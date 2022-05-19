雙生陌生人｜郭柏妍A0港姐狂野跳鋼管舞 唔怕周身瘀㾗寓工作於學習

《雙生陌生人》收視慘淡慘被刪走五集提早收檔，主角馬德鐘一人分飾兩角吃力不討好，反不及劇中太太陳煒香艷睡衣撩上床有話題﹗昨晚第十三集（18日），郭柏妍飾演的女秘書戴上金假髮，狂野大跳鋼管舞更為吸睛，2020年港姐季軍、劇齡極短的郭柏妍已有此成績，抵佢瞓晒身演出﹗