隱門｜吳岱融狠摑黃智雯 十惡不赦躁狂冷血大賊王VS壓抑純純兔

由王心慰（Amy 姐）監製、翁善瑩編審的《隱門》，將接棒 《川內相親》由 5 月 29 日起逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、劉佩玥、吳岱融、阮浩棕、黃子恆、魯振順、袁鎮業、盧苑茵等。