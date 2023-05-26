隱門︱吳岱融演「鷲哥2.0」自爆戲份極重口味 對手黃智雯嚇到崩潰
吳岱融新劇演「鷲哥2.0」自爆戲份極重口味
吳岱融今次在新劇《隱門》中再次飾演大反派，今次角色比當年《巨輪II》入面嘅高天鷲「鷲哥」更加暴力殘忍，佢仲話今次角色係自己拍戲以來最變態嘅角色，角色戲份相當重口味，掌摑、性虐戲份樣樣齊，搞到吳岱融接受訪問時都忍唔住話：「基本上呢個角色係癡線㗎！今次角色係一個窮鬼，一個出咗監嘅賊，非常兇狠，一唔妥就摑人。」
狂摑對手黃智雯 嚇到對方崩潰
吳岱融喺戲中亦同黃智雯有大量衝突場口，黃智雯劇中要畀吳岱融掌摑之餘，又要被箍頸、扯頭髮同拖去後巷掟埋墻，暴力程度爆燈。黃智雯坦言拍完同吳岱融嘅戲份，返到屋企都會全身瘀傷，加上效果太過迫真，搞到宜家見到吳岱融都會覺得驚，甚至唔敢正視望對方。黃智雯更表示今次拍攝《隱門》係從影以來最大壓力的一次，經常處於崩潰狀態，精神消耗亦非常大。
吳岱融摑陳展鵬十幾巴 摑到無力
63歲的吳岱融早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，亦坦言拍攝《隱門》甚花氣力，並搞笑謂：「有一場戲我要摑展鵬十幾巴，打完佢之後我自己都手痛！我都好耐冇打喇，我要展鵬睇住我呀，哈！」硬食10幾巴嘅陳展鵬就笑言：「即刻成個人口齒伶俐，轉數快咗好多！」
憑《巨輪II》「鷲哥」一角爆紅
7年前吳岱融憑同樣為王心慰所監製嘅《巨輪II》中飾演大反派高天鷲「鷲哥」一角而一炮而紅，當年吳岱融於劇中奸到出汁嘅表現，獲網民大讚「一個高天鷲救起成套劇」。吳岱融在劇中嘅對白到宜家都喺網絡上被瘋傳，其中一句「攞去洗啦，臭雞！」更成為網民愛用嘅萬能key！
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