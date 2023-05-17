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隱門｜吳岱融狠摑黃智雯 十惡不赦躁狂冷血大賊王VS壓抑純純兔

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由王心慰（Amy 姐）監製、翁善瑩編審的《隱門》，將接棒 《川內相親》由 5 月 29 日起逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、劉佩玥、吳岱融、阮浩棕、黃子恆、魯振順、袁鎮業、盧苑茵等。

隱門 吳岱融 《隱門》將接棒 《川內相親》由 5 月 29 日起逢周一至五晚八點半翡翠台播映
《隱門》將接棒 《川內相親》由 5 月 29 日起逢周一至五晚八點半翡翠台播映（圖片來源：TVB）

吳岱融演十惡不赦的賊王

《隱門》故事圍繞十惡不赦的賊王葉嘯天（吳岱融飾），如何影響女兒張心月（黃智雯飾）一生。自小因父親指示捲入大型械劫案的心月，成長期因背負「賊王女兒」污名活得孤獨 又不快樂，為擺脫冷血父親及強烈的恐懼感，心月與弟弟張逸風（阮浩棕飾）等 甚至改名換姓兼搬家，豈料最終還是遭刑滿出獄的葉嘯天「尋獲」，令心月原本幸福美滿的人生再次陷入危機與不幸… 為了突顯葉嘯天與心月剪不斷、理還亂的關係，黃智雯（Mandy）與吳岱融劇中有大量衝突場口。至於飾演一代賊王葉嘯天的吳岱融，劇中化身「破壞王」四處招搖生事，除了要應付大量動作場口，更要化身「巴掌王」見人就摑，普通一場 戲也可送出至少十數個巴掌，兼且全部真打，相當誇張。

隱門 吳岱融 好霸氣！
好霸氣！（圖片來源：TVB）
隱門 吳岱融 葉嘯天吳岱融飾）如何影響女兒張心月黃智雯飾）一生。
葉嘯天（吳岱融飾）如何影響女兒張心月（黃智雯飾）一生。（圖片來源：TVB）
隱門 吳岱融 吳岱融仲有動作場口。
吳岱融仲有動作場口。（圖片來源：TVB）

吳岱融：從影以來最衰 反派到極致

63 歲的岱融哥早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，亦坦言拍攝《隱門》甚花氣力，並搞笑謂：「有一場戲我要摑展鵬十幾巴，打完佢之後我自己都手痛！我都好耐冇打喇，我要展鵬睇住我呀，哈！」談到葉嘯天一角，岱融哥笑言衰到極：「我個角色好恐怖嘅，要錢唔要女。呢個係我從影以來最衰、最變態嘅角色，反派到極致。」Mandy 則表示不介意被真打：「我覺得作為演員，嗰個逼真感好緊要，冇乜所謂嘅，最緊要係 呈現到嗰種感覺。」

隱門 吳岱融 Mandy 則表示不介意被真打：「我覺得作為演員，嗰個逼真感好緊要，冇乜所謂嘅，最緊要係 呈現到嗰種感覺。」
Mandy 則表示不介意被真打：「我覺得作為演員，嗰個逼真感好緊要，冇乜所謂嘅，最緊要係 呈現到嗰種感覺。」（圖片來源：TVB）
隱門 吳岱融 黃智雯與吳岱融劇中有大量衝突場口
黃智雯與吳岱融劇中有大量衝突場口（圖片來源：TVB）
隱門 吳岱融 陳展鵬同黃智雯有不少對手戲！
陳展鵬同黃智雯有不少對手戲！（圖片來源：TVB）
隱門 吳岱融 吳岱融個角色好鮮明！
吳岱融個角色好鮮明！（圖片來源：TVB）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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