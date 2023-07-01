隱門大結局｜黃智雯連環摑吳岱融16巴勁搶戲 神秘彩蛋曝光埋伏筆
隱門大結局｜黃智雯黑化利用女兒 與賊父聯手對付陳展鵬
繼早前莊子喬 Ray（陳展鵬飾）活埋葉嘯天（吳岱融飾）後，今晚大結局再爆「驚喜」。先由昨晚（29 日）劇情講起，黑化心月 Luna（黃智雯飾）為了博得女兒晴晴（楊可瑩飾）信任，先後講大話打奶奶殷老太（盧宛茵飾）及 Hailey（劉佩玥飾）「毒針」；之後為取回「陰毒逼迫」奶奶罪證，心月著晴晴扮跌倒從醫院清潔姐姐手上搶走「鈕扣攝錄機」…另一邊廂，Ray 得悉心月犯罪證據化為烏有後，先以「苦情計」令心月放下戒心，再乘心月不備之際逼其供出「等奶奶斷氣後才 call白車」罪證，可惜在將罪證曝光前遭心月識破，心月更與賊父葉嘯天聯手對付Ray…
隱門大結局｜吳岱融慘遭黃智雯「16 連環摑」
今晚劇情將終極升溫，之前已被指癲得很勻洵的心月，今晚將癲喪極限發揮至天花板，與葉嘯天是敵亦是友的她，今晚因遭葉嘯天在最親的細佬逸風（阮浩棕飾）面前爆大鑊，怒極之下狂摑葉嘯天。劇組今日率先發布相關場口精彩劇照，黃智雯不但激動至滿眶熱淚、面容扭曲，慘遭「16 連環摑」的吳岱融更被打至雙頰紅腫，足見「掌掌到肉」，兩位演員毫不錫身。另外一心要揭穿心月真面目的Ray 則連番受重創，除了坊間盛傳他會中槍外，在劇組率先發布的大結局劇照，除見到 Ray 氣若游絲躺在病床上，心月更硬闖醫院將其挾持，兼真‧打毒針；到底 Ray 最終是否如傳聞所指「領便當」收場，密切留意今晚大結局。
黃智雯打算將陳展鵬滅口
黃智雯偕同吳岱融追截陳展鵬，糾纏間陳展鵬中槍……黃智雯探望昏迷不醒的陳展鵬，碰上湯洛雯正守候着陳展鵬，黃智雯更得悉陳展鵬有可能已為罪證備份，只要陳展鵬甦醒便難以脫罪。黃智雯掙扎之下，打算將陳展鵬滅口，一切卻非她計算之中。
邀賊父一逃亡實質同歸於盡 「十年後」人臉全非？！
黃智雯已失掉一切，只餘下吳岱融一人可以倚靠，黃智雯邀吳岱融一同逃亡，並向他透露盧宛茵的保險箱密碼，吳岱融高興取走大批現金之際，黃智雯從後向他打毒針，原來是要與他同歸於盡 ，這一幕黃智雯終於不再隱瞞，自爆殺人隱衷然後選擇放煤氣自殺！失去語言能力的吳岱融看著女兒崩潰，竟然發出傷痛悲鳴，但劇情並無明顯提到「天哥」身亡，令人耐人尋味！
結局多個疑團未解
對於《隱門》的結局，觀眾提出了多個疑問：
- 葉嘯天到底有冇死？結局一場墳前戲，只見黃智雯的墓碑，加上葉嘯天的角色每每逢凶化吉，會不會有可能原來未死？在續集中或者會繼續迫害長大了的晴晴？
- 晴晴為何十年間迅速長大？！結局最後眾人向黃智雯掃墓一幕，時空去到十年後，老了十年的陳展鵬眼鏡無變，阮浩棕梳了大叔髮型，與劉佩玥在墳前拜祭黃智雯，站在墓碑前「企C位」的神秘女子，竟是迅速長大的2016年港姐葉蒨文！由《愛回家》Candy 飾演的「長大版晴晴」，在片段中沒有對白，但陳展鵬的對白竟提及葉飾演的「十年後晴晴 」原來已嫁人，計到盡都只係二十歲初出頭的晴晴，竟然已搵到個好老公？！
- 十年後湯洛雯與陳展鵬感情如何？掃墓一幕湯洛雯的角色並無出現，是否暗示Madam跟陳展鵬難抵互相猜疑，最後已分手？
香港版彩蛋被刪！晴晴隱藏身份曝光
有觀眾留意到，在大陸版的片尾有多段彩蛋畫面，交代角色去向，包括湯洛雯與陳展鵬燭光晚餐、長大的晴晴任職護士照顧癱瘓的盧苑茵，不過這些片段在香港版未有曝光，是否監製都想乎合劇情有所「隱瞞」？
隱門｜「晴晴」楊可瑩獲封結局周 MVP
另外網民投選結局周 MVP，出乎意料由飾演晴晴的楊可瑩當選。網民除了大讚她演技出色，亦笑指她角色「智商在線」，並期待她可成為大結局 MVP 以妙計擊退所有奸角。昨晚楊可瑩演技確是值得一讚，在心月叮囑她要藏好鈕扣的場口中，可瑩不但演活了聽話及相信母親的狀態，及後躲在廁所可憐掉淚等候母親前來營救一幕，更是哭得自然兼虐心，演技再獲正評。
現年 14 歲的楊可瑩演出經驗相當豐富，2015 年已開始接拍無綫劇，參與經典作品有《同盟》、《不懂撒嬌的女人》及《廉政狙擊》等。由於與黃智雯劇中大量對手戲，二人私下感情相當要好，去年智雯生日時，二人除約食飯慶祝，可瑩更向智雯送上朱古力作生日禮物。另盧宛茵角色於結局周開初中了風後，便一直只靠雙眼演戲，並以不同眨眼次數代表是或不是；難得是盧宛茵每眨一吓眼都相當有戲，亦感受到角色中了風後未能對答如流的無奈及痛苦，十分搶戲。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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