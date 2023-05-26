隱門︱吳岱融演「鷲哥2.0」自爆戲份極重口味 對手黃智雯嚇到崩潰

由王心慰監製，陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、吳岱融等人出演的TVB新劇《隱門》將於下週一(29日)播出，其中吳岱融飾演喪盡天良的大反派葉嘯天（喪天），早前吳岱融接受訪問時更透露新劇角色將會比《巨輪II》「鷲哥」更加變態，戲份將會極重口味，嚇到對手黃智雯拍攝期間長期處於崩潰狀態！