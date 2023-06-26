隱門 黃智雯

隱門｜黃智雯釋放自我演技大爆發 陰謀公開逼到盧宛茵…

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《隱門》播至結局周，黃智雯黑化之路加快推進，今集講到吳岱融黃智雯先後對付盧宛茵，惡女黃智雯釋放自我，極度冷血，演技大爆發。

《隱門》21集劇情 (06/26) 黃智雯陰謀大公開

惡女黃智雯看住盧宛茵從樓梯摔倒下來，黃智雯將一切陰謀大公開，表情相當陰險，連鼻窿都識做戲！

隱門 黃智雯 黃智雯將一切陰謀大公開，表情相當陰險，連鼻窿都識做戲！
黃智雯將一切陰謀大公開，表情相當陰險，連鼻窿都識做戲！（圖片來源：TVB）

黃智雯終極黑化對付盧宛茵

黃智雯唔再忍受，將所有事一次過發泄出來。她還交代了之前換走降血壓藥嘅陰謀，逼到盧宛茵受唔住爆血管刺激昏迷，其後，黃智雯才報警叫白車，她一秒變臉，即扮作擔心同好緊張，相當好戲！盧宛茵在被救活，但中風癱瘓，黃智雯瞞騙陳展鵬稱盧宛茵中風是意外。

隱門 黃智雯 今集講到吳岱融黃智雯先後對付盧宛茵
今集講到吳岱融黃智雯先後對付盧宛茵（圖片來源：TVB）
隱門 黃智雯 黃智雯唔再忍受，將所有事一次過發泄出來
黃智雯唔再忍受，將所有事一次過發泄出來（圖片來源：TVB）
隱門 黃智雯 她還交代了之前換走降血壓藥嘅陰謀
她還交代了之前換走降血壓藥嘅陰謀（圖片來源：TVB）
隱門 黃智雯
（圖片來源：TVB）
隱門 黃智雯 盧宛茵受唔住爆血管刺激昏迷
盧宛茵受唔住爆血管刺激昏迷（圖片來源：TVB）
隱門 黃智雯 黃智雯報警叫白車，一秒變臉，即扮作擔心同好緊張，相當好戲！
黃智雯報警叫白車，一秒變臉，即扮作擔心同好緊張，相當好戲！（圖片來源：TVB）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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