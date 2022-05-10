雙生陌生人｜羅毓儀臨時頂上演「嫩版湯洛雯」 獻螢幕初吻預告有床戲

《雙生陌生人》馬德鐘一人分飾兩角，周旋陳煒和湯洛雯之間，一個現任太太一個是十八年前初戀女友﹗第六集（9日）回帶湯洛雯和馬德鐘年輕時拍拖甜密溫馨片段，當中飾演二人後生版的羅毓儀和黃庭鋒有不少親熱戲，羅毓儀自爆原來是拍攝前一星期才被通知加入劇組，對首次拍親熱戲感到好緊張，又預告會有床戲﹗