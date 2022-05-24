雙生陌生人｜收視再創新低 數TVB成績最差10套劇 馬德鐘隨時做墊底男主角

由馬德鐘主演的無綫劇集《雙生陌生人》早前慘被濃縮，由原定的25集縮為20集提早散Band，觀眾對TVB的決定評價好壞參半。不過《雙生陌生人》的收視成績奇差卻是鐵一般的事實，比暫時「榜首」《刑偵日記》更差。