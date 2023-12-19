25歲性感KOL雍榕原來係讀Law高材生！遊美國豪派三點式福利 自揭單身中

現年25歲的雍榕是一位性感KOL，IG擁有多達10.3萬位Followers，她除了不時發放福利照外，亦有分享生活照，近日她就公布自己已修畢香港中文大學法律博士課程，之後她更重遊美國讀大學時的舊地，豪派三點式福利！