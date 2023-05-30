隱門｜黃智雯「童年版」獲讚好演技 鍾嘉佑曾為《Think Big》擔任小主持
小心月喊戲一秒到位
昨晚其中一亮點是飾演心月童年的鍾嘉佑，面對連串「恐嚇」，小心月喊戲一秒到位，眼淚話嚟就嚟，獲讚靚女兼演技不俗！
鍾嘉佑同「衰爸爸」吳岱融合照
鍾嘉佑亦有在IG晒出多張合照，更有同「衰爸爸」吳岱融嘅合照，戲外嘅吳岱融非常nice，仲好慈祥！鍾嘉佑表示：「『隱門』噚晚已經播出，好開心又期待，因為第一次係電視睇到自己嘅劇集演出。#隱門 #張心月」
談到與嘉佑合作，吳岱融大讚對方聰明：「佢好醒，導演同幕後亦同佢事前 brief 好晒，佢都了解到只係做緊戲。我哋鏡頭背後有講有笑架。」
鍾嘉佑曾為《Think Big 天地》擔任小主持
翻查資料，現年11歲的鍾嘉佑曾拍攝《Hands Up》、 為《Think Big 天地》擔任小主持等，拍劇經驗除了《隱門》，還有《廉政狙擊》 及尚未播出的《奪命提示》。
網民大讚似黃美琪
不少網民看見童年版心月演得咁好，大讚似曾做童星的嘅「美琪BB」黃美琪。
「妹妹好靚女，有D似黃美琪細個」
「個妹妹做得好好」
「對住鷲哥都演到咁好，犀利！」
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