雙生陌生人｜29歲彭翔翎演患自閉症農莊員工 入行4年做過李施嬅替身

《雙生陌生人》中飾演患有自閉症農莊員工Apple的彭翔翎，演技被讚，加入TVB僅4年，已演出過不少劇集！原來早前播出的劇集《金宵大廈2》中，彭翔翎做女主角李施嬅的替身，她表示毫不介意 ！
《雙生陌生人》彭翔翎 肯博肯露上位望
有一雙長腿的彭翔翎（Dan Dan）加入無綫4年，因為撞樣視后林夏薇，加上肯博肯露，曾獲得不少演出機會，近日她就在新劇《雙生陌生人》中，飾演患有輕度自閉症的農莊員工隋小冪Apple，她指角色對她來說比《踩過界II》中演輕度智障角色更具挑戰性，事前她特別花心思去接觸了兩位患有自閉症的人士，希望能揣摩說話神態。
曾拍兩輯《金宵大廈》
在早前播出的劇集《金宵大廈2》中，彭翔翎原來扮演李施嬅的替身，她憶述：「四年前訓練班畢業後，由《金宵1》嘅一場無人知係我嚟嘅床戲，拍到兩年前《金宵2》嘅全替平行時空，雖然做嘅所有嘢都係見唔到自己個樣，但拍攝過程學到好多嘢，接觸完兩位主角更加覺得佢哋好專業、好有要求，同埋對我好Nice！感恩，感謝你們！」
曾選校花撼低蘇皓兒
2008年，年僅15歲的彭翔翎曾參加雜誌舉辦的校花校草選舉，成功打入四強，同屆的長腿女神蘇皓兒Chloe及鍾晴Karlie都輸畀佢，只能廿強止步。2018年，她考入第29期藝員訓練班，正式加入TVB，入行4年來較為令人印象深刻的角色除了有《踩過界II》的程可欣外，還有《青年心城之撐起青春》的Ella以及《迷網》的Ada。
《青年心城之撐起青春》床戰林正峰
《青年心城之撐起青春》第三集一開始便激烈床戲，林正峰和彭翔翎一段長達分半鐘的女上男下床戲，相當激烈，打破無綫過去以畫面交代的床戲！劇中彭翔翎上身除剩小背心騎在林正峰身上，鏡頭不時近鏡對準其上圍及面部表情，在無綫劇集中甚為罕見，畫面露骨又激烈，近分半鐘床戲睇到觀眾幾乎窒息！
林正峰呢段激烈床戲其實是其回憶片段，因為在混亂中被游嘉欣身壓在床上而令他回想之前跟彭翔翎的床戲！一晚床戰兩女的林正峰被指大飽艷福！而對手之一的彭翔翎是第29期無綫藝訓班學員，曾演過不少劇集，曾在《迷惘》中成功搶fo，主角高海寧都被搶鏡！
小花彭翔翎搶fo撼低高海寧
無綫劇《迷網》由楊明同高Ling擔大旗做男女主角，觀眾嫌配搭冇新意，不過劇中高Ling揸fit嘅婚禮策劃店就有一班養眼姊妹，連帶佢個死對頭下屬Ada（彭翔翎飾演）都有位出。無綫小花彭翔翎在劇集飾演wedding planner，露胸色誘飾演許大狀的游莨維，甚為亮眼。
其中一集講述彭翔翎做事頻頻出錯且態度惡劣，為許大狀（一蚊Joe游莨維飾）試禮服時竟然出盡姣功冧仔，高Ling見狀即有微言兼叫佢唔使再跟嗰單生意，點知姣婆遇著脂粉客，彭翔翎成功搭上許大狀，告枕頭狀架空高Ling。試禮服一幕彭翔翎更犧牲色相踎低身晒波，又摸身摸勢色誘男方，姣出位。
翻版林夏薇
入行4年的彭翔翎，暱稱叫釘釘，今年29歲，之前在《把關者們》飾演黃智雯的同事，又曾在人氣處境劇《愛．回家之開心速遞》演美女侍應因甜美臉孔曾受到關注，喺劇集《解決師》中又曾演過其中一位美女啦啦隊隊員，當時因被指樣貌跟女藝人林夏薇相似已在網上引起討論！