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隱門︱吳岱融演「鷲哥2.0」自爆戲份極重口味 對手黃智雯嚇到崩潰

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由王心慰監製，陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、吳岱融等人出演的TVB新劇《隱門》將於下週一(29日)播出，其中吳岱融飾演喪盡天良的大反派葉嘯天（喪天），早前吳岱融接受訪問時更透露新劇角色將會比《巨輪II》「鷲哥」更加變態，戲份將會極重口味，嚇到對手黃智雯拍攝期間長期處於崩潰狀態！

吳岱融新劇演「鷲哥2.0」自爆戲份極重口味

吳岱融今次在新劇《隱門》中再次飾演大反派，今次角色比當年《巨輪II》入面嘅高天鷲「鷲哥」更加暴力殘忍，佢仲話今次角色係自己拍戲以來最變態嘅角色，角色戲份相當重口味，掌摑、性虐戲份樣樣齊，搞到吳岱融接受訪問時都忍唔住話：「基本上呢個角色係癡線㗎！今次角色係一個窮鬼，一個出咗監嘅賊，非常兇狠，一唔妥就摑人。」

吳岱融 吳岱融早前現身《隱門》記者招待會！
吳岱融今次在新劇《隱門》中再次飾演大反派！（圖片來源：TVB提供）
隱門 吳岱融 好霸氣！
吳岱融大爆今次角色非常變態，掌摑、性虐樣樣齊！（圖片來源：TVB）

狂摑對手黃智雯 嚇到對方崩潰

吳岱融喺戲中亦同黃智雯有大量衝突場口，黃智雯劇中要畀吳岱融掌摑之餘，又要被箍頸、扯頭髮同拖去後巷掟埋墻，暴力程度爆燈。黃智雯坦言拍完同吳岱融嘅戲份，返到屋企都會全身瘀傷，加上效果太過迫真，搞到宜家見到吳岱融都會覺得驚，甚至唔敢正視望對方。黃智雯更表示今次拍攝《隱門》係從影以來最大壓力的一次，經常處於崩潰狀態，精神消耗亦非常大。

吳岱融 黃智雯更表示今次拍攝《隱門》精神消耗非常大。
黃智雯更表示今次拍攝《隱門》精神消耗非常大。（圖片來源：TVB）
隱門 吳岱融 Mandy 則表示不介意被真打：「我覺得作為演員，嗰個逼真感好緊要，冇乜所謂嘅，最緊要係 呈現到嗰種感覺。」
黃智雯今次要畀吳岱融箍頸、扯頭髮同拖去後巷掟埋墻，嚇到黃智雯長期處於崩潰狀態！（圖片來源：TVB）
隱門 吳岱融 黃智雯與吳岱融劇中有大量衝突場口
黃智雯與吳岱融劇中有大量衝突場口，不過黃智雯則表示不介意被真打：「我覺得作為演員，嗰個逼真感好緊要，冇乜所謂嘅，最緊要係呈現到嗰種感覺。」（圖片來源：TVB）

吳岱融摑陳展鵬十幾巴 摑到無力

63歲的吳岱融早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，亦坦言拍攝《隱門》甚花氣力，並搞笑謂：「有一場戲我要摑展鵬十幾巴，打完佢之後我自己都手痛！我都好耐冇打喇，我要展鵬睇住我呀，哈！」硬食10幾巴嘅陳展鵬就笑言：「即刻成個人口齒伶俐，轉數快咗好多！」

吳岱融 吳岱融和陳展鵬於《隱門》亦有多個打鬥場面！
吳岱融和陳展鵬於《隱門》亦有多個打鬥場面！（圖片來源：TVB提供）
吳岱融 之前陳展鵬已經試過喺《乘勝狙擊》畀吳岱融狂摑十幾巴，今次新劇繼續被摑！
之前陳展鵬已經試過喺《乘勝狙擊》畀吳岱融狂摑十幾巴，今次新劇繼續被摑！（圖片來源：《乘勝狙擊》截圖）

憑《巨輪II》「鷲哥」一角爆紅

7年前吳岱融憑同樣為王心慰所監製嘅《巨輪II》中飾演大反派高天鷲「鷲哥」一角而一炮而紅，當年吳岱融於劇中奸到出汁嘅表現，獲網民大讚「一個高天鷲救起成套劇」。吳岱融在劇中嘅對白到宜家都喺網絡上被瘋傳，其中一句「攞去洗啦，臭雞！」更成為網民愛用嘅萬能key！

吳岱融 吳岱融喺劇中嘅一句「攞去洗啦，臭雞！」更成為網民愛用嘅萬能key！
吳岱融喺劇中嘅一句「攞去洗啦，臭雞！」更成為網民愛用嘅萬能key！（圖片來源：《巨輪II》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、《乘勝狙擊》截圖、《巨輪II》截圖

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