雙生陌生人｜收視再創新低 數TVB成績最差10套劇 馬德鐘隨時做墊底男主角
由馬德鐘主演的無綫劇集《雙生陌生人》早前慘被濃縮，由原定的25集縮為20集提早散Band，觀眾對TVB的決定評價好壞參半。不過《雙生陌生人》的收視成績奇差卻是鐵一般的事實，比暫時「榜首」《刑偵日記》更差。
馬德鐘除名需要奇蹟？
繼首兩周平均13.5點，《雙生陌生人》第三周再跌至13.1點，全劇總總平均暫時約為13.2點，對比起墊底的《刑偵日記》全劇平均13.77點，更低0.57點（約37,000觀眾）。換句話說，若馬德鐘要除去「墊底男一」之名，結局周的收視要大幅度拉升至平均15.1點，即每日平均需要多約13萬觀眾收看。而若然《雙生陌生人》要脫離十大之列，結局周則要接升接近3倍至平均37.1點成視，約每集241萬人收看，乍看是天荒夜譚。
2022年已有3套劇打入十大最低收視
TVB近年的收視每況愈下，能夠平均突破20點非常不容易，約有18點已經是「日常」。所以近月TVB每播一套劇，幾乎都有資格刷新「十大墊底」的排位，例如《食腦喪B》、《愛上我的衰神》，甚至連「重頭劇」《金宵大廈2》亦榜上有名，加埋今次《雙生陌生人》，截止6月，2022年的作品將會佔「十大墊底」4個名額！不過2021年仲弊，暫時有六部上榜！