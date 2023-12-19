25歲性感KOL雍榕原來係讀Law高材生！遊美國豪派三點式福利 自揭單身中
25歲KOL雍榕 遊加州著三點式大解放
雍榕近日正在美國旅遊，並在加州聖莫尼卡著上三點式泳衣狂影靚相，笑言Hot Girl連冬天都係咁火熱！此外她又重遊大學母校亞利桑那州立大學凱瑞商學院及紐約等地，有網民問她今次是否畢業之旅，她回答：「都算係。」事關她在上月已從香港中文大學法律學院畢業，以成為執業律師為目標，邁入人生新階段！
超凶童顏背後 雍榕原來係讀Law高材生
不少網民都驚訝雍榕原來係讀Law的高材生，其實雍榕早在2020年已自美國亞利桑那州大學商學院畢業，她曾在訪問中透露她在美國讀大學時主修Business law（商業法），副修Criminology and criminal justice（犯罪學及刑事司法），回到香港她繼續在香港中文大學修讀法律博士（Juris Doctor）課程，並於上月畢業。
IG常發福利 連MC張天賦都有Follow
除了擁有高學歷以外，雍榕在IG不時也會發布福利照益網友，引來超過10萬人追蹤她的IG，其中就包括MC張天賦！睇番在2021年時，雍榕曾透露自己是A0，原來是她中學時讀女校，讀大學時雖然曾有多達差不多30人追求過她，但最後全員慘被Friend Zone。
擇偶條件要長得高、年紀大、識維修
當時雍榕直言自己的擇偶條件是要長得高、比自己年長很多和樣貌不用太帥，最好可以幫助她互相成長，並希望對方的專業和她不一樣，最好是技術型男士，可以幫她修理電話、電腦、電器或汽車等物品。
被網民狠批港女格超離地
有不少網民批評雍榕想法離地：「你揀人，人揀你呀小姐」、「未拍拖都set咁多求畀人畀自己」、「好typical嘅港女」等，不過亦有網民力撐雍榕：「佢自己本身算係個有條件嘅人，所以對另一半有要求都正常」、「選擇自己愛的人先正式拍拖，其實係對對方尊重」。
雍榕懶理批評做自己 IG未見有拖拍
而雍榕就懶理網民的想法，表示不會因為社會壓力而對搵對象的問題敷衍了事！睇番雍榕IG，近日她曬出畢業照的同時，又在限時動態中表示要影一張非性感相，以防萬一她的未來男友想騷一張她的IG相給他媽媽睇，看來兩年過去，雍榕仍然係單身搵男友中。
走型格性感路線 扮演惹火兔女郎
今年2023年是兔年，雍榕在年初曾扮演惹火兔女郎！雍榕的兔女郎裝走型格性感路線，以黑色兔耳配上黑色緊身衣服，加上中門大開，令身形完美展現出來，可惜的是她笑言下年是龍年，但她拒絕扮演一條龍！
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