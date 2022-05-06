雙生陌生人

雙生陌生人｜29歲彭翔翎演患自閉症農莊員工 入行4年做過李施嬅替身

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《雙生陌生人》中飾演患有自閉症農莊員工Apple的彭翔翎，演技被讚，加入TVB僅4年，已演出過不少劇集！原來早前播出的劇集《金宵大廈2》中，彭翔翎做女主角李施嬅的替身，她表示毫不介意 ！

《雙生陌生人》彭翔翎 肯博肯露上位望

有一雙長腿的彭翔翎（Dan Dan）加入無綫4年，因為撞樣視后林夏薇，加上肯博肯露，曾獲得不少演出機會，近日她就在新劇《雙生陌生人》中，飾演患有輕度自閉症的農莊員工隋小冪Apple，她指角色對她來說比《踩過界II》中演輕度智障角色更具挑戰性，事前她特別花心思去接觸了兩位患有自閉症的人士，希望能揣摩說話神態。

雙生陌生人 彭翔翎在《雙生陌生人》中，飾演患有輕度自閉症的農莊員工。
彭翔翎在《雙生陌生人》中，飾演患有輕度自閉症的農莊員工。（圖片來源：[email protected]
雙生陌生人 同徐榮中）、梁証嘉左）一齊在農莊工作。
同徐榮（中）、梁証嘉（左）一齊在農莊工作。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
雙生陌生人 劇中彭翔翎會突然大喊大叫。
劇中彭翔翎會突然大喊大叫。（圖片來源：《雙生陌生人》截圖）

曾拍兩輯《金宵大廈》

在早前播出的劇集《金宵大廈2》中，彭翔翎原來扮演李施嬅的替身，她憶述：「四年前訓練班畢業後，由《金宵1》嘅一場無人知係我嚟嘅床戲，拍到兩年前《金宵2》嘅全替平行時空，雖然做嘅所有嘢都係見唔到自己個樣，但拍攝過程學到好多嘢，接觸完兩位主角更加覺得佢哋好專業、好有要求，同埋對我好Nice！感恩，感謝你們！」

雙生陌生人 彭翔翎指《金宵大廈2》是其中一套她十分喜歡的電視劇。
彭翔翎指《金宵大廈2》是其中一套她十分喜歡的電視劇。（圖片來源：[email protected]
雙生陌生人 李施嬅亦有留言多謝彭翔翎整套劇的幫忙。
李施嬅亦有留言多謝彭翔翎整套劇的幫忙。（圖片來源：[email protected]
雙生陌生人 劇集《踩過界II》中，彭翔翎曾飾演輕度弱智少女程可欣，在泳館中失蹤後遭到殺害。
劇集《踩過界II》中，彭翔翎曾飾演輕度弱智少女程可欣，在泳館中失蹤後遭到殺害。（圖片來源：《踩過界II》截圖）

曾選校花撼低蘇皓兒

2008年，年僅15歲的彭翔翎曾參加雜誌舉辦的校花校草選舉，成功打入四強，同屆的長腿女神蘇皓兒Chloe及鍾晴Karlie都輸畀佢，只能廿強止步。2018年，她考入第29期藝員訓練班，正式加入TVB，入行4年來較為令人印象深刻的角色除了有《踩過界II》的程可欣外，還有《青年心城之撐起青春》的Ella以及《迷網》的Ada。

雙生陌生人 彭翔翎是無綫29期藝訓班學員，18年正式簽約無綫成為合約藝員。
彭翔翎是無綫29期藝訓班學員，18年正式簽約無綫成為合約藝員。（圖片來源：[email protected]
雙生陌生人 去年《明星運動會》，彭翔翎仲同高層曾志偉開心合照，上位在望！
去年《明星運動會》，彭翔翎仲同高層曾志偉開心合照，上位在望！（圖片來源：[email protected]

《青年心城之撐起青春》床戰林正峰

《青年心城之撐起青春》第三集一開始便激烈床戲，林正峰和彭翔翎一段長達分半鐘的女上男下床戲，相當激烈，打破無綫過去以畫面交代的床戲！劇中彭翔翎上身除剩小背心騎在林正峰身上，鏡頭不時近鏡對準其上圍及面部表情，在無綫劇集中甚為罕見，畫面露骨又激烈，近分半鐘床戲睇到觀眾幾乎窒息！

雙生陌生人 彭翔翎騎在林正峰身上。
彭翔翎騎在林正峰身上。（圖片來源：《青年心城》截圖）
雙生陌生人 不時以男方視覺影住女方。
不時以男方視覺影住女方。（圖片來源：《青年心城》截圖）
雙生陌生人 林正峰在彭翔翎身上搵到胸墊。
林正峰在彭翔翎身上搵到胸墊。（圖片來源：《青年心城》截圖）

林正峰呢段激烈床戲其實是其回憶片段，因為在混亂中被游嘉欣身壓在床上而令他回想之前跟彭翔翎的床戲！一晚床戰兩女的林正峰被指大飽艷福！而對手之一的彭翔翎是第29期無綫藝訓班學員，曾演過不少劇集，曾在《迷惘》中成功搶fo，主角高海寧都被搶鏡！

雙生陌生人 林正峰回味同游嘉欣的親熱戲，原來未係最激﹗游嘉欣指當時「心肝卜卜跳」。
林正峰回味同游嘉欣的親熱戲，原來未係最激﹗游嘉欣指當時「心肝卜卜跳」。（圖片來源：《青年心城》截圖）

