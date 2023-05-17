隱門 阮浩棕

隱門｜做黃智雯細佬 阮浩棕角色告別「浮誇」展現「反差」魅力

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由王心慰（Amy 姐）監製、翁善瑩編審的《隱門》，將接棒 《川內相親》由 5 月 29 日起逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、劉佩玥、吳岱融、阮浩棕、黃子恆、魯振順、袁鎮業、盧苑茵等。

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隱門 阮浩棕 隱門 吳岱融 《隱門》將接棒 《川內相親》由 5 月 29 日起逢周一至五晚八點半翡翠台播映
《隱門》將接棒 《川內相親》由 5 月 29 日起逢周一至五晚八點半翡翠台播映（圖片來源：TVB）

阮浩棕做黃智雯細佬

阮浩棕（Nicholas）飾演的張逸風人設相對較「平」，為人任勞任怨，凡事以家姐心月（黃智雯飾）及其家人行先，情緒整體沒有太大起伏，但仍成功突圍，獲不少幕後人員讚好戲。是次是 Nicholas 繼《我家無難事》 後再與盧苑茵合作，之前憑《我家》熱血專情的關禮傑年青版角色成功入屋的他，近期再憑《隱形戰隊》的「瘋癲」鏗少一角再下一城，引發極大迴響。如今 Nicholas 在《隱門》再度展現「反差」魅力，甚有機會再度彈起惹關注。

隱門 阮浩棕 阮浩棕在新處做黃智雯細佬
阮浩棕在新劇做黃智雯細佬（圖片來源：yuenhochungnicholas）
隱門 阮浩棕 阮浩棕Nicholas）飾演的張逸風人設相對較「平」，為人任勞任怨，凡事以家姐心月黃智雯飾）及其家人行先
阮浩棕（Nicholas）飾演的張逸風人設相對較「平」，為人任勞任怨，凡事以家姐心月（黃智雯飾）及其家人行先（圖片來源：TVB）
隱門 阮浩棕
（圖片來源：TVB）

32歲阮浩棕科大畢業 2014年考藝員訓練班入行

阮浩棕是已故資深女星梁舜燕的孫仔，父親阮惠源則為前亞洲監製，畢業自喇沙書院和香港科技大學，畢業後未有投身銀行界，反而在2014年投考第27期無綫藝員訓練班入行，同期同學包括「李莫愁」張詩欣和「艾頓壯」焦浩軒，都在近年憑《愛·回家之開心速遞》成功入屋。

隱門 阮浩棕 隱形戰隊 阮浩棕 前年8用劇集拜神時 ，阮浩棕已經公開了其角色造型。
前年8用劇集拜神時 ，阮浩棕已經公開了其角色造型。（圖片來源：yuenhochungnicholas）
隱門 阮浩棕 隱形戰隊 阮浩棕 梁舜燕孫仔阮浩棕重返無綫 拍《愛．回家》追「熊心如」
阮浩棕初入行時並無公開自己「星三代」的身份，而是自行投考無綫第27期訓練班入行，和他同期的同學有張詩欣和焦浩軒。（圖片來源： [email protected]
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「上等人」梁舜燕已在前年離世，享年90歲，阮浩棕在離開無綫後才公開了自己是梁舜燕孫仔的身份。（圖片來源：[email protected]
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阮浩棕同嫲嫲梁舜燕感情好好，以前一得閒就會一齊去街。（圖片來源：[email protected]

在無綫三年期間，阮浩棕主要擔任《Think Big天地》及《Think Big大明星》等兒童節目主持，直到他在2017年離巢去北京發展。

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阮浩棕曾與黃碧蓮、余德丞、李雯希、黃愷怡和林希靈一同主持兒童節目。（圖片來源：[email protected]

阮浩棕在內地兩年拍過《招搖》、《七劍下天山之修羅眼》及《狄仁杰探案之天煞孤鸞》等劇集及電影，全部都係古裝作品，但戲份都比他在無綫劇演閒角多，令他在內地人氣急升。

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阮浩棕回巢無綫前最後拍的一部內地作品，是在去年7月播映的網絡電影《狄仁杰探案之天煞孤鸞》。（圖片來源：[email protected]

2020年9月，阮浩棕重返無綫拍劇，同時又加入了邵氏兄弟，在回巢短短幾個月內就參演了《我家無難事》和《智能愛(AI)人》兩部劇集。

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早前阮浩棕曾參演劇集《我家無難事》，飾演關禮傑角色的年輕版。（圖片來源：[email protected]

在《我家無難事》 中，阮浩棕就飾演關禮傑角色的年輕版，再次回巢後，阮浩棕就被監製看中有種亦正亦邪嘅感覺，形象與劇中角色年青版忠石十分適合，因而得到演出機會。同時間，阮浩棕在角色上也下了不少苦功，特意留意關禮傑演繹郭忠石時的動態，亦在造型上、打鬥的動作設計上下了功夫。劇集播出後，有不少網民都大讚阮浩棕似足陳曉東及鍾漢良，獲得一置好評，看來成功靠這次的角色入屋！

隱門 阮浩棕 隱形戰隊 阮浩棕
（圖片來源：[email protected]
隱門 阮浩棕 隱形戰隊 阮浩棕
（圖片來源：[email protected]

客串愛回家追求「熊心如」

前年前阮浩棕亦在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中，飾演新加入的角色「米剛」，在陳師奶的穿針引線下，有機會追求熊家乖乖女「熊心如」！

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飾演「熊心如」的蘇韻姿被阮浩棕「壁咚」，表情似乎好期待。（圖片來源：[email protected]

首次同阮浩棕演對手戲，蘇韻姿大讚對方好友善又好專業：「今次係我同佢第一次合作，因為會有少少親密戲，所以我初頭都有啲緊張，不過都好期待可以有新感情線！」

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蘇韻姿透露今次劇情係講阿爸劉丹因為想阿女「熊心如」有拖拍，所以搵咗劇中陳師奶幫手做媒人。（圖片來源：[email protected]

劇中要靠陳師奶幫手介紹識女仔，現實中阮浩棕高大又靚仔，又操到手瓜起𦟌，應該不愁搵對象，2019年初他就曾在社交網上晒出一張拖手相，自稱已成功「脫毒」。

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入行近七年的阮浩棕話依家已經慢慢習慣咗自己星三代的身份。（圖片來源：[email protected]
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2019年初仍身在內地的阮浩棕晒出一張拖住隻女仔手的相片，自爆終於有拖拍！（圖片來源：[email protected]

「星三代」身份有壓力

如今阮浩棕等到多個演出機會，相信將來必定會看到他更多的演出作品，不過阮浩棕亦不敢鬆懈，購入大量演技書籍的同時亦會向前輩請教，十分好學。阮浩棕坦言初時入行因「星三代」的身份會有壓力，怕影響嫲嫲的名譽，如今想通了自覺做好本份就足夠，希望嫲嫲可以快點在天上見到自己的成績。

隱門 阮浩棕 隱形戰隊 阮浩棕
（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB

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