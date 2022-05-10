雙生陌生人｜何廣沛轉型演醒目奸仔獲讚 被監製爆對郭栢妍照顧有加
何廣沛有份演出的無線電視劇《雙生陌生人》近日熱播，他在劇中不時要腦筋急轉彎，更要靠眼神流露緊張、激氣、鄙視及提水等表情， 相當有趣，網民亦大讚何廣沛劇中角色有新鮮感。劇中監製林志華更大爆原來何廣沛拍攝時對郭栢妍照顧有加。
何廣沛不再做單純仔
由林志華監製的《雙生陌生人》第共集劇情繼續圍繞在高收成及巫祺男(均由馬德鐘飾)錯綜複雜的「調換身份」事件。由於前度俞風(湯洛雯飾)受傷，令高收成無心與太太利梓楹 (陳煒飾)慶祝結婚周年， 更要巫祺男出手補鑊。另一邊廂，巫祺男與夏纖纖(賴慰玲飾)的賺錢大計因甘嘉苓(蔣家旻飾)從中作梗告吹；兩大事件均驚動了高收成表弟蒲亦駿(何廣沛飾)， 眼見高收成及巫祺男各懷鬼胎，但又因焗住服從高收成要狼狽為奸、裏應外合，何 廣沛在劇中不時要腦筋急轉彎，更要靠眼神流露緊張、激氣、鄙視及提水等表情， 相當有趣，網民亦大讚廣沛劇中角色有新鮮感:「何廣沛不再做單純仔，識做少少奸計嘅角色，幾好，佢應該嘗試多啲壞人角色。」
何廣沛演技逐步被認可
2012 年加入無綫電視第 26 期藝員訓練班的何廣沛，曾於 2018 年憑《跳躍生命線》 傑仔一角獲得《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」獎。不過因為聲線問題， 何廣沛演技一直備受爭議，但隨著早前其擔正的《異搜店》叫好叫座，加上在綜藝 節目《好聲好戲》的精彩演出，何廣沛演技逐步被認可。除了「左右為難」場口演繹得搞笑有趣，何廣沛上周末的一場醉酒戲亦是演繹得入木三分，不但神情狀態似足醉酒佬，而且喜劇節奏亦掌握得相當好。
被爆對郭栢妍照顧有加
問到監製林志華（ 阿Lam） 為何會看中何廣沛飾演古惑的跟班，阿 Lam笑指全因貪其「後生又靚仔」:「我想增加卡士嘅顏值嘛，用落之後發現佢好肯突破，同埋對自己要求好高。好似個造型咁，係比平時需要多一倍時間嚟化，佢又好小心留意住啲鬚，為咗配合番個角色，同埋有時為咗做得再好啲，佢都會主動要求 Retake。」阿 Lam 續指何廣沛亦很照顧其他演員：「好似郭栢妍都係好畀心機嘅新人，佢同何廣沛都多對手戲，而何廣沛都會陪佢對戲、試戲，一路都好照顧佢。」