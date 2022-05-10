雙生陌生人｜何廣沛轉型演醒目奸仔獲讚 被監製爆對郭栢妍照顧有加

何廣沛有份演出的無線電視劇《雙生陌生人》近日熱播，他在劇中不時要腦筋急轉彎，更要靠眼神流露緊張、激氣、鄙視及提水等表情， 相當有趣，網民亦大讚何廣沛劇中角色有新鮮感。劇中監製林志華更大爆原來何廣沛拍攝時對郭栢妍照顧有加。