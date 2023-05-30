隱門｜吳岱融成「TVB第一黐線佬」一出場即爆粗 連環發癲槍戰
吳岱融眼神殺晒 獲封「TVB 第一黐線佬」
《隱門》昨晚（29 日）一開始，葉嘯天（吳岱融飾）即壞事做盡，除打劫金舖、開槍殺警面不改容；面對親生女心月（黃智雯飾），葉嘯天亦數度下毒手，單是以暴力威逼小心月接賊贓已喪盡天良。吳岱融繼《巨輪 II》鷲哥後再展奸角魅力，網民看得過癮，讚眼神殺晒兼封吳岱融「TVB 第一黐線佬」：「真係癲過鷲哥」、「氣場真係勁」。為避開獸父，心月改姓埋名企圖開展新生活，卻因葉嘯天刑滿出獄人生再被擾亂，重遇但還未相認一刻已遭葉嘯天強行搶車兼拖落車，整晚劇情關鍵則落在很快認出獸父的心月，能否成功避開葉嘯天追尋…網民指《隱門》開劇節奏明快兼有追看性，並謂 Mandy 角色有新鮮感。
吳岱融：真係爭啲撞到
昨晚三十年前的槍械劫案場口，除了帶出葉嘯天與心月的衝突，亦帶出葉嘯天及心月與另一主角子喬（陳展鵬飾）的千絲萬縷。相關場口發生罕見意外，拍攝翻車戲期間，由於吳岱融與翻起車輛距離太近，只差不足一秒吳岱融便有可能被飛起的車輛撞到；不過根據劇組釋出的花絮片，面對突如其來意外，吳岱融身手敏捷極速彈開之餘，在未有 cut 機情況下，仍能神態自若繼續開槍演戲，相當專業，反而現場工作人員無不「觸目驚心」。吳岱融事後受訪才笑言其實當時「好驚驚」：「架車就喺眼前飛過係驚架，不過盡做啦。」吳岱融又謂當時除了演戲，還有分神留意周遭環境：「我望實綁住車嗰條帶，一拉行我就走（開）。」
即睇花絮片！
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