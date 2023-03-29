隱形戰隊︱馬國明陳展鵬12年前曾合作、忠奸對調！ 《真相》唐詩詠撞死收場
《隱形戰隊》陳展鵬特別飾演奸角 12年首做TVB男一遇上馬國明
陳展鵬今次於《隱形戰隊》仲特別演出奸角登場，陳展鵬在接受訪問時表示，很開心能在相隔12年後以「身分互換」形式再與好友馬國明合作：
「好記得喺無綫第一套做男主角嘅劇係《真相》，馬國明喺最尾嗰幾集做反派，嗰時我已經講，希望將來有套劇佢做主角時，我又可以做反派，客串又好主位又好，呢個係我其中一個喺TVB最大心願。」
對於相隔多年再演奸角，陳展鵬最重要讓觀眾有新鮮感，無論飾演正派或反派都無所謂：「因為都咁多年冇做過反派，我一路以嚟最希望就係畀到觀眾新鮮感，所以做咩角色都冇所謂，反派、小角色、客串或反串都好，最緊要觀眾覺得陳展鵬有新鮮感，因為我哋一年裡面可能出幾套劇。」
陳展鵬、馬國明於《真相》忠奸相調 互相鬥戲
陳展鵬、馬國明當年在《真相》已經互相鬥戲，陳展鵬當年首次擔正做主角，而馬國明就以客串身份在劇集尾段客串終極反派，買兇用車撞死女友唐詩詠（見習大律師潘巧如），仲惡人先告狀，陳展鵬作為唐詩詠師傅代其翻案。當年三人都無論演技還是外貌都頗青澀，少演反派的馬國明更演得七情上面，非常入戲。
馬國明唐詩詠第五度飾演情侶
另一值得留意的地方是，由《真相》到《隱形戰隊》，馬國明和唐詩詠在14年內已經五度飾演情侶，不少網民和觀眾都非常喜歡這對熒幕情侶，更有網民希望《白色強人2》中未能修成正果的兩人，在《隱形戰隊》中能夠有情人終成眷屬。
重溫當年馬國明陳展鵬鬥戲經典場面：
陳展鵬、馬國明於《真相》忠奸相調 互相鬥戲
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