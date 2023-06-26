隱門｜黃智雯釋放自我演技大爆發 陰謀公開逼到盧宛茵…
《隱門》21集劇情 (06/26) 黃智雯陰謀大公開
惡女黃智雯看住盧宛茵從樓梯摔倒下來，黃智雯將一切陰謀大公開，表情相當陰險，連鼻窿都識做戲！
黃智雯終極黑化對付盧宛茵
黃智雯唔再忍受，將所有事一次過發泄出來。她還交代了之前換走降血壓藥嘅陰謀，逼到盧宛茵受唔住爆血管刺激昏迷，其後，黃智雯才報警叫白車，她一秒變臉，即扮作擔心同好緊張，相當好戲！盧宛茵在被救活，但中風癱瘓，黃智雯瞞騙陳展鵬稱盧宛茵中風是意外。
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