雙生陌生人｜郭柏妍A0港姐狂野跳鋼管舞 唔怕周身瘀㾗寓工作於學習
雙生陌生人｜郭柏妍戴假金髮變身小野貓
《雙生陌生人》劇情除圍繞「反轉再反轉的計中計」故事外，亦加插了一些法律個案小故事，增加劇集多元性及趣味性。第十三集（18日）何廣沛飾演的師爺蒲亦駿為解決一宗舞場偷拍案，必須盡快找到關鍵人物—在現場跳鋼管舞的金髮女郎。亦駿在甘嘉苓(蔣家旻飾)指點下，駭然發現金髮女郎真正身份竟是女秘書 Amber(郭柏妍飾)。為免 Amber 愛跳鋼管舞嗜好曝光後惹來冷眼，亦駿身陷兩難…
2020年香港小姐季軍郭柏妍(Rosita)，之前在劇集《青春不要臉》中憑「陽光妹」清純 Image 贏盡關注，是次有「長腿女神」之稱的她、一改形象轉走狂野路線大跳鋼管舞，Crop Top、熱褲配以性感高難度動作，令人眼前一亮。對於郭柏妍突破性演出，網民讚她跳舞好看兼身型一流；與郭柏妍有感情線的何廣沛，則獲讚留鬚「確實幾型」。
狂做運動節食修身
為跳好鋼管舞，郭柏妍之前在劇組安排下跟老師上堂，，每次均將練習片段拍下並作檢，自言愛試新事物的 她，受訪時感激監製及劇組賦予這個新體驗：「雖然我本身有跳開舞，但鋼管舞有一定難度，要用嘅臂力比較多，所以我另外有上空中瑜伽同武術堂去練番個力。我有機會都想再學鋼管舞，因為佢可以用到身體每一嚿肌肉，都係運動嘅一種。」郭柏妍透露跳鋼管舞時，容易因為用錯力、記錯 Step 撞瘀雙腳，並分享心得謂：「跳鋼管舞其實好靠手、腰同腳嘅皮膚去啜實個 Pole，但我覺得少少瘀傷 ok 嘅。」郭柏妍更不忘感謝劇組拍得她很美：「佢哋好專業、轉咗好多機位，令到拍出嚟效果更加靚。」並謂自己為了該個場口，刻意做運動及節食以保身材。
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A0港姐轉行性感一樣掂
郭柏妍自爆從沒戀愛經驗，被封為「A0港姐」，加上樣子清純甜美有「港版周子瑜」之稱。骨架纖細的她鮮有賣弄身材，今次在《雙生陌生人》中破格演出，換上桃紅色Bra Top加黑色緊身熱褲，跳起鋼管舞騷首弄姿，形成反差。
賣口乖多謝劇組 爭贏蘇皓兒有原因
郭柏妍雖然是A0港姐，但對於拍攝性感戲份絕無托手㬹，在訪問片段中更賣口乖多謝劇組，讓自己有機會學習新技能之餘，又可以在劇中露兩手。如此識做難怪24歲的她續漸被重視，早前爭贏蘇皓兒擔任新劇《下流上車族》女二，又曾在《白色強人2》與視帝陳豪有感情線發展，在《雙生陌生人》、《旁觀者》、《破毒強人》等佔一席位。郭柏妍後生、有仙氣、高學歷，難怪公重司力捧之餘。
常見問題
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