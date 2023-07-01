隱門大結局 黃智雯

隱門大結局｜黃智雯連環摑吳岱融16巴勁搶戲 神秘彩蛋曝光埋伏筆

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由陳展鵬、黃智雯、吳岱融主演的《隱門》，昨晚（30日）播出大結局，黃智雯同吳岱融兩位終極攬炒，最後下場竟然係…

即睇《隱門》大結局全劇透

隱門大結局｜黃智雯黑化利用女兒 與賊父聯手對付陳展鵬

繼早前莊子喬 Ray（陳展鵬飾）活埋葉嘯天（吳岱融飾）後，今晚大結局再爆「驚喜」。先由昨晚（29 日）劇情講起，黑化心月 Luna（黃智雯飾）為了博得女兒晴晴（楊可瑩飾）信任，先後講大話打奶奶殷老太（盧宛茵飾）及 Hailey（劉佩玥飾）「毒針」；之後為取回「陰毒逼迫」奶奶罪證，心月著晴晴扮跌倒從醫院清潔姐姐手上搶走「鈕扣攝錄機」…另一邊廂，Ray 得悉心月犯罪證據化為烏有後，先以「苦情計」令心月放下戒心，再乘心月不備之際逼其供出「等奶奶斷氣後才 call白車」罪證，可惜在將罪證曝光前遭心月識破，心月更與賊父葉嘯天聯手對付Ray…

隱門大結局 黃智雯 隱門 心月更與賊父葉嘯天聯手對付Ray
心月更與賊父葉嘯天聯手對付Ray（圖片來源：TVB提供）
隱門大結局 黃智雯 隱門 心月更與賊父葉嘯天聯手對付Ray
心月更與賊父葉嘯天聯手對付Ray（圖片來源：TVB提供）
隱門大結局 黃智雯 隱門 心月喺阿女面前狂打奶奶同 Hailey 毒針。
黃智雯黑化利用女兒取回罪證（圖片來源：TVB）

隱門大結局｜吳岱融慘遭黃智雯「16 連環摑」

今晚劇情將終極升溫，之前已被指癲得很勻洵的心月，今晚將癲喪極限發揮至天花板，與葉嘯天是敵亦是友的她，今晚因遭葉嘯天在最親的細佬逸風（阮浩棕飾）面前爆大鑊，怒極之下狂摑葉嘯天。劇組今日率先發布相關場口精彩劇照，黃智雯不但激動至滿眶熱淚、面容扭曲，慘遭「16 連環摑」的吳岱融更被打至雙頰紅腫，足見「掌掌到肉」，兩位演員毫不錫身。另外一心要揭穿心月真面目的Ray 則連番受重創，除了坊間盛傳他會中槍外，在劇組率先發布的大結局劇照，除見到 Ray 氣若游絲躺在病床上，心月更硬闖醫院將其挾持，兼真‧打毒針；到底 Ray 最終是否如傳聞所指「領便當」收場，密切留意今晚大結局。

隱門大結局 黃智雯 隱門 吳岱融慘遭黃智雯「16 連環摑」
吳岱融慘遭黃智雯「16 連環摑」（圖片來源：TVB提供）
隱門大結局 黃智雯 隱門 吳岱融慘遭黃智雯「16 連環摑」
吳岱融慘遭黃智雯「16 連環摑」（圖片來源：TVB提供）
隱門大結局 黃智雯 隱門 吳岱融慘遭黃智雯「16 連環摑」
吳岱融慘遭黃智雯「16 連環摑」（圖片來源：TVB提供）
隱門大結局 黃智雯 隱門 心月更硬闖醫院挾持陳展鵬，兼真‧打毒針
心月更硬闖醫院挾持陳展鵬，兼真‧打毒針（圖片來源：TVB提供）
隱門大結局 黃智雯 隱門 心月更硬闖醫院挾持陳展鵬，兼真‧打毒針
心月更硬闖醫院挾持陳展鵬，兼真‧打毒針（圖片來源：TVB提供）

黃智雯打算將陳展鵬滅口

黃智雯偕同吳岱融追截陳展鵬，糾纏間陳展鵬中槍……黃智雯探望昏迷不醒的陳展鵬，碰上湯洛雯正守候着陳展鵬，黃智雯更得悉陳展鵬有可能已為罪證備份，只要陳展鵬甦醒便難以脫罪。黃智雯掙扎之下，打算將陳展鵬滅口，一切卻非她計算之中。

