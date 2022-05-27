雙生陌生人｜蔣家旻全劇最吸睛 濕身大戰翟威廉又晚裝晒身材！

TVB劇集《雙生陌生人》於5月27日大結局，蔣家旻飾演的機心律師甘嘉苓表現相當亮眼，為劇集毫不吝啬，大晒身材之餘更濕身大戰翟威廉，雖然劇集收視不太好，但佢依然博到盡。其實蔣家旻不止一次在鏡頭前博盡，估唔到除了《愛回家》的純情馬子妮之外，她形象如此多變又玩得。