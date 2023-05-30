隱門｜黃智雯「童年版」獲讚好演技 鍾嘉佑曾為《Think Big》擔任小主持

由王心慰（Amy 姐）監製、翁善瑩編審的《隱門》昨晚（29 日）首播，一開始，葉嘯天（吳岱融飾）即壞事做盡，除打劫金舖、 開槍殺警面不改容，吳岱融更命令自己個女在公廁接賊贓，唔聽話就打個女，非常可怕！而劇中做黃智雯「童年版」嘅小演員令觀眾留下深刻印象！