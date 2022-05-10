雙生陌生人｜羅毓儀臨時頂上演「嫩版湯洛雯」 獻螢幕初吻預告有床戲
雙生陌生人｜靚湯回帶初戀馬神
湯洛雯因為馬德鐘當年不辭而別，經歷了一段失敗婚姻的她，獨自由外地返港並成為農場揸弗人，湯洛雯發現患上癌症，她回歸最想追回當年的感情，第六集（9日）講到遊船河、釣大魚、煲魚粥，呢啲都係俞風(湯洛雯飾)一直想同高收成(馬德鐘 )的夢想經歷，終於可以達成，同時回帶二人年輕拍拖時的甜到漏片段﹗
羅毓儀拍攝前一周才加入劇組 獻出螢幕初吻
為了突顯高收成與俞風(湯洛雯飾)年輕時的愛情有多難捨難離，羅毓儀同黃庭鋒有吻戲，並預告床上戲，雖然第六集（9日）兩大場口均十分含蓄，已足以挑起網民神經，留言搞笑謂：「還我羅毓儀螢幕初吻。」羅毓儀自爆是「執二攤」演嫩版湯洛雯，而且在拍攝前一星期才被通知加入劇組：「呢個角色原本由另一位演員演，但佢後來因為某啲原因辭演，所以我接嘅時候好急，唔係好夠時間做功課，都好擔心出嚟嘅效果。今次係我第一次演愛情戲同埋有吻戲，所以好緊張，有啲位做得唔係好好，（黃）庭鋒見到會叫我放鬆啲、唔好太擔心，佢係一個好好嘅對手。」
監製讚達標
羅毓儀透露雖然首次同黃庭鋒，但就因為日本文化打破隔膜：「佢識日文，我又識日文，變咗有共同話題。我覺得我哋都幾有默契，溝通非常良好。」除了談情戲，羅毓儀坦言喊戲亦是一大挑戰：「喊戲好大壓力，因為我比較新，好驚喊唔出，又唔係太收放自如，好彩劇組好照顧我，導演都有教我點入戲。」監製阿 Lam 受訪時亦大讚羅毓儀及黃庭鋒雖然預備時間不足，但演出達標：「佢哋事前培養唔切感情，要邊拍邊熱身。有場室內嘅談情戲都拍咗成晚，好彩出嚟效果都 ok。」
食腦喪B｜羅毓儀訓練班未畢業演不良少女Tea
《食腦喪B》羅毓儀演一名有毒癮的不良少女，角色雖然短短一集但甚有發揮﹗現年25歲的羅毓儀入行三年，備受無綫重用，去年獲簽做親生女。眼大似日本妹的羅毓儀私下愛玩Cosplay，自組樂隊任結他手，成為新一代宅男女神的羅毓儀月初忽然爆分手，預告重新上市﹗？
羅毓儀在《食腦喪B》飾演甄詠珊女兒，劇中刻意化殘妝，令樣子看來憔悴，她在社交網貼出多張拍劇花絮並分享感受：「訓練班未畢業第一個有名嘅角色就係阿Tea，知道有得演嘅時候超級興奮但又好緊張，雖然唔係好多戲份，但係要演一個吸毒又見到幻覺嘅女仔對我好有挑戰性﹗」
羅毓儀月初忽然爆分手
羅毓儀（Yuki）有一個拍拖逾兩年的男朋友Mike，經常行孖咇放閃，不過4月1日羅毓儀突然在社交網公布分訊：「我同男朋友噚晚正式分手，多謝呢幾日朋友們嘅安慰，大家放心我handle到﹗」有網民竟留言叫好，指Yuki回復單身可重新上市，其後經傳媒向她求證時，羅毓儀表示只是愚人節同大家開玩笑，沒有分手﹗
《好聲好戲》爆喊搶鏡 Yuki羅毓儀入行兩年極速上位 加盟《後生仔》挑戰波波地位
擁有一副可愛童顏的羅毓儀（Yuki）加入無綫三年即備受力捧，繼在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「路小小」而人氣急升後，去年又先後參加配音比賽節目《好聲好戲》及加盟《#後生仔傾吓偈》擔任長駐主持，挑戰「波波」黃凱儀（後改名黃婧靈）成為人氣主持地位！
25歲羅毓儀 由YouTuber轉型入無綫
羅毓儀2018年於香港城市大學以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，在學期間組樂隊MochiIce任結他手。 2019年無綫第30期電視藝員訓練班畢業後，即獲不少在《愛．回家之開心速遞》磨練演技的機會，因飾演人氣作家「路小小」這角色，而大受觀眾喜愛，演出機會不斷，曾參演《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、《痞子殿下》等劇集。
走日系美少女風的羅毓儀熱愛日本動漫，經常玩Cosplay，她本身亦識少少日文，曾在YouTube拍過翻唱日文歌的短片，她更透露會認真學好日文。
孖男友玩Staycation慶生
羅毓儀去年5月踏入25歲生日，與當時拍拖兩年的男友Mike（暱稱咪咪）一齊去迪士尼酒店玩Staycation慶生，期間兩人更拍片放上YouTube。原來她自2015年1月開始，就和Mike以情侶檔經營YouTube頻道《咪咪Yuki觀察日記》，現在這個頻道已有近4千個訂閱者。
城大工商管理畢業
2018年羅毓儀以一級榮譽成績取得香港城市大學工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，翌年投考無綫第30期電視藝員訓練班，之後加入無綫成為旗下藝人。除了拍劇外，去年透過無綫內部招募，獲得參加配音比賽節目《好聲好戲》的機會。
羅毓儀在《好聲好戲》中邀請了她在2019藝員訓練班的同學李紹堅做拍檔，聲演鍾嘉欣和吳卓羲在劇集《缺宅男女》中的一段戲分，表現獲評判們一致讚好，之後兩人更一齊翻唱《缺宅男女》的主題曲〈傷城記〉，並放上社交網分享。
加盟《#後生仔傾吓偈》
其中一集《#後生仔傾吓偈》中，羅毓儀開始和施焯日一起加盟節目，擔任不定期主持，節目中她講到自己的男友Mike是肥仔一名，但原來她的理想對象類型是健碩型。
羅毓儀又講到自己曾被怪叔叔屈「派帽」，原來當時她在女僕Cafe打暑期工，遇上一名Cafe的常客，因為兩人都愛玩音樂和動漫，所以開始相熟，之後那名怪叔叔卻周圍和別人說她是其女友，甚至引起她的男友誤會，令她大感困擾。
《愛回家》靠萌樣搶鏡
羅毓儀曾在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演與「熊尚善」（滕麗名飾）做對手的美少女作家「路小小」，雖然當時這個角色無對白兼出場不足三分鐘，但 Yuki仍憑著Cute爆造型和古靈精怪的表情，成功引起眾多網民關注。