隱門大結局 黃智雯偕同吳岱融追截陳展鵬
黃智雯偕同吳岱融追截陳展鵬（圖片來源：TVB提供）
隱門大結局 黃智雯 隱門大結局 糾纏間陳展鵬中槍
糾纏間陳展鵬中槍（圖片來源：TVB提供）
隱門大結局 黃智雯 隱門大結局 糾纏間陳展鵬中槍
糾纏間陳展鵬中槍（圖片來源：TVB提供）

邀賊父一逃亡實質同歸於盡 「十年後」人臉全非？！

黃智雯已失掉一切，只餘下吳岱融一人可以倚靠，黃智雯邀吳岱融一同逃亡，並向他透露盧宛茵的保險箱密碼，吳岱融高興取走大批現金之際，黃智雯從後向他打毒針，原來是要與他同歸於盡 ，這一幕黃智雯終於不再隱瞞，自爆殺人隱衷然後選擇放煤氣自殺！失去語言能力的吳岱融看著女兒崩潰，竟然發出傷痛悲鳴，但劇情並無明顯提到「天哥」身亡，令人耐人尋味！

隱門大結局 黃智雯 隱門 葉嘯天最後疑似死在女兒手上。
葉嘯天最後疑似死在女兒手上。（圖片來源：TVB）

結局多個疑團未解

對於《隱門》的結局，觀眾提出了多個疑問：

  1. 葉嘯天到底有冇死？結局一場墳前戲，只見黃智雯的墓碑，加上葉嘯天的角色每每逢凶化吉，會不會有可能原來未死？在續集中或者會繼續迫害長大了的晴晴？
  2. 晴晴為何十年間迅速長大？！結局最後眾人向黃智雯掃墓一幕，時空去到十年後，老了十年的陳展鵬眼鏡無變，阮浩棕梳了大叔髮型，與劉佩玥在墳前拜祭黃智雯，站在墓碑前「企C位」的神秘女子，竟是迅速長大的2016年港姐葉蒨文！由《愛回家》Candy 飾演的「長大版晴晴」，在片段中沒有對白，但陳展鵬的對白竟提及葉飾演的「十年後晴晴 」原來已嫁人，計到盡都只係二十歲初出頭的晴晴，竟然已搵到個好老公？！
  3. 十年後湯洛雯與陳展鵬感情如何？掃墓一幕湯洛雯的角色並無出現，是否暗示Madam跟陳展鵬難抵互相猜疑，最後已分手？

香港版彩蛋被刪！晴晴隱藏身份曝光

有觀眾留意到，在大陸版的片尾有多段彩蛋畫面，交代角色去向，包括湯洛雯與陳展鵬燭光晚餐、長大的晴晴任職護士照顧癱瘓的盧苑茵，不過這些片段在香港版未有曝光，是否監製都想乎合劇情有所「隱瞞」？

隱門大結局 黃智雯 隱門 燭光晚餐。
燭光晚餐。（圖片來源：《隱門》網上版結局彩蛋）
隱門大結局 黃智雯 隱門 好好照顧嫲嫲。
好好照顧嫲嫲。（圖片來源：《隱門》網上版結局彩蛋）
隱門大結局 黃智雯 隱門 晴晴做了護士。
晴晴做了護士。（圖片來源：《隱門》網上版結局彩蛋）

隱門｜「晴晴」楊可瑩獲封結局周 MVP

另外網民投選結局周 MVP，出乎意料由飾演晴晴的楊可瑩當選。網民除了大讚她演技出色，亦笑指她角色「智商在線」，並期待她可成為大結局 MVP 以妙計擊退所有奸角。昨晚楊可瑩演技確是值得一讚，在心月叮囑她要藏好鈕扣的場口中，可瑩不但演活了聽話及相信母親的狀態，及後躲在廁所可憐掉淚等候母親前來營救一幕，更是哭得自然兼虐心，演技再獲正評。

隱門大結局 黃智雯 隱門 楊可瑩與黃智雯私下感情亦很要好。
楊可瑩與黃智雯私下感情亦很要好。（圖片來源：TVB）

現年 14 歲的楊可瑩演出經驗相當豐富，2015 年已開始接拍無綫劇，參與經典作品有《同盟》、《不懂撒嬌的女人》及《廉政狙擊》等。由於與黃智雯劇中大量對手戲，二人私下感情相當要好，去年智雯生日時，二人除約食飯慶祝，可瑩更向智雯送上朱古力作生日禮物。另盧宛茵角色於結局周開初中了風後，便一直只靠雙眼演戲，並以不同眨眼次數代表是或不是；難得是盧宛茵每眨一吓眼都相當有戲，亦感受到角色中了風後未能對答如流的無奈及痛苦，十分搶戲。

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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供

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