雙生陌生人 收視

雙生陌生人｜收視再創新低 數TVB成績最差10套劇 馬德鐘隨時做墊底男主角

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由馬德鐘主演的無綫劇集《雙生陌生人》早前慘被濃縮，由原定的25集縮為20集提早散Band，觀眾對TVB的決定評價好壞參半。不過《雙生陌生人》的收視成績奇差卻是鐵一般的事實，比暫時「榜首」《刑偵日記》更差。

雙生陌生人 收視 不少觀眾反映，53歲馬德鐘扮後生並不討好。
不少觀眾反映，53歲馬德鐘扮後生並不討好。（圖片來源：《雙生陌生人》劇照）

馬德鐘除名需要奇蹟？

繼首兩周平均13.5點，《雙生陌生人》第三周再跌至13.1點，全劇總總平均暫時約為13.2點，對比起墊底的《刑偵日記》全劇平均13.77點，更低0.57點（約37,000觀眾）。換句話說，若馬德鐘要除去「墊底男一」之名，結局周的收視要大幅度拉升至平均15.1點，即每日平均需要多約13萬觀眾收看。而若然《雙生陌生人》要脫離十大之列，結局周則要接升接近3倍至平均37.1點成視，約每集241萬人收看，乍看是天荒夜譚。

雙生陌生人 收視 《雙生陌生人》已99%列入TVB史上首播劇收視最差十大。
《雙生陌生人》已99%列入TVB史上首播劇收視最差十大。（圖片來源：《雙生陌生人》劇照）

2022年已有3套劇打入十大最低收視

TVB近年的收視每況愈下，能夠平均突破20點非常不容易，約有18點已經是「日常」。所以近月TVB每播一套劇，幾乎都有資格刷新「十大墊底」的排位，例如《食腦喪B》、《愛上我的衰神》，甚至連「重頭劇」《金宵大廈2》亦榜上有名，加埋今次《雙生陌生人》，截止6月，2022年的作品將會佔「十大墊底」4個名額！不過2021年仲弊，暫時有六部上榜！

即睇TVB史上「收視墊底10大TVB劇集榜」：

第一位）《刑偵日記》平均13.77點：2021年播出，主演包括王浩信、惠英紅、黃智雯等。

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（圖片來源：《刑偵日記》圖片）

第二位）《拳王》2021年播出，平均15.9點，主演包括黎耀祥、張振朗等。

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（圖片來源：《拳王》圖片）

第三位）《食腦喪B》平均16.5點：2022年播出，主演包括有何廣沛、江嘉敏等。

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（圖片來源：《食腦喪B》圖片）

第四位）《愛上我的衰神》平均16.8點：2022年播出，主演包括有胡鴻鈞、陳嘉慧等。

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（圖片來源：《愛上我的衰神》圖片）

第五位）《金宵大廈2》平均17.4點：2022年播出，主演包括有李施嬅、陳山聰等。

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（圖片來源：《金宵大廈2》圖片）

第六位）《智能愛人》2021年播出，直播平均17.4點（綜合：20.3點），主演有李佳芯、陸永等。

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（圖片來源：《智能愛人》圖片）

第七位）《蘭花刼》平均18.1點：2017年播出，主演包括有田蕊妮、蘇玉華等。

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（圖片來源：《蘭花刼》圖片）

第八位）《把關者們》平均18.31點：2021年播出，主演包括有袁偉豪、黃智雯等。

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（圖片來源：《把關者們》圖片）

第九位）《一笑渡凡間》平均18.9點：2021年播出，主演包括有蕭正楠、湯洛雯等。

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（圖片來源：《一笑渡凡間》劇照）

第十位）《大步走》平均19.3點：2021年播出，主演包括有陳山聰、姚子羚等。

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（圖片來源：《大步走》圖片）

順帶一提，TVB自1990年以來，收視最高的《人在邊緣》全劇平均為42點。

雙生陌生人 收視 主要演員包括黎明、劉青雲、林文龍、羅慧娟等
主要演員包括黎明、劉青雲、林文龍、羅慧娟等（圖片來源：《人在邊緣》圖片）

撰文：東方新地圖片來源：劇集圖片、劇照

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