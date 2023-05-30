隱門 黃智雯

隱門｜黃智雯「童年版」獲讚好演技 鍾嘉佑曾為《Think Big》擔任小主持

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由王心慰（Amy 姐）監製、翁善瑩編審的《隱門》昨晚（29 日）首播，一開始，葉嘯天（吳岱融飾）即壞事做盡，除打劫金舖、 開槍殺警面不改容，吳岱融更命令自己個女在公廁接賊贓，唔聽話就打個女，非常可怕！而劇中做黃智雯「童年版」嘅小演員令觀眾留下深刻印象！

隱門 黃智雯 呢個爸爸真係衰到爆！
呢個爸爸真係衰到爆！（圖片來源：TVB）
隱門 黃智雯 唔聽話就打個女！
唔聽話就打個女！（圖片來源：TVB）

小心月喊戲一秒到位

昨晚其中一亮點是飾演心月童年的鍾嘉佑，面對連串「恐嚇」，小心月喊戲一秒到位，眼淚話嚟就嚟，獲讚靚女兼演技不俗！

隱門 黃智雯 眼淚話嚟就嚟。
眼淚話嚟就嚟。（圖片來源：TVB）
隱門 黃智雯 鍾嘉佑曾拍攝《Hands Up》、 為《Think Big 天地》擔任小主持。
鍾嘉佑曾拍攝《Hands Up》、 為《Think Big 天地》擔任小主持。（圖片來源：TVB）
隱門 黃智雯 表情拿捏得很準。
表情拿捏得很準。（圖片來源：TVB）

鍾嘉佑同「衰爸爸」吳岱融合照

鍾嘉佑亦有在IG晒出多張合照，更有同「衰爸爸」吳岱融嘅合照，戲外嘅吳岱融非常nice，仲好慈祥！鍾嘉佑表示：「『隱門』噚晚已經播出，好開心又期待，因為第一次係電視睇到自己嘅劇集演出。#隱門 #張心月」

談到與嘉佑合作，吳岱融大讚對方聰明：「佢好醒，導演同幕後亦同佢事前 brief 好晒，佢都了解到只係做緊戲。我哋鏡頭背後有講有笑架。」

隱門 黃智雯 鍾嘉佑同「衰爸爸」吳岱融嘅合照。
鍾嘉佑同「衰爸爸」吳岱融嘅合照。（圖片來源：[email protected]
隱門 黃智雯 認真慘慘豬！
認真慘慘豬！（圖片來源：[email protected]
隱門 黃智雯 亦有同其他劇中演員照。
亦有同其他劇中演員合照。（圖片來源：[email protected]

鍾嘉佑曾為《Think Big 天地》擔任小主持

翻查資料，現年11歲的鍾嘉佑曾拍攝《Hands Up》、 為《Think Big 天地》擔任小主持等，拍劇經驗除了《隱門》，還有《廉政狙擊》 及尚未播出的《奪命提示》。

隱門 黃智雯 鍾嘉佑曾為《Think Big 天地》擔任小主持。
鍾嘉佑曾為《Think Big 天地》擔任小主持。（圖片來源：TVB）

網民大讚似黃美琪

不少網民看見童年版心月演得咁好，大讚似曾做童星的嘅「美琪BB」黃美琪。

「妹妹好靚女，有D似黃美琪細個」

「個妹妹做得好好」

「對住鷲哥都演到咁好，犀利！」

隱門 黃智雯 「美琪BB」黃美琪都係做過童星㗎！
「美琪BB」黃美琪都係做過童星㗎！（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、[email protected][email protected]

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