雙生陌生人｜蔣家旻全劇最吸睛 濕身大戰翟威廉又晚裝晒身材！
TVB劇集《雙生陌生人》於5月27日大結局，蔣家旻飾演的機心律師甘嘉苓表現相當亮眼，為劇集毫不吝啬，大晒身材之餘更濕身大戰翟威廉，雖然劇集收視不太好，但佢依然博到盡。其實蔣家旻不止一次在鏡頭前博盡，估唔到除了《愛回家》的純情馬子妮之外，她形象如此多變又玩得。
蔣家旻大方晒身材 濕身大戰翟威廉最吸睛
蔣家旻在《雙生陌生人》中飾演機心律師甘嘉苓，去到劇集尾聲，她決定倒戈指證final boss利冠鏗（姜大偉飾）不果，打算親手刺殺對方亦未能如願，結果被細利生（翟威廉飾）制服，大雨中全蔣家旻全身濕透更被推倒在地。其實早於第12集，她亦解放演出，身穿低胸晚裝晒事業線。
《欺詐劇團》重女博老命演日本女優 五花大綁吊
蔣家旻在myTV Gold劇集《欺詐劇團》中，曾與張秀文將化身日本女優齊齊下海拍迷片！劇中蔣家旻飾演編劇，為了欺騙男主角，犧牲色相扮女優，應邀客串飾演「波多野莎莎」，穿上性感肚兜，更慘被五花大綁倒吊，十足十日本小電影劇情，題材踩界。日前蔣家旻帶同道具影碟宣傳新劇《欺詐劇團》，連迷片封面照也認真製作，印着「貧 乳美少女」等字眼，問到家旻覺唔覺得自己「貧 乳」？她笑言：「我自己加咗句劇本冇嘅對白『乜你哋覺得我冇胸咩？』講嗰時仲要對住胸講！」
蔣家旻曾遇渣男 學精後每段戀情過唔到兩年
蔣家旻過去接受訪問時透露，曾與渣男拍拖，交往後對方在社交網發媾女，蔣家旻指戀情維持約一年，雖然好愛對方更為了他令自己變得好卑微，但由於終日無安全感，最後還是忍痛提出分手﹗她強調渣男是圈外人，而對方媾的女仔不是港女，以免外界胡亂揣測﹗
蔣家旻指遇到渣男後如上了一課，從此對感情不會再拖拉，她指與渣男分手之後有拍散拖，好快發現不適合便分手，蔣家旻指過去拍拖都維持不超過兩年，相當慘情﹗她指現時對感情隨緣，不會擔心嫁唔出，會較著重內在溝通，希望未來的另一半出現能為她解開兩年魔咒﹗