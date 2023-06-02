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隱門︱湯洛雯大走樣被指似師奶 網民狠批演技3大敗筆：鷲哥都救唔返

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由陳展鵬、黃智雯、吳岱融和湯洛雯主演的無綫新劇《隱門》日前開播，不過該劇至今只播出了4集，湯洛雯在劇中的表現已遭網民狠批，不但指她漲爆登場似師奶，又話佢連跑都跑唔郁，一啲都唔似Madam！

敗筆位︱1.湯洛雯演女警冇威嚴

今年36歲的湯洛雯於TVB新劇《隱門》飾演女警楊忻曉，雖然劇集只播出4集，但已經有網民在討論區開帖狠批她在劇中的演技強差人意，由說話聲線開始，到肢體語言都唔似女警，連跑步路都喘氣，搞到觀眾們睇到出曬戲：「做madam 講對白好似唱歌咁，一 d 威嚴都冇。」、「咋晚..靚湯追陳展鵬幾步已喘氣…弱雞CID ..佢角色失敗中失敗」、「差到，完全冇戲架」、「做差婆一D都唔似」等。

湯洛雯 湯洛雯今次係《隱門》飾演女警長。
湯洛雯今次係《隱門》飾演女警長。（圖片來源：TVB《隱門》截圖）
湯洛雯 劇中有多場追逐戲，但網民就嘲靚湯連跑步路都喘氣
劇中有多場追逐戲，但網民就指靚湯連跑步路都喘氣。（圖片來源：TVB《隱門》截圖）
湯洛雯 網民又話湯洛雯一啲都唔似女警。
網民又話湯洛雯一啲都唔似女警。（圖片來源：TVB《隱門》截圖）
湯洛雯 無論語氣定動作都好幼稚。
無論語氣定動作都好幼稚。（圖片來源：TVB《隱門》截圖）

敗筆位︱2.湯洛雯外貌大走樣 被批漲到似師奶

此外，網民亦指湯洛雯在劇中漲爆登場，外貌大走樣之餘，仲要勁似師奶：「成舊發水麵包咁」、「計顏值 , 佢今次輸智雯好多」、「又肥又醜C奶格」。不過其實《隱門》是在2021年底拍攝，當時湯洛雯的確全身「幸福肥」，加上疫情期間冇得運動，會漲爆上鏡都唔奇。

湯洛雯 水桶身材盡現⋯
水桶身材盡現⋯（圖片來源：TVB《隱門》截圖）
湯洛雯 打扮都勁似師奶。
打扮都勁似師奶。（圖片來源：TVB《隱門》截圖）
湯洛雯 包包臉盡顯。
包包臉盡顯。（圖片來源：TVB《隱門》截圖）
湯洛雯 湯洛雯近日與馬國明積極籌備婚禮，努力減磅嘅湯洛雯已經重回顏值巔峰，唔再師奶！
湯洛雯近日與馬國明積極籌備婚禮，努力減磅嘅湯洛雯已經重回顏值巔峰，唔再師奶！（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 靚湯靚返曬！
靚湯靚返曬！（圖片來源：[email protected]

敗筆位︱3.吳岱融「鷲哥」出馬都救唔返

今次《隱門》有好戲之人「鷲哥」吳岱融坐鎮，劇集未播出之前已經令觀眾們非常期待。在劇中飾演大奸角賊王葉嘯天的吳岱融，亦的確冇辜負一眾觀眾嘅期望，一出場就奸到出汁。不過網民就話雖然有吳岱融出馬，但可惜其他演員演技未夠班，特別係湯洛雯嘅演技多年來都冇進步，一出場就搞到場口非常尷尬，搞到網民都話要棄劇添！

湯洛雯 「鷲哥」吳岱融出馬都救唔返
「鷲哥」吳岱融出馬都救唔返（圖片來源：TVB《隱門》截圖）
湯洛雯
（圖片來源：網民留言截圖）
湯洛雯
（圖片來源：網民留言截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB《隱門》截圖、

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