效果 網民揪出4大犯駁位
《隱形戰隊》被指劇情唔合理
由馬國明、唐詩詠、陳山聰、林子善、劉穎鏇和劉佩玥主演的《隱形戰隊》，集集講到班警務人員好似超人一樣，每次行動都如有神助，幾位主角遇槍戰完全無懼，當中以馬國明最犀利，無論遇到任何危險、即使身中4槍都絲毫無損，真係好唔合理。網民愈睇愈唔對路，揪出劇中4大犯駁位。
1.馬明刀槍不入 中槍後繼續衝
《隱形戰隊》第12集講述恐怖份子殺入商場以人質作籌碼要脅警方，馬國明與唐詩詠混入人群扮人質，最終被發現，恐怖分子怒向馬國明連轟4槍，有著避彈衣竟然好威猛咁用肉身擋子彈，一度倒地狀甚痛苦，仲向唐詩詠說「畀子彈擦邊射中！」不過馬明摸住中彈位置時左時右，連自己都分唔清楚邊度中槍，最離奇就係之後馬明秒速無事，繼續衝去救人，仲與第七名恐怖分子李天縱埋身對打，就連網民都留言笑馬明的角色刀槍不入似Ironman。
2.馬明唐詩詠死到臨頭仲談情
之後人質危機解除，唐詩詠發現現場還有第七名恐怖份子李天縱，馬明突然好生猛晒話自己係皮外傷，合力制服疑犯，李天縱知道唔夠打拎出手榴彈一心同歸於盡，幸好唐詩詠一手接住手榴彈，馬明解決了李天縱後，竟情聖上身與唐詩詠共同盡退，死到臨頭都要媾女，真係好唔正常。
3.粒手榴彈威力似原子彈
馬明與唐詩詠之後由拆彈專家教路，二人要一齊放手引爆手榴彈，然後轉身跑走，結果引爆後的出現的蘑菇雲，被網民笑指似原子彈的威力，無綫方面亦回應要誇張先有效果。
4.林子善截肢仍可上戰場？
至於另一頗嚴重的犯駁位，就出現在林子善身上，劇情講述因工受傷搞到要截肢的林子善，完來唔係只做文職，仲要上戰場駁火，第12集他在行動中被擊中義肢倒地，又係完全沒有受傷，而正正因為他行動做唔到支援，眼白白睇住一名軍裝警連中多槍，其中一槍更是中心口，不過軍裝警亦極速度過危險期。有網民提出質疑要戴義肢的警員是否只適合做文職？上前線豈不是增加同袍的負擔？
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