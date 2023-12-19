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25歲性感KOL雍榕原來係讀Law高材生！遊美國豪派三點式福利 自揭單身中

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現年25歲的雍榕是一位性感KOL，IG擁有多達10.3萬位Followers，她除了不時發放福利照外，亦有分享生活照，近日她就公布自己已修畢香港中文大學法律博士課程，之後她更重遊美國讀大學時的舊地，豪派三點式福利！

25歲KOL雍榕 遊加州著三點式大解放

雍榕近日正在美國旅遊，並在加州聖莫尼卡著上三點式泳衣狂影靚相，笑言Hot Girl連冬天都係咁火熱！此外她又重遊大學母校亞利桑那州立大學凱瑞商學院及紐約等地，有網民問她今次是否畢業之旅，她回答：「都算係。」事關她在上月已從香港中文大學法律學院畢業，以成為執業律師為目標，邁入人生新階段！

雍榕 雍榕近日正身處美國加州聖莫尼卡旅遊。
雍榕近日正身處美國加州聖莫尼卡旅遊。（圖片來源：IG@lukyungyung）
雍榕
（圖片來源：IG@lukyungyung）
雍榕 此外雍榕又重遊母校亞利桑那州立大學。
此外雍榕又重遊母校亞利桑那州立大學。（圖片來源：IG@lukyungyung）
雍榕 在學校廁所對鏡玩自拍打卡。
在學校廁所對鏡玩自拍打卡。（圖片來源：IG@lukyungyung）

超凶童顏背後 雍榕原來係讀Law高材生

不少網民都驚訝雍榕原來係讀Law的高材生，其實雍榕早在2020年已自美國亞利桑那州大學商學院畢業，她曾在訪問中透露她在美國讀大學時主修Business law（商業法），副修Criminology and criminal justice（犯罪學及刑事司法），回到香港她繼續在香港中文大學修讀法律博士（Juris Doctor）課程，並於上月畢業。

雍榕 雍榕大曬在香港中文大學修畢法律博士Juris Doctor）課程的畢業照。
雍榕大曬在香港中文大學修畢法律博士（Juris Doctor）課程的畢業照。（圖片來源：IG@lukyungyung）
雍榕 在學校正經打卡。
在學校正經打卡。（圖片來源：IG@lukyungyung）
雍榕 原來早在2020年，雍榕已修得美國亞利桑那州大學商學院的商業法律學位。
原來早在2020年，雍榕已修得美國亞利桑那州大學商學院的商業法律學位。（圖片來源：IG@lukyungyung）

IG常發福利 連MC張天賦都有Follow

除了擁有高學歷以外，雍榕在IG不時也會發布福利照益網友，引來超過10萬人追蹤她的IG，其中就包括MC張天賦！睇番在2021年時，雍榕曾透露自己是A0，原來是她中學時讀女校，讀大學時雖然曾有多達差不多30人追求過她，但最後全員慘被Friend Zone。

雍榕 雍榕不時在IG發放福利照，連讀書時都不忘自拍益網友。
雍榕不時在IG發放福利照，連讀書時都不忘自拍益網友。（圖片來源：IG@lukyungyung）
雍榕 連MC張天賦都是雍榕的Follower！
連MC張天賦都是雍榕的Follower！（圖片來源：IG@lukyungyung）

擇偶條件要長得高、年紀大、識維修

當時雍榕直言自己的擇偶條件是要長得高、比自己年長很多和樣貌不用太帥，最好可以幫助她互相成長，並希望對方的專業和她不一樣，最好是技術型男士，可以幫她修理電話、電腦、電器或汽車等物品。

雍榕 雍榕希望將來另一半是技術型男士。
雍榕希望將來另一半是技術型男士。（圖片來源：IG@lukyungyung）

被網民狠批港女格超離地

有不少網民批評雍榕想法離地：「你揀人，人揀你呀小姐」、「未拍拖都set咁多求畀人畀自己」、「好typical嘅港女」等，不過亦有網民力撐雍榕：「佢自己本身算係個有條件嘅人，所以對另一半有要求都正常」、「選擇自己愛的人先正式拍拖，其實係對對方尊重」。

雍榕 雍榕曾被網民狠批評是超離地港女。
雍榕曾被網民狠批評是超離地港女。（圖片來源：IG@lukyungyung）

雍榕懶理批評做自己 IG未見有拖拍

而雍榕就懶理網民的想法，表示不會因為社會壓力而對搵對象的問題敷衍了事！睇番雍榕IG，近日她曬出畢業照的同時，又在限時動態中表示要影一張非性感相，以防萬一她的未來男友想騷一張她的IG相給他媽媽睇，看來兩年過去，雍榕仍然係單身搵男友中。

雍榕 行畢業禮時，雍榕話要影定非性感相畀未來男友的媽媽睇睇，看來目前感情狀況是單身中。
行畢業禮時，雍榕話要影定非性感相畀未來男友的媽媽睇睇，看來目前感情狀況是單身中。（圖片來源：IG@lukyungyung）
雍榕 今年中有兩位男士陪睇波，但雍榕堅稱對方是保鑣！
今年中有兩位男士陪睇波，但雍榕堅稱對方是保鑣！（圖片來源：IG@lukyungyung）
雍榕 當時去睇波時的雍榕。
當時去睇波時的雍榕。（圖片來源：IG@lukyungyung）

走型格性感路線 扮演惹火兔女郎

今年2023年是兔年，雍榕在年初曾扮演惹火兔女郎！雍榕的兔女郎裝走型格性感路線，以黑色兔耳配上黑色緊身衣服，加上中門大開，令身形完美展現出來，可惜的是她笑言下年是龍年，但她拒絕扮演一條龍！

雍榕 kol suet 特登Book場影喎。
特登Book場影喎。（圖片來源：IG@lukyungyung）

睇埋雍榕其他靚相：

雍榕 有雍榕近日去美國紐約影的清涼照。
有雍榕近日去美國紐約影的清涼照。（圖片來源：IG@lukyungyung）
雍榕 亦有健康運動Look。
亦有健康運動Look。（圖片來源：IG@lukyungyung）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@lukyungyung

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