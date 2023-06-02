隱門︱湯洛雯大走樣被指似師奶 網民狠批演技3大敗筆：鷲哥都救唔返
敗筆位︱1.湯洛雯演女警冇威嚴
今年36歲的湯洛雯於TVB新劇《隱門》飾演女警楊忻曉，雖然劇集只播出4集，但已經有網民在討論區開帖狠批她在劇中的演技強差人意，由說話聲線開始，到肢體語言都唔似女警，連跑步路都喘氣，搞到觀眾們睇到出曬戲：「做madam 講對白好似唱歌咁，一 d 威嚴都冇。」、「咋晚..靚湯追陳展鵬幾步已喘氣…弱雞CID ..佢角色失敗中失敗」、「差到，完全冇戲架」、「做差婆一D都唔似」等。
敗筆位︱2.湯洛雯外貌大走樣 被批漲到似師奶
此外，網民亦指湯洛雯在劇中漲爆登場，外貌大走樣之餘，仲要勁似師奶：「成舊發水麵包咁」、「計顏值 , 佢今次輸智雯好多」、「又肥又醜C奶格」。不過其實《隱門》是在2021年底拍攝，當時湯洛雯的確全身「幸福肥」，加上疫情期間冇得運動，會漲爆上鏡都唔奇。
敗筆位︱3.吳岱融「鷲哥」出馬都救唔返
今次《隱門》有好戲之人「鷲哥」吳岱融坐鎮，劇集未播出之前已經令觀眾們非常期待。在劇中飾演大奸角賊王葉嘯天的吳岱融，亦的確冇辜負一眾觀眾嘅期望，一出場就奸到出汁。不過網民就話雖然有吳岱融出馬，但可惜其他演員演技未夠班，特別係湯洛雯嘅演技多年來都冇進步，一出場就搞到場口非常尷尬，搞到網民都話要棄劇添！
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