小花彭翔翎搶fo撼低高海寧

無綫劇《迷網》由楊明同高Ling擔大旗做男女主角，觀眾嫌配搭冇新意，不過劇中高Ling揸fit嘅婚禮策劃店就有一班養眼姊妹，連帶佢個死對頭下屬Ada（彭翔翎飾演）都有位出。無綫小花彭翔翎在劇集飾演wedding planner，露胸色誘飾演許大狀的游莨維，甚為亮眼。

雙生陌生人 TVB小花彭翔翎搶fo露波撼高Ling
彭翔翎加盟無綫後一直做大配角，《迷網》中飾演發姣wedding planner 終於有得畀佢發揮。（圖片來源：[email protected]
雙生陌生人 日前彭翔翎出席宣傳活動戴晒口罩同劇中上司高Ling合照，觀眾對佢認識唔深，真係有啲難認。
彭翔翎出席宣傳活動戴晒口罩同劇中上司高Ling合照，觀眾對佢認識唔深，真係有啲難認。（圖片來源：[email protected]
雙生陌生人 彭翔翎
彭翔翎（圖片來源：[email protected] pangdandan）

其中一集講述彭翔翎做事頻頻出錯且態度惡劣，為許大狀（一蚊Joe游莨維飾）試禮服時竟然出盡姣功冧仔，高Ling見狀即有微言兼叫佢唔使再跟嗰單生意，點知姣婆遇著脂粉客，彭翔翎成功搭上許大狀，告枕頭狀架空高Ling。試禮服一幕彭翔翎更犧牲色相踎低身晒波，又摸身摸勢色誘男方，姣出位。

雙生陌生人 在劇中飾演Ada的彭翔翎，見到許大狀(由一蚊Joe游莨維飾演)來試禮受，竟然生滋貓入眼。
在劇中飾演Ada的彭翔翎，見到許大狀(由一蚊Joe游莨維飾演)來試禮服，竟然生滋貓入眼。（圖片來源：《迷網》截圖）
雙生陌生人 先係摸身摸勢貼身服侍。
先係摸身摸勢貼身服侍。（圖片來源：《迷網》截圖）
雙生陌生人 仲踎低身特登露波，攻心到呢!
仲踎低身特登露波，機心極重!（圖片來源：《迷網》截圖）
雙生陌生人 許大狀受晒，享受之餘仲大讚女方夠貼身。
許大狀受晒，享受之餘仲大讚女方夠貼身。（圖片來源：《迷網》截圖）
雙生陌生人 Ada打蛇隨棍，主動問許大狀拎手機。
Ada打蛇隨棍上，主動問許大狀拎手機。（圖片來源：《迷網》截圖）
雙生陌生人 入完自己電話，Ada同許大狀摸晒手仔。
入完自己電話，Ada同許大狀摸晒手仔。（圖片來源：《迷網》截圖）
雙生陌生人 上司高Ling睇唔過眼話咗Ada兩句。
上司高Ling睇唔過眼話咗Ada兩句。（圖片來源：《迷網》截圖）
雙生陌生人 Ada使橫手搞到高Ling畀大老闆責罵，放工時高Ling揭發Ada原來已經搭上許大狀，做小三介入對方與未婚妻之間。
Ada使橫手搞到高Ling畀大老闆責罵，放工時高Ling揭發Ada原來已經搭上許大狀，做小三介入對方與未婚妻之間。（圖片來源：《迷網》截圖）

翻版林夏薇

入行4年的彭翔翎，暱稱叫釘釘，今年29歲，之前在《把關者們》飾演黃智雯的同事，又曾在人氣處境劇《愛．回家之開心速遞》演美女侍應因甜美臉孔曾受到關注，喺劇集《解決師》中又曾演過其中一位美女啦啦隊隊員，當時因被指樣貌跟女藝人林夏薇相似已在網上引起討論！

雙生陌生人 被指似林夏薇嘅彭翔翎，唔知要捱幾多年先有薇姐嘅知名度呢?
被指似林夏薇嘅彭翔翎，唔知要捱幾多年先有薇姐嘅知名度呢？（圖片來源：[email protected]
雙生陌生人 樣唔算好標緻嘅彭翔翎，好在有對長腿，早前亦有份客串新劇《超能使者》。
樣唔算好標緻嘅彭翔翎，好在有對長腿，早前亦有份客串新劇《超能使者》。（圖片來源：[email protected]
雙生陌生人 有長腿﹗
有長腿﹗（圖片來源：[email protected]
雙生陌生人 彭翔翎熱愛運動﹗
彭翔翎熱愛運動﹗（圖片來源：[email protected]
雙生陌生人 彭翔翎性格樂天向外，社交網有不少遊山玩水照。
彭翔翎性格樂天向外，社交網有不少遊山玩水照。（圖片來源：[email protected]
雙生陌生人 彭翔翎玩祺袍Look恨拍古裝劇⋯⋯
彭翔翎玩旗袍Look恨拍古裝劇。（圖片來源：[email protected]
雙生陌生人 佢唔係葉劉個女。
佢唔係葉劉個女。（圖片來源：[email protected]
雙生陌生人 TVB小花彭翔翎搶fo露波撼高Ling
佢話好多人都指佢有個古裝樣。（圖片來源：[email protected]
雙生陌生人 TVB小花彭翔翎搶fo露波撼高Ling
但其實佢好少拍古裝劇！（圖片來源：[email protected]

其他彭翔翎靚相：

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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